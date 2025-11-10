वनप्लस 15 : स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5, 7300mAh बॅटरी, ट्रिपल 50 एमपी कॅमेऱ्यासह लॉंच होतोय.
वनप्लस 15 : भारतात 13 नोव्हेंबरला लॉंच लॉंच होतोय. लॉंचपूर्वीच फोनची किंमत आणि वैशिष्ट्ये लीक झाली आहेत.
Published : November 10, 2025 at 10:02 AM IST
हैदराबाद : वनप्लस कंपनी भारतातील ग्राहकांसाठी आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15 लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 7 वाजता होणाऱ्या अधिकृत घोषणेनुसार, हा फोन क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसरसह भारतातील पहिला डिव्हाइस असेल. अलीकडील एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वरील लीकनुसार, बेस व्हेरिएंटची किंमत 72,999 रुपये आणि हायर व्हेरिएंट 76,999 रुपये असू शकते. ही किंमत मागील वनप्लस 13 पेक्षा थोडी जास्त असली तरी, प्रोमोशनल ऑफर्समुळं आकर्षक डील मिळू शकते. 6.78 इंच डिस्प्ले, 7300 mAh बॅटरी आणि ट्रिपल 50 एमपी कॅमेरा सेटअपसह हा फोन पर्फॉर्मन्स आणि फोटोग्राफी प्रेमींसाठी आदर्श ठरेल. चला, या फोनच्या तपशीलवार माहितीबद्दल जाणून घेऊया...
When the lights light up the #OnePlus15— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 8, 2025
Limits go off.
Know more: https://t.co/WfFwzaDgTt pic.twitter.com/scGytPcrph
आयपी69 रेटिंग
वनप्लसनं चीनमध्ये आधीच हा फोन लॉंच केला असल्यानं, त्याची स्पेसिफिकेशन्स आता सर्वत्र उपलब्ध आहेत. भारतातील लॉंचमुळं ग्राहकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा अनुभव मिळेल, ज्यात वाय-फाय 7 आणि आयपी69 रेटिंगसारखे फीचर्स समाविष्ट आहेत. लीकची खात्रीशीरता अद्याप सिद्ध झालेली नाही, पण विश्लेषकांच्या मते, किंमत 75,000 रुपयांखालील राहील. मागील मॉडेल वनप्लस 13 ची सुरुवातीची किंमत 69,999 रुपये होती, जी नंतर 63,999 रुपयांपर्यंत खाली आली. वनप्लस 15 मध्येही अशा डिस्काउंट्सची शक्यता आहे, ज्यामुळं तो स्पर्धकांपेक्षा अधिक किफायतशीर ठरेल.
लॉंच टाइमलाइन: कधी आणि कुठे उपलब्ध?
वनप्लस 15 चं भारतातील अधिकृत लॉंच 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 7 वाजता होईल, आणि त्याच रात्री 8 वाजता ओपन सेल सुरू होईल. हा फोन अमेझॉन, वनप्लसच्या अधिकृत वेबसाइट आणि देशभरातील पार्टनर रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध होईल. कंपनी लाइव्ह स्ट्रीम इव्हेंट आयोजित करेल, ज्याची अधिक माहिती लवकरच जाहीर होईल. लॉंच सेलमध्ये खरेदीदारांना मोफत वनप्लस नॉर्ड इअरबड्स (किंमत 2,699 रुपये) मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं डील आणखी आकर्षक होईल. हा फोन चीनमधील यशानंतर भारतातही मागणी निर्माण करेल, अशी शक्यता आहे.
The wait won’t drain you: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 7, 2025
Runs longer than your to-do list. #OnePlus15 pic.twitter.com/YRQRCZs2d9
स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स
वनप्लस 15 मध्ये 6.78 इंच BOE X3 8T LTPO फ्लॅट डिस्प्ले आहे, ज्याची 1.5K रिझोल्यूशन आणि 165Hz रिफ्रेश रेटमुळं गेमिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी स्मूथ अनुभव मिळेल. पीक ब्राइटनेस 1800 निट्सपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. प्रोसेसर म्हणून स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट आणि अॅड्रेनो 840 GPU आहे, जो हेवी गेम्स आणि मल्टिटास्किंगसाठी अप्रतिम पर्फॉर्मन्स देईल. स्टोरेजपर्यंत 1TB UFS 4.1 आणि रॅमपर्यंत 16GB LPDDR5x ची ऑप्शन्स उपलब्ध असतील.
कॅमेरा
यात ट्रिपल 50 एमपी सेटअप आहे: मुख्य सेंसर OIS सह, अल्ट्रावाइड लेन्स आणि पेरिस्कोप लेन्ससह. फ्रंट कॅमेरा 32 एमपीचा असून, 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो. रिअर कॅमेरानं 8K@30fps व्हिडिओ शूटिंग शक्य आहे, ज्यामुळं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आणि व्हिडिओ क्रिएटर्ससाठी हा फोन परफेक्ट असेल. AI-आधारित इमेज प्रोसेसिंगमुळं नाइट शॉट्स आणि झूममध्ये उत्कृष्ट रिझल्ट्स मिळतील.
Stay tuned: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 29, 2025
The new identity of power.
Revealing November 13. #OnePlus15 pic.twitter.com/tvrggPQacW
बॅटरी
फोनमध्ये 7300 mAh क्षमतेची बटरी आहे,जी 120W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगसह येते. हे फोन एका चार्जवर संपूर्ण दिवस चालेल आणि जलद चार्जिंगमुळं वेळ वाचेल. सॉफ्टवेअर म्हणून ColorOS 16 (अँड्रॉइड बेस्ड) चालेल, ज्यात स्मूथ इंटरफेस आणि सिक्युरिटी फीचर्स असतील. कनेक्टिव्हिटीत Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आहे. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP66/68/69/69K रेटिंग आहे, ज्यामुळं आउटडोअर यूजमध्ये टिकाऊपणा मिळेल.
कीमत आणि अपेक्षा
लीकनुसार, 12GB रॅम/256GB स्टोरेज व्हेरिएंट 72,999 रुपये आणि 16GB/512GB 76,999 रुपयांमध्ये मिळेल. ही किंमत प्रोमोशन्स वगळता आहेत, आणि लॉंच सेलमध्ये अतिरिक्त डिस्काउंट्स मिळू शकतो. वनप्लस 15 च्या या वैशिष्ट्यांमुळं तो मिड-रेंज ते हाय-एंड मार्केटमध्ये मजबूत स्पर्धा करेल. गेमर्स, फोटोग्राफीप्रेमी आणि टेक उत्साहींसाठी हा फोन 2025 चा सर्वोत्तम पर्याय ठरेल.
हे वाचलंत का :