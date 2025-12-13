वनप्लस 15 आर: सर्वात प्रगत सेल्फी कॅमेरा, 32 मेगापिक्सेल सेन्सरसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
वनप्लस 15 आर (OnePlus 15R) मधील 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेऱ्यात ऑटोफोकस सुविधा असून, परफेक्ट सेल्फी काढता येतील. आर सीरिजमधील हा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम सेल्फी कॅमेरा असेल.
Published : December 13, 2025 at 3:18 PM IST
मुंबई : वनप्लस 15 आर (OnePlus 15R) हा स्मार्टफोन भारतात 17 डिसेंबर रोजी लॉंच होणार असून, त्यासोबत वनप्लस पॅड गो 2 देखील येईल. लॉंचच्या आधीच कंपनीनं फोनच्या अनेक वैशिष्ट्यांची घोषणा केली आहे. नवीनतम अपडेटमध्ये वनप्लस 15 आरमध्ये 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असल्याची पुष्टी झाली आहे. हे वैशिष्ट्य पूर्वी जाहीर केलेल्या डिस्प्ले आणि कॅमेरा क्षमतेशी जोडलं आहे.
सर्वात प्रगत सेल्फी कॅमेरा
कंपनीच्या प्रेस नोटनुसार, वनप्लस 15आर मध्ये आर सीरिजमधील आतापर्यंतचा सर्वात प्रगत सेल्फी कॅमेरा (OnePlus 15R selfie camera) असेल. या 32 मेगापिक्सेल सेन्सरमध्ये ऑटोफोकस क्षमता आहे, ज्यामुळं सेल्फी ब्लर होण्याची समस्या दूर होईल आणि स्पष्ट फोटो मिळतील. याशिवाय, आर सीरिजमधील पहिल्यांदाच फ्रंट कॅमेऱ्यात 4के 30एफपीएस व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा सपोर्ट मिळेल. तुलनेसाठी, मागील मॉडेल वनप्लस 13आर मध्ये 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा होता, जो फक्त 1080पी पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो.
1.5K रिझोल्यूशनचा एमोलेड डिस्प्ले
पूर्वीच्या घोषणांनुसार, वनप्लस 15आर मध्ये 1.5K रिझोल्यूशनचा एमोलेड डिस्प्ले असेल, ज्याचा 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे. हा फ्लॅगशिप वनप्लस 15 सारखाच आहे. कंपनीनं सांगितलं की, यात 450 पीपीआय पिक्सेल डेन्सिटी आणि 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळेल. डिस्प्ले 2 निट्स ते 1,800 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस रेंज सपोर्ट करेल.
तीन प्रगत कॅमेरा वैशिष्ट्यांचा समावेश
वनप्लस 15 मध्ये डेब्यू झालेला डिटेलमॅक्स इंजिन वनप्लस 15आर मध्येदेखील उपलब्ध असेल. यात अल्ट्रा क्लियर मोड, क्लियर बर्स्ट आणि क्लियर नाइट इंजिन अशा तीन प्रगत कॅमेरा वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 एसओसी चीप
परफॉर्मन्ससाठी वनप्लस 15 आर मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 एसओसी चीप असेल. हा चिपसेट असलेला पहिला फोन असून, क्वालकॉमसोबत सह-ऑप्टिमाइझ केला गेला आहे. फोनमध्ये नवीन जी2 वाय-फाय चिप आणि टच रेस्पॉन्स चिप देखील असेल.
7,400 एमएएचची बॅटरी
बॅटरीबाबत बोलायचं झाल्यास, वनप्लस 15 आर मध्ये 7,400 एमएएचची बॅटरी असेल. भारतातील आतापर्यंतच्या सर्व वनप्लस डिव्हाइसेसमधील सर्वात मोठी. कंपनीचा दावा आहे की, चार वर्षांनंतरही ती 80 टक्के क्षमता टिकवून ठेवेल. वनप्लस 15आर आर सीरिजला नव्या उंचीवर नेईल, ज्यात फ्लॅगशिपसारखी वैशिष्ट्ये परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतील. सेल्फी प्रेमींसाठी हा फोन परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो!
