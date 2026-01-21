ETV Bharat / technology

वनप्लस इंडिया बंद होण्याच्या अफवा खोट्या: सीईओ रॉबिन लिऊ यांचं खंडन

वनप्लस इंडियाचे सीईओ रॉबिन लिऊ यांनी कंपनी भारतात बंद होत असल्याच्या अफवा फेटाळल्या आहेत. व्यवसाय पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असं त्यांनी एक्सवर स्पष्ट केलं.

OnePlus India shutdown
वनप्लस इंडिया (OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 12:53 PM IST

मुंबई : वनप्लस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबिन लिऊ यांनी कंपनी भारतात बंद होत असल्याच्या बातम्या फेटाळल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट केलं की, भारतातील व्यवसायावर कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि सर्व कामकाज पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत सुरू राहील. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिऊ यांनी या अफवांना थेट आव्हान दिलं आणि नागरिकांना अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलंय.

रॉबिन लिऊ यांचं अधिकृत निवेदन
रॉबिन लिऊ यांनी एक्सवर पोस्ट करून म्हटलं आहे, “वनप्लस इंडिया आणि त्याच्या कामकाजाबाबत काही चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, ती मी स्पष्ट करू इच्छितो. आम्ही नेहमीप्रमाणे काम करत आहोत आणि पुढंही तसंच करत राहू. नेव्हर सेटल.” त्यांनी पुढं लिहिलं, “अलीकडं काही अप्रमाणित अहवालात वनप्लस बंद होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, तो पूर्णपणे खोटा आहे. वनप्लस इंडियाचा व्यवसाय पूर्णपणे सामान्यपणे सुरू आहे. आम्ही सर्व भागधारकांना विनंती करतो की, कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोतांकडून तिची खातरजमा करावी.”

अफवांचं मूळ आणि प्रसार
या अफवा अँड्रॉइड हेडलाइन्स या वेबसाइटवरील एका अहवालानंतर पसरल्या होत्या. त्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, वनप्लस ‘बंद’ केली जात आहे आणि काही बाजारपेठांमध्ये, विशेषतः भारतात, कंपनीची उपस्थिती हळूहळू कमी केली जात आहे. या अहवालात अंतर्गत पुनर्रचना आणि धोरणात्मक बदलांचा उल्लेख होता. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक्स, रेडिट आणि विविध टेक फोरमवर या बातम्या झपाट्यानं पसरल्या. काही युजर्सनी उत्पादनं उपलब्ध होणे, आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस आणि भविष्यातील लॉंचवर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली.

2024 मध्ये वनप्लस इंडियामध्ये बदल
2024 मध्ये वनप्लस इंडियामध्ये नेतृत्व स्तरावर काही बदल झाले होते. अनेक वरिष्ठ कार्यकारींच्या राजीनाम्यानंतर रॉबिन लिऊ यांची पुन्हा भारतातील व्यवसायाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तसंच ऑफलाइन रिटेलर्ससोबत मार्जिन आणि सर्व्हिस मुद्द्यांवरून काही तणाव निर्माण झाला होता. काही रिटेल असोसिएशननी बहिष्काराचे आवाहनही केलं होतं. मात्र या सर्व गोष्टींमुळं कंपनीचे भारतातील कामकाज कधीच थांबलं नव्हतं किंवा बंद झालं नव्हतं.

सध्याच्या स्पर्धात्मक स्मार्टफोन बाजारात वनप्लस आपली स्थिती मजबूत ठेवत आहे. कंपनीनं अलीकडेच वनप्लस 15आर मालिका लॉंच केली असून इकोसिस्टमचा विस्तार करण्यावर भर देत आहे. भारत हा वनप्लससाठी महत्त्वाचा बाजार असून कंपनी येथे आपली उपस्थिती आणि सेवा कायम ठेवणार असल्याचं लिऊ यांच्या निवेदनातून स्पष्ट होतं. या स्पष्टोक्तीमुळं ग्राहक आणि भागीदारांमध्ये असलेली अनिश्चितता दूर होईल आणि कंपनीच्या भविष्याबाबत विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा आहे.

