OnePlus 15R लवकरच होणार लॉंच : 7400mAh दमदार बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 प्रोसेसर!
OnePlus 15R : 7400mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 प्रोसेसर आणि 100W फास्ट चार्जिंगसह भारतात लॉंच होतोय.
Published : December 6, 2025 at 10:47 AM IST
मुंबई : वनप्लसनं आपला आगामी बजेट फ्लॅगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15R भारतात 17 डिसेंबर रोजी लॉंच करण्याची अधिकृत घोषणा केलीय. हा फोन वनप्लस पॅड गो 2 सोबत लॉंच होणार आहे. सर्वात मोठी आकर्षण म्हणजे यात 7400mAh क्षमतेची जबरदस्त बॅटरी आणि क्वालकॉमचा लेटेस्ट स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 प्रोसेसर देण्यात येणार आहे. किंमत आणि फीचर्स पाहता हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण करेल असं दिसतं.
लॉंच तारीख आणि अपेक्षित किंमत
OnePlus 15R भारतात 17 डिसेंबर 2025 रोजी लॉंच होईल. बेस व्हेरिएंटची (12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) किंमत सुमारे 42,999 ते 45,000 दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. हा फोन Amazon India, OnePlus.in आणि ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. रंग पर्याय Charcoal Black आणि Mint Green असेल.
दमदार परफॉर्मन्स
वनप्लस 15आर मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 चिपसेट देण्यात येणार आहे, जो सध्या बाजारातील सर्वात शक्तिशाली प्रोसेसरपैकी एक आहे. यासोबत 16 जीबी पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 1 टीबी पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज मिळेल. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत हा फोन Android 16 वर आधारित OxygenOS वर चालेल आणि 4 वर्षांपर्यंत मोठे OS अपडेट्स आणि 5 वर्ष सुरक्षा अपडेट्स मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कॅमेरा आणि बॅटरी
कॅमेर्यात ड्युअल 50 मेगापिक्सल रियर सेटअप मिळेल. 50 MP मुख्य सेन्सर (OIS सह) आणि 50 MP किंवा 8 MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स यात असेल. सेल्फीसाठी 16 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा असेल. यात तब्बल 7400mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात येत आहे, जी फ्लॅगशिप OnePlus 15 च्या 7300mAh पेक्षाही मोठी आहे. चार्जिंगसाठी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
वनप्लस 15आर मध्ये 6.78 इंच 1.5K रिझोल्यूशनचा OLED डिस्प्ले मिळेल ज्याचा रिफ्रेश रेट 165 Hz असेल आणि पीक ब्राइटनेस 1800 nits पर्यंत जाईल. डिझाइनमध्ये फ्लॅट डिस्प्ले आणि मेटल फ्रेम आणि IP66/IP68/IP69K वॉटर, डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग मिळण्याची शक्यता आहे. 7400mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5, 165 Hz डिस्प्ले आणि किफायतशीर किंमत यामुळं OnePlus 15R हा 2025 च्या पहिल्या तिमाहीतील सर्वात चर्चेत राहणारा स्मार्टफोन ठरणार आहे. Realme GT 7 Pro, iQOO 13 आणि Xiaomi 15 सीरीजला थेट टक्कर देणारा हा फोन बजेट फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :