OnePlus 15R : Android 16, 7800mAh  बॅटरी आणि नवीन ‘प्लस की’ सह लवकरच होतोय लॉंच

वनप्लसने भारतात OnePlus 15R च्या लॉंचची घोषणा केलीय. हा फोन Android 16, 7800mAh बॅटरी, प्लस की आणि Ace 6 सह लॉंच होण्याची शक्यता आहे.

OnePlus 15R, oneplus 15r launch date in india, oneplus 15r launch
OnePlus 15R (OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : वनप्लसनं नुकतंच भारतात OnePlus 15 मालिकेनंतर लगेच OnePlus 15R ची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा फोन थेट Android 16 वर चालणाऱ्या OxygenOS 16 सह लॉंच होणार असून, कंपनीनं यात पारंपरिक अलर्ट स्लायडर काढून त्याच्या जागी नवीन ‘प्लस की’ दिली आहे. ही बहुउद्देशीय की व्हॉल्यूम प्रोफाइल बदलणे, फोटो काढणे, रेकॉर्डिंग सुरू करणे आणि विशेषतः ‘प्लस माइंड’ फीचरद्वारे झटपट मेमरीज कॅप्चर करणे अशी अनेक कामे करू शकेल. चीनमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी लॉंच झालेल्या OnePlus Ace 6 चेच रिब्रँडेड व्हर्जन म्हणून OnePlus 15R येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळं त्याचे बहुतांश स्पेसिफिकेशन्सही Ace 6 प्रमाणेच अपेक्षित आहेत.

डिझाइन आणि डिस्प्ले
OnePlus 15R मध्ये 6.83 इंचाची 1.5K रिझॉल्यूशनची LTPS AMOLED डिस्प्ले मिळेल जी 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते. हा डिस्प्ले अत्यंत स्मूथ गेमिंग आणि स्क्रोलिंग अनुभव देईल. फोनला IP६६, IP68, IP69 आणि IP69K अशी चारही उच्चस्तरीय वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग मिळाली आहे. हीच रेटिंग OnePlus 15 लाही आहे. त्यामुळं हा मिड-रेंज फोन फ्लॅगशिप-लेव्हल टिकाऊपणा देईल.

कॅमेरा
कॅमेरा मात्र थोडा डाउनग्रेड दिसतो. Ace 6 मध्ये 50 मेगापिक्सल प्रायमरी कॅमेरा (OIS सह), 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड आणि 16 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आहे. गेल्या वर्षीच्या OnePlus 13R मध्ये टेलिफोटो लेन्स होती, ती यंदा काढली जाण्याची शक्यता आहे. Hasselblad ब्रँडिंग तर नाहीच, पण कंपनीचा नवीन DetailMax Engine वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळं फोटो क्वालिटी सुधारेल.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स
सर्वात मोठी हायलाइट म्हणजे 7,800mAh ची प्रचंड बॅटरी असून ती 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. मात्र, R सिरीजच्या परंपरेनुसार यंदाही वायरलेस चार्जिंग मिळणार नाही. प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 3 किंवा त्याच्या जवळपासचा चिपसेट अपेक्षित आहे, जो गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी पुरेसा ताकदवान आहे.

OnePlus 15

कलर आणि किंमत
चीनमध्ये Ace 6 चे तीन कलर आहेत. Competitive Black, Flash White आणि Quicksilver. भारतातही हे किंवा त्याचप्रमाणे कलर येण्याची शक्यता आहे. किंमत मात्र वाढणार आहे. Ace 6 चा बेस व्हेरियंटची चीनमध्ये किंमत 5,599 युआन (सुमारे 32,000) आहे, जी मागच्या वर्षीपेक्षा 300 युआननं जास्त आहे. भारतात OnePlus 15R ची किंमत 42,999 पासून सुरू झाली होती; यंदा 45,000 ते 47,000 पर्यंत किंमत असण्याची शक्यता आहे. OnePlus 15R हा बॅटरी, डिस्प्ले आणि बिल्ड क्वालिटीच्या बाबतीत खूपच आकर्षक दिसतोय. ज्यांना प्रचंड बॅटरी आणि प्रीमियम फील हवा आहे त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

