वनप्लस Ace 6T चा पहिला लूक समोर; 8000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 सोबत येणार ‘किलर फ्लॅगशिप’!

वनप्लस Ace 6T चा पहिला लूक लीक झालाय. 8000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 सह तो लॉंच होईल.
Published : November 24, 2025 at 12:01 PM IST
मुंबई : वनप्लस आपला आगामी मिड-रेंज किलर स्मार्टफोन OnePlus Ace 6T लाँच करण्याच्या पूर्ण तयारीत आहे. हा फोन डिसेंबर 2025 मध्येच चीनमध्ये लाँच होणार असून, जागतिक बाजारात तो OnePlus 15R नावानं उपलब्ध होईल. लाँचच्या आधीच प्रसिद्ध टिप्स्टर अभिषेक यादव यांनी फोनचे लाईव्ह फोटो आणि संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स लीक केल्यानं चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे.
Expected specifications
- 6.7" 1.5k amoled display, 165hz refresh rate
- qualcomm snapdragon 8 gen 5
- lpddr5x ram, ufs 4.1 storage
- ip68 + ip69 rating
- 8000mah battery
- 100w wired charging
- 50mp… pic.twitter.com/xuXe3PRyfm
तीन आकर्षक कलर
फोनचा डिझाइन पाहता तो OnePlus 15 शी अक्षरशः सारखा दिसतोय.फ्लॅट मेटल फ्रेम, पंच-होल सेल्फी कॅमेरा आणि मागील बाजूस पिल-आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल यामुळं हा फोन प्रीमियम फ्लॅगशिपसारखा दिसतो. टिप्स्टरनं फोनचे तीन आकर्षक कलर व्हेरिएंट्सचे फोटो शेअर केले आहेत, जे खूपच स्टायलिश दिसत आहेत.
अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स (लीकनुसार)
डिस्प्ले: 6.7 इंच 1.5K AMOLED, 156Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसर: क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 (खूप शक्तिशाली चिपसेट)
रॅम व स्टोरेज: LPDDR5X रॅम + UFS 3.1 फास्ट स्टोरेज
मागील कॅमेरा: 50 मेगापिक्सल मुख्य सेन्सर + 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड
बॅटरी: जबरदस्त 800mAh (आतापर्यंतच्या वनप्लस फोनमधील सर्वात मोठी बॅटरी)
चार्जिंग: 100W सुपर फास्ट चार्जिंग
फिंगरप्रिंट: 3डी अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर
ड्युरेबिलिटी: IP68 + IP69 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स
ऑडिओ: ड्युअल स्टीरियो स्पीकर्स
अन्य फीचर्स: NFC, X-axis लिनियर हॅप्टिक मोटर, अलर्ट स्लायडर
8000mAh बॅटरी
8000mAh इतकी प्रचंड बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 सारखा दमदार प्रोसेसर यामुळे हा फोन गेमिंग आणि हेवी मल्टीटास्किंगसाठी परफेक्ट ठरणार आहे. विशेष म्हणजे IP69 रेटिंगमुळे हाय-प्रेशर वॉटर जेट्सचाही सामना हा फोन करू शकेल, ही गोष्ट फारच कमी फोनमध्ये मिळते.
भारतात कधी येईल?
वनप्लसनं अजून भारतातील लाँच डेटची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण सामान्यतः Ace सिरीजचे फोन भारतात 1-2 महिन्यांत OnePlus R सिरीज म्हणून येतात. त्यामुळं जानेवारी किंवा फेब्रुवारी 2026 मध्ये OnePlus 15R भारतात दाखल होण्याची शक्यता आहे. 8000mAh बॅटरी, टॉप-टियर प्रोसेसर, दमदार बिल्ड क्वालिटी यामुळे OnePlus Ace 6T / OnePlus 15R नक्कीच 2026 चा बेस्ट व्हॅल्यू फ्लॅगशिप ठरण्याची शक्यता आहे.
