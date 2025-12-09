ETV Bharat / technology

वन यूआय 8.5 बीटा सुरू: सॅमसंगनं आणले क्रिएटिव्हिटी, कनेक्टिव्हिटी आणि सिक्युरिटीचे नवे अपडेट

सॅमसंगनं One UI 8.5 बीटा लाँच केलंय. यामुळं फोटो एडिटिंग, डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि सिक्युरिटीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत.

One UI 8 5 beta launched
सॅमसंगनं वन यूआय 8.5 बीटा (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सनं आज (8 डिसेंबर 2025) गॅलेक्सी स्मार्टफोनसाठी One UI 8.5 बीटा प्रोग्रामची घोषणा केली. नव्या व्हर्जनमध्ये कंटेंट क्रिएशन, डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि सिक्युरिटीला मोठा बूस्ट मिळाला आहे. “कमी मेहनतीत जास्त काम” हा या अपडेटचा मुख्य मंत्र आहे. फोटो एडिटिंगपासून ते फाइल शेअरिंगपर्यंत सर्व काही आता अधिक स्मूथ आणि स्मार्ट झालं आहे.

कंटेंट क्रिएशन आता सोपं
One UI 8.5 मधील Photo Assist आता पूर्णपणे अपडेट झालं आहे. युजर आता एकाच वेळी वारंवार नवी इमेज जनरेट करू शकतात, प्रत्येक वेळी सेव्ह करण्याची गरज नाही. संपादन पूर्ण झाल्यावर Edit History मध्ये सर्व व्हर्जन एकत्र दिसतील आणि आवडीचे फोटो निवडता येतील.

क्विक शेअरमध्येही मोठा बदल
आता फोटोत असलेल्या व्यक्तीला आपोआप ओळखून त्याला डायरेक्ट शेअर करण्याचा पर्याय यात आहे. यामुळं फोटो पाठवण्याचं काम काही सेकंदात पूर्ण होतंय.

गॅलेक्सी इकोसिस्टम
ऑडिओ ब्रॉडकास्ट (Auracast) आता LE Audio सपोर्टेड डिव्हाइसेसना फोनच्या मायक्रोफोनद्वारे थेट आवाज पाठवू शकतं. टूर, इव्हेंट किंवा ग्रुप मीटिंगमध्ये हे फीचर खूप उपयुक्त ठरणार आहे.

स्टोरेज शेअर हे सगळ्यात मोठा गेम चेंजर
आता My Files अ‍ॅपमध्ये थेट टॅबलेट, लॅपटॉप किंवा गॅलेक्सी बुकमधील फाइल्स दिसतील. उलट टीव्हीवरूनही फोनच्या फाइल्स ऍक्सेस करणं शक्य होणार आहे.

सुरक्षेच्या बाबतीत भक्कम कवच
चोरी किंवा हरवल्यास फोन आणि डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहावा यासाठी Theft Protection फीचर आलं आहे. चुकीच्या फिंगरप्रिंट/PIN/PASSWORD च्या जास्तीत जास्त प्रयत्नांनंतर Failed Authentication Lock आपोआप स्क्रीन लॉक करतं. Identity Check आता आणखी जास्त सेटिंग्जना अतिरिक्त संरक्षण देतं. एकूणच, सिक्युरिटी आणि प्रायव्हसीवर सॅमसंगनं विशेष लक्ष दिलं आहे.

बीटा प्रोग्राम कधी आणि कुठं?
One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम 8 डिसेंबरपासून गॅलेक्सी S25 सिरीजसाठी सुरू होत आहे. सध्या जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया, पोलंड, युके आणि अमेरिका या देशांमध्ये तो उपलब्ध आहे. इच्छुक युजर्स Samsung Members अ‍ॅपमधून अर्ज करू शकतात.

सॅमसंगनं One UI 8.5 मध्ये AI, कनेक्टिव्हिटी आणि सिक्युरिटी यांचा उत्तम संगम साधला आहे. गॅलेक्सी युजर्ससाठी हे अपडेट खरंच “नेक्स्ट लेव्हल” अनुभव देणार आहे.

हे वाचलंत का :

TAGGED:

ONE UI 8 5 BETA
वन यूआय 8 5 बीटा
SAMSUNG
ONE UI 8 5
ONE UI 8 5 BETA UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.