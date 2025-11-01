iQOO 15 ते Lava Agni 4 पर्यंत, जाणून घ्या आगामी लॉंच होणाऱ्या स्मार्टफोनची यादी
नोव्हेंबरमध्ये OnePlus 15, iQOO 15, Realme GT8 Pro, Nothing Phone 3A Lite, Oppo Find X9 series आणि लावा अग्नी 4 सारखे स्मार्टफोन भारतात लाँच होतील.
Published : November 1, 2025 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: नोव्हेंबर महिना स्मार्टफोन प्रेमींसाठी उत्साहवर्धक ठरणार आहे. चीनमध्ये ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अनेक लाँचनंतर, आता भारतात फ्लॅगशिप, मिड-रेंज आणि बजेट सेगमेंटमधील नवीन फोन येत आहेत. वनप्लस 15, आयक्यू 15, मोटो G67 पॉवर यांसारखे फोन लॉंच होणार आहेत. या व्यतिरिक्त रियलमी GT8 प्रो, नथिंग फोन 3A लाइट, ओप्पो फाइंड एक्स9 मालिका आणि लावा अग्नी 4 सारखे फोनही लवकरच बाजारात दाखल होणार आहेत. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 सारख्या शक्तिशाली चिपसेटपासून ते 7000Mah बॅटरीपर्यंत यात AI सारखे स्मार्ट फीचर असणार आहेत.
OnePlus 15
वनप्लस 15 हा फोन 13 नोव्हेंबरला भारतात लाँच होणार आहे.भारतात हा पहिला फोन असेल जो स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटसह येईल. मागील बाजूस ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यात प्रत्येक सेन्सर 50 मेगापिक्सेलचा आहे. हा फ्लॅगशिप फोन परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा क्वालिटीमध्ये उत्कृष्ट ठरेल.
Know more: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 31, 2025
Mind Space with #GoogleGemini on the #OnePlus15 - powered with #AI that’s made just for you. pic.twitter.com/pWZ9TcaSAW
iQOO 15
26 नोव्हेंबरला लाँच होणारा आयक्यू 15 हा आणखी एक शक्तिशाली फोन आहे. यातही स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट असेल. 7000 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल कॅमेरा सेटअप यामुळं हा फोन गेमिंग आणि लाँग लास्टिंग बॅटरीसाठी योग्य ठरेल.
All Power. No Limits— iQOO India (@IqooInd) October 31, 2025
The timeless white color, paired with the newly introduced tri-color pattern logo; With #iQOO15, we start a new chapter to become a Legend.
Launching November 26. Stay Tuned.#iQOO #BeTheGOAT pic.twitter.com/7O6qSVfeuD
Realme GT8 Pro
20 नोव्हेंबरच्या आसपास लाँच होण्याची शक्यता असलेला रियलमी GT8 प्रो हा फ्लॅगशिप फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेटसह येईल. फोटोग्राफीसाठी 200 मेगापिक्सेल टेलिफोटो, 50 मेगापिक्सेल वाइड-ऍंगल आणि 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा असू शकतो. अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
Performance that looks as good as it feels.— realme (@realmeIndia) October 31, 2025
With Snapdragon 8 Elite Gen 5 power, Hyper Vision+ AI chip, and a 2K 7000nit display, the #realmeGT8Pro defines performance built to lead.
Know More: https://t.co/8V5VLzDHfN https://t.co/uvEpSlAKND#SnapWithoutRules #realmexRICOHGR… pic.twitter.com/9heHsfGTJG
Moto G67 Power
5 नोव्हेंबरला येणारा मोटो G67 पॉवर हा मिड-रेंज फोन स्नॅपड्रॅगन 7 एस जनरेशन 2 चिपसेटसह सुसज्ज असेल. 6.7 इंच एलसीडी डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येईल, ज्यामुळं हा फोन दैनंदिन वापर आणि बजेट सेगमेंटसाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
The all-new moto g67 POWER — built tough for whatever life throws at you. 💪— Motorola India (@motorolaindia) October 31, 2025
With Corning® Gorilla® Glass 7i and MIL-810H Military Grade Protection, it’s made to handle drops, spills, and dust — without compromising on style.
Launching Nov 5 on Flipkart & https://t.co/azcEfy2uaW. pic.twitter.com/nd4r9LfJWW
Nothing Phone 3A Lite
नथिंग फोन 3A लाइटचं जागतिक लाँच झालं असून, भारतातील किंमत लवकरच जाहीर होईल. तो नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल मुख्य, 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 2 मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा यासह हा फोन स्टायलिश आणि परवडणारा असेल.
October 30, 2025
Oppo Find X9 series
ओप्पो फाइंड X9 मालिका ओप्पो फाइंड X9 प्रो नोव्हेंबरमध्ये भारतात येणार. X9 प्रोमध्ये 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले, तर एक्स९मध्ये 6.69 इंच एमोलेड स्क्रीन असेल. दोन्ही फोन डायमेंसिटी 9500 चिपसेटसह येतील.
OPPO Find X9 Pro goes official in the global market!— Alvin (@sondesix) October 28, 2025
📸 Camera
• OPPO x Hasselblad Photography Kit + Teleconverter with 3.28x Zoom
• 50 MP LYT-828 " ultra xdr main camera" (1="" 1.28", f="" 1.57) + 50 mp jn5 ultra-wide (1="" 2.75", f="" 2.0)
• 2 mp multispectral "true colour" camera
•… pic.twitter.com/Z6CQdUaEvU
Lava Agni 4
लावा अग्नी 4 लवकरच भारतात येईल. 6.78 इंच एफएचडी+ डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह, डायमेंसिटी 8350 चिपसेट आणि 7000 एमएएच बॅटरी यात अपेक्षित आहे. लॉंच तारीख अद्याप अनिश्चित झालेली नाहीय.
🔥 Lava Agni 4 is coming in hot!— Sumit Kumar | aapkatech (@aapkatec) October 31, 2025
This time it’s looking super premium 👀
✅ Metal frame build
✅ Pill-shaped horizontal dual camera 📸
✅ Stereo speakers + dual mic
⚙️ Dimensity 8350 | UFS 4.0
📱 FHD+ 120Hz Flat AMOLED
📸 50MP OIS + 8MP UW (expected)
Launching this November pic.twitter.com/aXtLfZT7RZ
नोव्हेंबर 2025 मध्ये विविध ब्रँड्सकडून अनेक पर्याय उपलब्ध होतील. फ्लॅगशिपप्रेमींना स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, तर बजेट यूजर्सना मोटो आणि नथिंग सारखे फोन आवडतील, अशी अपेक्षा आहे.
