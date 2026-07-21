वनप्लस 16 आणि ओप्पो फाइंड X10 अल्ट्रा भारतात येणार नाहीत; ओप्पोचा मोठा रिडीझाइन प्लॅन
वनप्लस 16 आणि ओप्पो फाइंड X10 अल्ट्रा भारतात लाँच होणार नाहीत. त्याऐवजी ओप्पो फाइंड X10 प्रो मॅक्स भारतीय बाजारात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : July 21, 2026 at 12:33 PM IST
मुंबई : वनप्लस आणि ओप्पो या दोन्ही ब्रँड्सनी यावर्षी भारतात आपल्या दोन अत्यंत अपेक्षित फ्लॅगशिप फोन लाँच करण्याच्या योजनेत बदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. टिप्स्टर देबयान रॉय यांच्या नवीन गळतीनुसार, वनप्लस 16 आणि ओप्पो फाइंड X10 अल्ट्रा हे भारतात उपलब्ध होणार नाहीत. त्याऐवजी ओप्पो फाइंड X10 प्रो मॅक्स हा भारतातील मुख्य फ्लॅगशिप मॉडेल म्हणून लाँच होईल.
🚨 Exclusive 🚨— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) July 19, 2026
It is almost confirmed that :
OnePlus 16 and OPPO Find X10 Ultra will not launch in India 🇮🇳 ‼️
OPPO Find X10 Pro Max will be the best option from OPPO in 2027 with :
✅ 2K flat HRR LTPO OLED
✅ 200MP 1/1.3" OIS main
✅ 200MP UW
✅ 200MP OIS Periscope,…
वनप्लस 16 चीनपुरताच मर्यादित : टिप्स्टर देबयान रॉय यांच्या माहितीनुसार, वनप्लस 16 हा फोन यावर्षी भारतात लाँच होणार नाही. तो केवळ चिनी बाजारापुरता मर्यादित राहील. गेल्या वर्षी वनप्लस 15 चीनमध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये लाँच झाला आणि एक महिन्याच्या आत भारतात आला होता. मात्र यंदा ही परंपरा मोडली जाणार आहे.भारतात वनप्लस फ्लॅगशिप सेगमेंटमधून मागे हटत असल्याचं चित्र दिसत आहे. तरीही कंपनीनं भारतात सर्व व्यवहार सामान्य असल्याचं सांगितलं आहे. वनप्लस भारतात N6x सारखा बजेट फोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे, जो विद्यमान N6 खालील सेगमेंटमध्ये येईल. यामुळं कंपनी आता बजेट आणि मिड-रेंज फोनवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
ओप्पो फाइंड X10 अल्ट्रा भारतात येणार नाही : ओप्पो कंपनी देखील आपल्या भारतातील फ्लॅगशिप लाइनअपमध्ये बदल करत आहे. फाइंड X10 अल्ट्रा ऐवजी फाइंड X10प्रो मॅक्स हा मॉडेल भारतात लाँच होईल. स्टँडर्ड फाइंड X10 आणि फाइंड X10 प्रो सोबत प्रो मॅक्स मॉडेल उपलब्ध होईल, ज्यामुळं भारतीय ग्राहकांना तीन नवीन फ्लॅगशिप पर्याय मिळतील. फाइंड X10 प्रो मॅक्स मध्ये 2K फ्लॅट LTPO OLED डिस्प्ले, तीन 200 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरे, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट, 8,000 ते 9,000mAh क्षमतेची बॅटरी आणि IP69 डस्ट-वॉटर रेझिस्टन्स असण्याची शक्यता आहे. ही वैशिष्ट्ये त्याला अत्यंत शक्तिशाली फोन बनवतील.
ओप्पो कंपनीची मोठी पुनर्रचना : ही घडामोड ओप्पोच्या व्यापक रिडीझाइनचा भाग आहे. ओप्पोनं नुकतंच जाहीर केलं की, वनप्लस उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधून बाहेर पडणार आहे आणि केवळ चीन, भारतावर लक्ष केंद्रित करेल. रियलमी कंपनी आपल्या मूळ बाजार चीनमध्ये नवीन प्रॉडक्ट लाँच करणे थांबवून परदेशी बाजारांवर (नॉर्डिक्स, दक्षिणपूर्व आशिया) लक्ष देईल. याशिवाय, ओप्पो सर्व ब्रँड्समध्ये एकच ColorOS सॉफ्टवेअर आणणार आहे. ऑक्सिजनOS आणि रियलमी UI यांना हळूहळू बंद केलं जाईल. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, 2027 पर्यंत वनप्लस भारतातूनही मागे हटू शकतो, मात्र वनप्लस इंडियानं सध्या ‘बिझनेस अस यूज्युअल’ असं सांगितलं आहे.
भारतासाठी याचा अर्थ काय? : या बदलांमुळं ओप्पो कंपनी भारतात मुख्य फ्लॅगशिप ब्रँड म्हणून स्वतःला स्थापित करत आहे. वनप्लस बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये (Nord CE 6 Lite, N6x सारखे) मजबूत होईल.
वनप्लस 16 चीनमध्ये 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत लाँच होण्याची शक्यता आहे. त्यात Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm प्रोसेस), 185Hz डिस्प्ले, सुमारे 9,000mAh बॅटरी आणि 200MP टेलिफोटो कॅमेरा असेल. तर फाइंड X10 अल्ट्रामध्ये ड्युअल टेलिफोटो आणि 10x ऑप्टिकल झूमची अफवा आहे.भारतीय ग्राहकांसाठी हे बदल मिश्रित परिणाम घेऊ शकतात. एकीकडे प्रीमियम पर्याय कमी होतील, तर दुसरीकडं बजेट फोनची उपलब्धता वाढेल. ओप्पो-वनप्लस ग्रुपची ही रणनीती बाजारातील स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार आकार घेत आहे.
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