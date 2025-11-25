ETV Bharat / technology

OnePlus 15R 5G आणि पॅड गो 2 भारतात 17 डिसेंबरला होणार लॉंच

OnePlus 15R 5G , पॅड गो 2 टॅबलेटसह स्टायलो लवकरच होतोय लॉंच; शक्तिशाली फीचर्स आणि परवडणारी किंमत यांचा उत्तम मेळ!

OnePlus 15R 5G
OnePlus 15R 5G आणि पद गो 2 (OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 17 डिसेंबर 2025 रोजी भारतात OnePlus 15R 5G लॉंच होतोय. हा फोन वनप्लस 15 मालिकेतील ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ अर्थात किंमतीच्या तुलनेत उत्तम फीचर्स देणारा मॉडेल असेल. याच लॉंच इव्हेंटमध्ये वनप्लस पॅडगो 2 टॅबलेट आणि त्यासोबतचा पॅड गो 2 स्टायलो (स्टायलस पेन) देखील भारतात अधिकृतपणे सादर केला जाईल. हा लॉंच इव्हेंट भारतातील ग्राहकांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे कारण OnePlus 15R 5G चं जागतिक लॉंच झाल्यानंतर लगेचच तो भारतीय बाजारात उपलब्ध होईल.

Image
OnePlus 15R 5G

OnePlus 15R 5G (अपेक्षित किंमत आणि रंग पर्याय)
वनप्लसनं कंपनीनं अद्याप OnePlus 15R 5G ची अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही. मात्र, आर-सीरिज नेहमीच अप्पर-मिडरेंज सेगमेंटमध्ये येते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार भारतात याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 44,999 रुपये असू शकते. ही किंमत मागील वर्षीच्या वनप्लस 13 आरपेक्षा किंचित जास्त आहे, कारण यात हार्डवेअर आणि डिझाइनमध्ये मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. हा फोन चारकोल ब्लॅक आणि मिंट ब्रीझ अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.

OnePlus 15R 5G (संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स)
लीक झालेल्या माहितीनुसार वनप्लस 15 आरमध्ये फ्लॅट मेटल फ्रेम आणि टॉप-लेफ्ट कॉर्नरवर 45 अंशात ठेवलेले कॅमेरा मॉड्यूल असेल. यात 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह उच्च-गुणवत्तेची ओएलईडी डिस्प्ले आणि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळण्याची शक्यता आहे. परफॉर्मन्ससाठी यात क्वालकॉमचा लेटेस्ट स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर वापरला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

7,800 एमएएचची मोठी बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा फोन 7,800 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि जलद चार्जिंग सपोर्टसह येईल. कॅमेर्‍यात ट्रिपल कॅमेरा सेटअप अपेक्षित आहे, ज्याची पूर्ण माहिती लॉंचवेळी समजेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजं वनप्लस 15 आरला आयपी66, आयपी68, आयपी69 आणि आयपी69K, अशी एकाचवेळी अनेक टिकाऊपणा प्रमाणपत्रे मिळणार असल्यानं पाणी, धूळ आणि हाय-प्रेशर जेटपासून संरक्षण मिळेल.

undefined
OnePlus 15R 5G

वनप्लस पॅड गो 2 आणि पॅड गो 2 स्टायलो
वनप्लस पॅड गो 2 ही 2023 मध्ये आलेल्या पॅड गोची पुढची पिढी आहे. हा टॅबलेट अभ्यास, काम आणि मनोरंजनासाठी सोपी, विश्वासार्ह पर्याय देण्याच्या उद्देशानं तयार केला आहे. यात शॅडो ब्लॅक आणि लॅव्हेंडर ड्रिफ्ट असे दोन रंग पर्याय असतील, ज्यात फक्त शॅडो ब्लॅक व्हेरिएंटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

Image
वनप्लस पॅड गो 2 आणि पॅड गो 2 स्टायलो

पॅड गो 2 स्टायलो
याचबरोबर कंपनी पॅड गो 2 स्टायलो नावाचा नवीन स्टायलस पेनही लॉंच करणार आहे. हा पेन नोट्स घेणे, रेखाटणे आणि साधे क्रिएटिव्ह काम यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. टॅबलेट आणि स्टायलसची पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स व किंमत 17 डिसेंबरच्या लॉंच इव्हेंटमध्ये उघड होणार आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी हे लॉंच खूप महत्त्वाचं आहे कारण वनप्लसनं नेहमीच चांगल्या स्पेसिफिकेशन्स आणि परवडणाऱ्या किंमतीचा उत्तम मेळ साधला आहे. 17 डिसेंबरची वाट पहात सर्वांना उत्सुकता आहे!

हे वाचलंत का :

  1. Realme C85 5G : भारतात 28 नोव्हेंबरला होणार लॉंच; 7000mAh बॅटरी, आयपी96 रेटिंगसह येणार
  2. Moto G57 Power 5G : 7000mAh बॅटरी, 50MP सोनी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह लॉंच
  3. वनप्लस Ace 6T चा पहिला लूक समोर; 8000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 सोबत येणार ‘किलर फ्लॅगशिप’!

TAGGED:

ONEPLUS 15R 5G
PAD GO 2
ONEPLUS 15R

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.