वनप्लस इंडियानं सेवा नेटवर्क 50% वाढवलं; थेट ग्राहकांना (D2C) विक्रीवर पुन्हा भर

वनप्लस इंडियानं आफ्टर-सेल्स सेवा नेटवर्क 50% पर्यंत वाढवलं आहे. एप्रिल 2026 पासून ओप्पोच्या सेवा केंद्रांचा विस्तार करत कंपनी D2C रणनीतीवर पुन्हा भर देणार आहे.

वनप्लस इंडिया (Abhishek sharma X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 3:08 PM IST

मुंबई : वनप्लस इंडियानं आपल्या आफ्टर-सेल्स सेवा पायाभूत सुविधेत 50 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. एप्रिल 2026 पासून ही वाढ लागू होणार असून, ओप्पो इंडियाच्या स्थापित सेवा नेटवर्कचा समावेश करून वनप्लस ग्राहकांसाठी सेवा उपलब्धता वाढवली जाणार आहे. यासोबतच कंपनी भारतीय बाजारात थेट-ग्राहक (Direct-to-Consumer किंवा D2C) चॅनेल्सना प्राधान्य देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

पायाभूत सुविधेत वाढ
वनप्लसनं अधिकृत सेवा केंद्रांची संख्या 400 वरून 600 पेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं देशभरातील 500 शहरांमध्ये सेवा कव्हरेज वाढणार आहे. विशेषत: टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये सेवा केंद्रांची संख्या वाढेल. ग्राहकांना सेवा केंद्रापर्यंत जाण्याचे अंतर कमी होईल आणि प्रतीक्षा वेळ देखील कमी होईल. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, सेवा दर्जा कायम ठेवला जाईल. प्रमाणित स्पेअर पार्ट्स, प्रशिक्षित तंत्रज्ञ आणि वेळेची हमी दिली जाईल. ओप्पो इंडियाच्या सेवा नेटवर्कचा वापर करून ही वाढ साध्य केली जाईल. यामुळं वनप्लस वापरकर्त्यांना अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान सेवा मिळेल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल ग्राहकांचं समाधान वाढवण्यासाठी आणि ब्रँड निष्ठा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचं आहेत.

थेट-ग्राहक (D2C) रणनीतीवर पुन्हा लक्ष केंद्रित
वनप्लसनं भारतात पुन्हा एकदा डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (D2C) विक्री चॅनेल्सना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून डिजिटल-फर्स्ट ग्राहकांशी मजबूत संबंध प्रस्थापित केलं जाणार आहेत. D2C मॉडेलमुळं कंपनीला स्पर्धात्मक किंमती राखता येतील, उत्पादनात विन्यता वाढवता येईल आणि भारतीय बाजाराच्या गरजा लक्षात घेऊन उत्पादनं तयार करता येतील. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सद्वारे थेट विक्री करताना कंपनी ग्राहकांशी अधिक जवळीक साधू शकेल. यामुळं मध्यस्थ विक्रेत्यांवर अवलंबून राहणे कमी होईल आणि ब्रँड नियंत्रण वाढेल.

कंपनीची उत्पादन योजना
वनप्लसनं आपल्या भारतीय ग्राहकांना आश्वासन दिलं आहे की, सर्व विद्यमान वॉरंटी, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि इतर मानक वचनबद्धता पूर्णपणे सुरू राहतील. उत्पादन विकास, कम्युनिटी उपक्रम आणि संपूर्ण भारतातील ऑपरेशन्स अखंडित राहतील. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, भारतातील व्यवसाय पूर्णपणे सुरू आहे आणि स्थानिक रणनीतीनुसार पुढं जाणार आहे.

वनप्लसचं आगामी लाँच
वनप्लस 7 एप्रिल रोजी वनप्लस नॉर्ड 6 लाँच करणार आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे डिव्हाइस फ्लॅगशिप-स्तरीय कामगिरी आणि वेग प्रदान करेल. स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 4 प्रोसेसर, मोठी 9000mAh बॅटरी आणि इतर प्रिमियम फीचर्ससह हे डिव्हाइस मिड-प्रीमियम सेगमेंटमध्ये धमाल घालेल अशी अपेक्षा आहे.

ग्राहकांसाठी फायदे

  • जवळच्या सेवा केंद्रांमुळे सोय
  • कमी प्रतीक्षा वेळ आणि वेगवान दुरुस्ती
  • डायरेक्ट विक्रीतून चांगल्या किंमती आणि विशेष ऑफर्स
  • भारतीय गरजांनुसार तयार केलेली उत्पादने

वनप्लस इंडिया आपल्या कोअर यूजर्स, टेक उत्साही आणि युवा ग्राहकांसोबत मजबूत बंध निर्माण करण्यावर भर देत आहे. ही रणनीती कंपनीला बाजारातील स्पर्धेत मजबूत स्थान मिळवण्यास मदत करेल.

