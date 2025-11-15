OnePlus 15 vs Realme 15 Pro: प्रीमियम फ्लॅगशिप की बजेट किंग, कोणता फोन आहे फायदेशीर?

Bihar Election Results 2025

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro: कॅमेरा, पर्फॉर्मन्स, बॅटरी आणि कमी किमतीत कोणता फोन आहे फायदेशीर जाणून घ्या...

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro
OnePlus 15 vs Realme 15 Pro (OnePlus, Realme)
Published : November 15, 2025 at 10:11 AM IST

हैदराबाद : भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये नवीनतम लॉंच झालेल्या वनप्लस 15 या प्रीमियम फ्लॅगशिप डिव्हाईसनं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. दुसरीकडं, रियलमी 15 प्रो हा मिड-रेंजचा मजबूत स्पर्धक (OnePlus 15 vs Realme 15 Pro) आहे, जो चांगल्या किमतीत उत्कृष्ट फीचर्स आणि पर्फॉर्मन्स देतो. या बातमीत आम्ही दोन्ही फोनची कॅमेरा, पर्फॉर्मन्स, बॅटरी बॅकअप, चार्जिंग आणि इतर वैशिष्ट्यांच्या आधारावर तुलना करणार आहोत.

Realme 15 Pro
Realme 15 Pro प्रोसेसर चीप (Realme)

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro
भारतीय स्मार्टफोन बाजारात स्पर्धा नेहमीच तीव्र असते, आणि आता वनप्लस 15 आणि रियलमी 15 प्रो यांच्यात जबरदस्त स्पर्धा आहे.वनप्लस 15 हा अलीकडेच भारतात लॉंच झालेला प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आहे, जो हाय-एंड फीचर्ससह येतो. त्याची सुरुवातीची किंमत 72,999 रुपयांपासून सुरू होतो, जी त्याच्या स्पर्धकापेक्षा दुप्पट आहे. दुसरीकडं, रियलमी 15 प्रो हा मिड-रेंजचा चॅम्पियन आहे, जो केवळ 31,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे. म्हणजे, जर तुम्ही वनप्लस 15 घ्यायचं ठरवले तर रियलमीच्या तुलनेत दुप्पट खर्च करावा लागेल. पण हा अतिरिक्त खर्च योग्य आहे का? चला, जाणून घेऊया...

OnePlus 15
OnePlus 15 बॅटरी (OnePlus)

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro कॅमेरा सेटअप
कॅमेरा हा स्मार्टफोनचा महत्वाचा भाग असतो, आणि येथे वनप्लस 15 स्पष्टपणे पुढे आहे. त्याच्या मागच्या बाजूस ट्रिपल 50एमपी कॅमेरा सेटअप आहे. 50एमपी मुख्य सेन्सर, 50एमपी अल्ट्रा-वाइड आणि 50एमपी टेलिफोटो लेन्ससह 3.5x ऑप्टिकल झूम कॅमेरा यात मिळेल. फ्रंट कॅमेरा 32एमपीचा आहे, जो चांगल्या सेल्फीजसाठी पुरेसा आहे. हा सेटअप प्रोफेशनल फोटोग्राफी, झूम आणि वाइड-एंगल शॉट्ससाठी परिपूर्ण आहे. रियलमी 15 प्रोमध्ये मात्र ड्युअल 50एमपी सेटअप आहे असून 50 एमपी मुख्य आणि 50एमपी अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा मिळतोय. फ्रंट कॅमेरा मात्र 50एमपीचा आहे, जो हाय-रिझोल्यूशन सेल्फीज आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. जर तुम्हाला वर्सटाइल कॅमेरा हवा असेल, तर वनप्लस 15 तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. पण सेल्फी लव्हर्ससाठी रियलमी अजूनही बजेटमध्ये बेस्ट आहे. दोन्ही फोनमध्ये नाइट मोड आणि AI एन्हान्समेंट आहेत, पण वनप्लसची प्रोसेसिंग अधिक अॅडव्हान्स्ड आहे.

