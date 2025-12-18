वनप्लस 15 आर भारतात लॉंच : स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 सह सर्वात मोठी बॅटरी आणि प्रीमियम फीचर्स
OnePlus 15 आर स्मार्टफोन भारतात लॉंच झाला. Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, 7400mAh सर्वात मोठी बॅटरी आणि प्रीमियम फीचर्ससह हा गेमिंग-केंद्रित फोन उपलब्ध झाला आहे.
Published : December 18, 2025 at 10:12 AM IST
हैदराबाद : वनप्लस कंपनीनं भारतात आपला नवीन प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 15 आर लॉंच केला आहे. हा फोन 17 डिसेंबर 2025 रोजी लॉंच झाला असून, Qualcomm च्या नवीन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेटसह येतो. यासह कंपनीनं OnePlus Pad Go 2 टॅबलेटही लॉंच केला. OnePlus 15 आर हा फोन गेमिंग, परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफवर विशेष लक्ष केंद्रित करतो, ज्यात आतापर्यंतच्या वनप्लस फोन्समधील सर्वात मोठी 7400mAh बॅटरी आहे. हा फोन फ्लॅगशिप स्तराच्या फीचर्ससह मिड-रेंज किंमतीत उपलब्ध आहे, ज्यामुळं तो गेमर्स आणि पॉवर यूजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरतो.
स्टोरेज व्हेरिएंट
OnePlus 15आर ची किंमत भारतात 12जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 47,999 रुपये आहे, तर 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेजसाठी 52,999 रुपये. बँक डिस्काउंट (Axis किंवा HDFC कार्ड्सवर) नंतर अनुक्रमे 44,999 आणि 47,999 रुपयांत मिळेल. प्री-ऑर्डर 17 डिसेंबरपासून सुरू झाले असून, प्री-ऑर्डर करणाऱ्यांना OnePlus Nord Buds 3 मोफत मिळतील. ओपन सेल 22 डिसेंबरपासून सुरू होईल.
डिझाइन
डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटीमध्ये OnePlus 15 आर OnePlus 15 सारखीच फिलॉसॉफी घेऊन येतो. राऊंडेड कॉर्नर्स, छोटा कॅमेरा बम्प आणि Ultrasonic Fingerprint Sensor आहे. हा फोन IP६६, IP६८, IP69 आणि IP69K रेटिंग्ससह येतो, ज्यामुळं तो पाणी आणि धूळपासून मजबूत संरक्षण देतो.
चिपसेट
परफॉर्मन्ससाठी Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट (3nm प्रोसेस) दिला आहे, जो CPU मध्ये 36%, GPU मध्ये 11% आणि AI मध्ये 46% सुधारणा देतो. LPDDR 5X रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेजसह 360° Cryo Velocity Cooling System (43,340 स्क्वेअर mm) आहे, ज्यात एरोजेल आणि 3D वेपर चेंबर आहे. गेमिंगसाठी UAV ग्रेड Gyroscope (4000 DPS) आणि Dedicated Touch Response Chip सह 165 Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आहे, जो 3200Hz टच सॅम्पलिंग रेट देतो. डिस्प्ले 1800 निट्स ब्राइटनेस आणि 1 निटपर्यंत कमी होऊ शकतो.
बॅटरी
बॅटरी 7400 mAh आहे, जी 80W SuperVOOC चार्जिंगसह 23 मिनिटांत 50% चार्ज होते. Bypass Charging फीचर गेमिंगदरम्यान हीट कमी ठेवते.
कॅमेरा
कॅमेरा ड्युअल रियर सेटअप आहे. 50MP Sony IMX906 मुख्य सेन्सर (OIS सह) आणि 8MP अल्ट्रावाइड (112° FOV). फ्रंटला 32MP सेल्फी कॅमेरा आहे. 4K 120fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि Detail Max Engine सपोर्ट आहे. सॉफ्टवेअर OxygenOS 16 (Android आधारित) सह AI फीचर्स जसे AI Recompose, Eraser, Perfect Shot इत्यादी आहेत.
कलर्स
Charcoal Black, Mint Breeze आणि इंडिया एक्सक्लुझिव Electric Violet (फायबरग्लास फिनिश).
OnePlus Pad Go 2 टॅबलेट
OnePlus Pad Go 2 टॅबलेटही लॉंच झाला, ज्यात 12.1 इंच 2.8K डिस्प्ले (120Hz), 10,050mAh बॅटरी आणि Lavender Drift, Shadow Black कलर्स आहेत. एकूणच, OnePlus 15आर हा बॅलन्स्ड फ्लॅगशिप किलर आहे, जो उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफ देतो.
