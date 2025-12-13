OnePlus 15R Ace Edition भारतात लॉंच होणार; इलेक्ट्रिक वायोलेट रंगाची खास आवृत्ती

ETV Bharat / technology

OnePlus 15R Ace Edition : 17 डिसेंबरला भारतात लॉंच होणार; खास इलेक्ट्रिक वायोलेट रंग, फायबरग्लास बॅक आणि जगातील पहिला स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 फोन!

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 10:49 AM IST

नवी दिल्ली : वनप्लसने गुरुवारी जाहीर केलं की, कंपनी आपला मिड-रेंज स्मार्टफोन OnePlus 15R ची खास “ऍस एडिशन” (Ace Edition) भारतात लॉंच करणार आहे. ही विशेष आवृत्ती स्टँडर्ड OnePlus 15R सोबतच 17 डिसेंबर रोजी भारतात उपलब्ध होईल. यासह OnePlus 15R आता तीन आकर्षक रंगांमध्ये येईल. चारकोल ब्लॅक, मिंट ग्रीन आणि नवीन इलेक्ट्रिक वायोलेट.

OnePlus 15R Ace Edition
ही ऍस एडिशन फक्त डिझाइन आणि फिनिशमध्ये वेगळी आहे; हार्डवेअर आणि स्पेसिफिकेशन्स मात्र स्टँडर्ड मॉडेलसारखीच राहणार आहेत. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक वायोलेट ऍस एडिशनमध्ये फायबरग्लास बॅक पॅनेल आणि त्यावर “Ace” असं खास इम्प्रिंटेड कोटिंग देण्यात आलं आहे. हा रंग आणि डिझाइन चीनमध्ये 3 डिसेंबर रोजी लॉन्च झालेल्या OnePlus Ace 6T शी पूर्णपणे मिळताजुळता आहे. खरं तर OnePlus 15R हा Ace 6T चाच रिब्रँडेड (नाव बदललेला) भारतीय व्हर्जन मानला जातो.

डिझाइन आणि डिस्प्ले
वनप्लस 15 आर ऍस एडिशनमध्ये 6.78 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 165 Hz आहे. पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स असून पिक्सेल डेन्सिटी 450 PPI आहे. डिस्प्ले 2 निट्सपासून ते 1,800 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस अचूक नियंत्रित करू शकतो, ज्यामुळं कमी प्रकाशातही उत्तम अनुभव मिळेल.

कॅमेरा आणि परफॉर्मन्स
कंपनीच्या फ्लॅगशिप OnePlus 15 सारखीच DetailMax Engine, Ultra Clear Mode, Clear Burst आणि Clear Night Engine या कम्प्युटेशनल फोटोग्राफी टेक्नॉलॉजी यात देण्यात आल्या आहेत. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत हा फोन जगातील पहिला पहिला स्मार्टफोन ठरणार आहे, Qualcomm सोबत मिळून को-डिझाइन केलेला नवीन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर वापरतो. यासोबतच नवीन G2 Wi-Fi चिप आणि Touch Response Chip देखील देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं गेमिंग आणि टच रिस्पॉन्समध्ये लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे.

विक्री आणि किंमत
OnePlus 15R आणि त्याची ऍस एडिशन 17 सेंबरपासून Amazon India आणि OnePlus.in वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. याच दिवशी OnePlus Pad Go 2 टॅबलेटचंही अनावरण होणार आहे.

हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये प्रीमियम लूक, फ्लॅगशिप-लेव्हल प्रोसेसर आणि आकर्षक डिझाइन यांचा उत्तम संगम सादर करणार आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वायोलेट ऍस एडिशन तरुण ग्राहकांना खूप आवडेल अशी अपेक्षा आहे.