OnePlus 15
OnePlus 15 डिस्प्ले (OnePlus 15)

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro कामगिरी
पर्फॉर्मन्समध्ये वनप्लस 15 पुढं आहे. तो क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जनरेशन 5 प्रोसेसरनं चालवला जातो, जो गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि AI टास्क्ससाठी डिझाइन केलेला आहे. यात 16जीबी पर्यंत RAM आणि 1टीबी स्टोरेज ऑप्शन्स आहेत, जे भविष्यातील अपडेट्ससाठी तयार आहेत. हे फोन हेवी गेम्स जसे की Genshin Impact किंवा PUBG ला स्मूथली हँडल करेल. रियलमी 15 प्रोमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 प्रोसेसर आहे, जो मिड-रेंजसाठी उत्तम आहे. 8जीबी किंवा 12जीबी RAM आणि 512जीबी पर्यंत स्टोरेजसह तो डेली यूजसाठी परफेक्ट आहे. गेमिंगमध्ये थोडा हिट होऊ शकतो, पण सामान्य वापरासाठी पुरेसा आहे. जर तुम्हाला हाय-एंड पर्फॉर्मन्स हवा असेल, तर वनप्लस घ्या; अन्यथा रियलमी तुमच्या खर्चात बचत करू शकतो.

Realme 15 Pro
Realme 15 Pro कॅमेरा (Realme)

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro बॅटरी आणि चार्जिंग
बॅटरी लाइफ हे दोन्ही फोनची मजबूत बाजू आहेत. रियलमी 15 प्रोमध्ये 7000mAhची मोठी बॅटरी आहे, जी पूर्ण दिवसभर चालते आणि 80W सुपरVOOC फास्ट चार्जिंगसह येते. फुल चार्ज होण्यास फक्त 30 मिनिटे लागतात. वनप्लस 15मध्ये 7300mAh बॅटरी आहे, जी आणखी जास्त एंड्युरन्स देते. 120W सुपरफ्लॅश चार्जिंगमुळं 10 मिनिटांत 50% चार्ज होते, आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट यात आहे. हे फोन लाँग ट्रिप्स किंवा हेवी यूजसाठी आदर्श आहे. रियलमी बजेटमध्ये चांगली आहे, पण वनप्लसची स्पीड आणि वायरलेस ऑप्शन प्रीमियम वाटतं.

OnePlus 15
OnePlus 15 प्रोसेसर (OnePlus)

OnePlus 15 vs Realme 15 Pro डिस्प्ले आणि डिझाइन
डिस्प्लेमध्ये रियलमी 15 प्रो पुढं आहे. 6.8-इंच हायपरग्लो 4D कर्व्ह्ड डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेटसह येते, आणि 6500 निट्स पीक ब्राइटनेसमुळं आउटडोअरमध्ये उत्तम व्हिजिबिलिटी मिळते. डिझाइन प्रीमियम प्लास्टिक किंवा ग्लाससह येतो. वनप्लस 15मध्ये 6.78 -इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 165Hz रिफ्रेश रेटसह अधिक स्मूथ आहे, पण पीक ब्राइटनेस फक्त 1800 निट्स आहे. हा HDR10+ सपोर्ट करतो, जो मूवीजसाठी बेस्ट आहे. डिझाइनमध्ये आयनोफोबिक कोटिंग आणि IP68 रेटिंग आहे. आउटडोअर यूजर्ससाठी रियलमी, तर स्मूथ स्क्रोलिंगसाठी वनप्लस बेस्ट आहे.

AspectOnePlus 15Realme 15 ProWinner
Price72,999+30,399+Realme
Battery7,300mAh, 120W wired + 50W wireless7,000mAh, 80W wiredOnePlus
PerformanceFlagship-level (gaming/editing)Mid-range (daily/casual)OnePlus
ProcessingSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 7 Gen 4OnePlus
DesignIP68, premium aluminumIP65, curved vegan leatherOnePlus
Realme 15 Pro
Realme 15 Pro डिस्प्ले (Realme)

वनप्लस 15 प्रीमियम फीचर्ससाठी उत्तम आहे, विशेषतः कॅमेरा, पर्फॉर्मन्स आणि चार्जिंगमध्ये. पण रियलमी 15 प्रो अर्ध्या किंमतीत ब्राइट डिस्प्ले, मोठी बॅटरी आणि चांगला सेल्फी कॅमेरा देतो, जो डेली यूजर्ससाठी परफेक्ट आहे. जर बजेट 35,000 रुपयांखाली असेल, तर रियलमी खरेदी करू शकता. अन्यथा, वनप्लसची निवड तुम्ही करू शकता.

Realme 15 Pro
Realme 15 Pro कॅमेरा (Realme)

