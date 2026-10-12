OnePlus 16 आज होतोय लॉंच: 9000mAh बॅटरी, 185Hz डिस्प्ले आणि 200MP कॅमेरा
OnePlus 16 आज लाँच होणार आहे. यात 9000mAh बॅटरी, 185Hz डिस्प्ले, 200MP कॅमेरा आणि नवीन गेमिंग असिस्टंटसह, हा फोन गेमर्ससाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरेल.
Published : October 12, 2026 at 10:19 AM IST
मुंबई: जर तुम्हाला मोबाइल गेमिंगची आवड असेल आणि तुम्हाला वेगवान डिस्प्लेसह मोठी बॅटरी असलेला फोन हवा असेल, तर आगामी OnePlus 16 तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय असू शकतो. OnePlus 16 आज, 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी चीनमध्ये लाँच होत आहे. लाँचिंगपूर्वीच कंपनीनं या फोनची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. या फोनमध्ये क्वालकॉमचा (Qualcomm) नवीन फ्लॅगशिप प्रोसेसर आणि 200MP चा मुख्य कॅमेरा असेल, याला दुजोरा देणारी माहिती समोर आली आहे. तसेच, यात 100W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 9000mAh ची प्रचंड बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन गेमिंग असिस्टंट: OnePlus 16 चं सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे याचा नवीन गेमिंग असिस्टंट. गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी कंपनीनं यात विविध टूल्सचा समावेश केला आहे. यामध्ये शूटिंग गेम्ससाठी सुधारित व्हिज्युअल्स, व्हॉइस चॅटमधील नॉइज रिडक्शन (आवाज कमी करणारे तंत्रज्ञान) आणि गेममधील विशेष लाइटिंग इफेक्ट्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. व्हॉइस चॅट नॉइज रिडक्शन, हे वैशिष्ट्य विशेषतः ऑनलाइन गेमर्ससाठी उपयुक्त ठरेल. या फोनमध्ये एक अनोखा 'इन-गेम कॅमेरा' देखील असेल; त्याच्या कार्यक्षमतेबद्दल आणि गेमर्स त्याचा वापर कसा करू शकतात, याबद्दलची माहिती आता समोर आली आहे.
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: अहवालांनुसार, OnePlus 16 मध्ये क्वालकॉमचा Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर असेल. हा नवीन फ्लॅगशिप प्रोसेसर अतिशय वेगवान कामगिरी (हाय-स्पीड परफॉर्मन्स) देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी या फोनमध्ये एक समर्पित गेमिंग कोअर आणि G3 नेटवर्क चिप देत आहे. 'Fengchi' गेमिंग कोअरमुळं गेमिंग दरम्यान फोनची कामगिरी सुधारण्यास मदत होईल.
9000mAh ग्लेशियर बॅटरी: OnePlus 16 मध्ये 9000mAh ची 'ग्लेशियर बॅटरी' (Glacier battery) असेल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही OnePlus फ्लॅगशिप स्मार्टफोनमध्ये असलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी असेल. तुलनेसाठी सांगायचं तर, OnePlus 15 मध्ये 7300mAh ची बॅटरी होती; याचा अर्थ नवीन फोनमध्ये सुमारे 23% अधिक बॅटरी क्षमता असेल. चार्जिंगबाबत बोलायचं झाल्यास, OnePlus 16 मध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट मिळण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, या फोनमध्ये 50W वायरलेस चार्जिंगची सुविधा असण्याची शक्यता आहे.
6.78-इंच फ्लॅट डिस्प्ले: अहवालांनुसार, OnePlus 16 मध्ये 6.78-इंचाचा फ्लॅट डिस्प्ले असेल. हा BOE च्या सहकार्यानं विकसित केलेला चौथ्या पिढीचा 'ओरिएंटल स्क्रीन' (Oriental Screen) असेल. सामान्य वापरादरम्यान, ही स्क्रीन 165Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटवर काम करेल, तर काही विशिष्ट गेम्समध्ये हा रिफ्रेश रेट 185Hz पर्यंत जाऊ शकतो.
200MP मुख्य कॅमेरा आणि शक्तिशाली ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप: OnePlus 16 केवळ गेमिंगमध्येच नाही, तर कॅमेरा क्षमतेमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचं आश्वासन देतो. यात मागील बाजूस ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप असण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) युक्त 200MP मुख्य कॅमेरा, तसेच 50MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा यांचा समावेश असेल. टेलिफोटो कॅमेरा 3x ऑप्टिकल झूमला सपोर्ट करेल, अशी अपेक्षा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 50MP चा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा दिला जाईल.
अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि मजबूत IP रेटिंग: OnePlus 16 मध्ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर असेल, ज्यामुळं वापरकर्ते त्यांच्या फिंगरप्रिंटचा वापर करून डिव्हाइस अनलॉक करू शकतील. याव्यतिरिक्त, या फोनसाठी IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंगचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
OnePlus 16 ची अपेक्षित किंमत: OnePlus नं अद्याप अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही. Gizmochina च्या अहवालानुसार, एका लीक माहितीवरून असं सूचित होतं की बेस व्हेरिएंटची (8GB RAM आणि 256GB स्टोरेज) किंमत 4,999 चिनी युआन (सुमारे ₹72,170) असेल. दरम्यान, 12 जीबी रॅम आणि 256जीबी स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 5,499 चिनी युआन (अंदाजे 79,389 रुपये) असू शकते. अधिकृत किंमत आणि उपलब्धतेबाबतची स्पष्टता आजच्या लाँच इव्हेंटदरम्यान मिळेल. हा फोन गेमर्स आणि 'पॉवर युजर्स'साठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
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