वनप्लस 15 आर : जगातील पहिला स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट असलेला स्मार्टफोन, भारतात 17 डिसेंबरला होणार लॉंच

वनप्लस 15 आर : जगातील पहिला स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 फोन 17 डिसेंबरला भारतात लॉंच होईल. 8000एमएएच बॅटरीसह परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम पॉवर मिळण्याची शक्यता!

OnePlus 15R, Snapdragon 8 Gen 5 chipset
वनप्लस 15 आर, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट (OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 4:52 PM IST

मुंबई : वनप्लसनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, येत्या 17 डिसेंबर रोजी भारतात लॉंच होणारा वनप्लस 15 आर (OnePlus 15R ) हा जगातील पहिलाच स्मार्टफोन असेल ज्यात क्वालकॉमचा नवीनतम फ्लॅगशिप-लेव्हल स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर (Snapdragon 8 Gen 5 chipset) वापरला जाईल. हा फोन परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम परफॉर्मन्स देणाऱ्या “आर” सीरिजचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे.

OnePlus 15R

Snapdragon 8 Gen 5 chipset
स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 हा क्वालकॉमचा 3 नॅनोमीटर प्रोसेसवर बनलेला शक्तिशाली चिपसेट आहे. हा प्रोसेसर स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 च्या थोडा खाली, पण स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 पेक्षा खूपच पुढचा आहे. वनप्लसच्या दाव्यानुसार, नवीन चिपसेटमुळं सीपीयू परफॉर्मन्समध्ये 36 टक्के, जीपीयू परफॉर्मन्समध्ये 11 टक्के आणि एआय परफॉर्मन्समध्ये तब्बल 46 टक्के सुधारणा झाली आहे. यामुळं वनप्लस 15आर हा मागील वर्षीच्या 13 आर पेक्षा कितीतरी पुढचा ठरणार आहे.

undefined
Snapdragon 8 Gen 5 chipset

परवडणाऱ्या किंमतीत परफॉर्मन्स
वनप्लस इंडियाचे सीईओ रॉबिन ल्यू यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे, “क्वालकॉमबरोबर आमचं जवळचं सहकार्य आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 मोबाईल प्लॅटफॉर्म आमच्या युजर्ससाठी पूर्णपणे ऑप्टिमाइझ केले आहे. 15 आर लॉंच झाल्यावर आमच्या ग्राहकांना त्याचा अनुभव कसा येतो हे पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे.” स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 मध्ये अद्ययावत अ‍ॅड्रिनो 840 जीपीयू, फ्रेम मोशन इंजिन 3.0 आणि एक्स80 5जी मॉडेम आहे. हा चिपसेट फ्लॅगशिप किलर म्हणून ओळखला जात असून, महागडा 8 एलिट जेन 5 इतकाच परफॉर्मन्स परवडणाऱ्या किंमतीत देण्याचे क्वालकॉमचे उद्दिष्ट आहे.

वनप्लस 15 आर (अपेक्षित वैशिष्ट्ये)
फोन 17 डिसेंबरला वनप्लस पॅड गो 2 सोबत भारतात लॉंच होईल. उपलब्ध माहितीनुसार हा फोन चीनमधील वनप्लस एक्स 6टी चा रिब्रँडेड व्हर्जन असण्याची शक्यता आहे. यात 6.7 इंच 1.5K एएमओएलईडी डिस्प्ले (165 हर्ट्झ), प्रचंड 8,000 एमएएच बॅटरी, ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि वनप्लस 15 सारखेच आयपी66/68/69/69K वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स अपेक्षित आहे. रंगपर्याय : चारकोल ब्लॅक आणि मिंट ब्रीझ असेल.

किती असणार किंमत?
अजून अधिकृत किंमत जाहीर झालेली नाही. मात्र वनप्लस 15 ला यंदा किंमतीत वाढ झाली होती, त्यामुळं 15आर ची किंमत मागील 13आर (42,999) पेक्षा किंचित जास्त असण्याची शक्यता आहे. एकूणच, परवडणाऱ्या किंमतीत स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 ची ताकद, जबरदस्त बॅटरी आणि टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी यामुळं वनप्लस 15आर हा 2025 च्या सुरुवातीला मिड-रेंज सेगमेंटमधला सर्वात आकर्षक फोन ठरण्याची शक्यता आहे.

