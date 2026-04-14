320 किमी रेंजसह ओला S1 X+ 5.2 kWh स्कूटर भारतात लॉंच
ओला इलेक्ट्रिकनं 4680 भारत सेलसह भारतात S1 X+ 5.2 kWh स्कूटर 1.29 लाखांत लाँच केली; ही स्कूटर 320 किमी रेंज आणि 125 किमी/तास वेगसह येते.
Published : April 14, 2026 at 12:34 PM IST
बंगळुरू: ओला इलेक्ट्रिकनं आपल्या जनरेशन 3(Gen 3) स्कूटर पोर्टफोलिओमध्ये एक महत्त्वाची भर घातली आहे. कंपनीनं S1 X+ 5.2 kWh ही नवी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे. ही स्कूटर कंपनीच्या स्वदेशी विकसित 4680 भारत सेल (4680 Bharat Cell) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या स्कूटरची किंमत 1,29,999 रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत 15 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध आहे, त्यानंतर वाढू शकते.
4680 भारत सेलचा विस्तार : ओला इलेक्ट्रिकनं प्रथमच आपली अत्याधुनिक 4680 भारत सेल मास मार्केट स्कूटरमध्ये आणली आहे. यापूर्वी ही सेल फक्त प्रीमियम मॉडेल्समध्ये वापरली जात होती. कंपनीचा दावा आहे की, ही सेल दीर्घ रेंज देऊन इलेक्ट्रिक वाहनांना सामान्य भारतीयांच्या आवाक्यात आणेल.
एका चार्जवर 320 किमी रेंज : S1 X+ 5.2 kWh मध्ये 11 kW ची मिड-ड्राइव्ह मोटर बसवण्यात आली आहे. याची टॉप स्पीड 125 किमी/तास आहे. ब्रेक-बाय-वायर तंत्रज्ञान आणि फ्रंट डिस्क ब्रेक यामुळं सुरक्षितता वाढली आहे. एका चार्जवर 320 किमी (IDC) रेंज मिळते, ज्यामुळं दीर्घ अंतराच्या प्रवाशांसाठी ही स्कूटर आदर्श ठरेल.
ओला इलेक्ट्रिकचे प्रवक्ते म्हणाले, “S1 X+ 5.2 kWh मॉडेलद्वारे आम्ही 4680 भारत सेलला मोठ्या प्रमाणात बाजारात आणत आहोत. आमच्या अत्याधुनिक उत्पादनांसाठी तयार केलेलं तंत्रज्ञान आता सामान्य स्कूटरमध्ये उपलब्ध करून देत आहोत. व्हर्टिकल इंटिग्रेशनमुळं आम्ही नाविन्य, स्केल आणि किफायत यांचा समन्वय साधू शकतो. ही स्कूटर कामगिरी, रेंज आणि उपलब्धता यांचा उत्तम मिलाफ आहे. प्रत्येक भारतीयाला इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध व्हावे, यासाठी हा एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.”
ओला इलेक्ट्रिकचा सध्याचा पोर्टफोलिओ : ओला इलेक्ट्रिक सध्या Gen 3 S1 स्कूटर आणि रोडस्टर X मोटरसायकल विकत आहे. प्रीमियम S1 Pro+ मध्ये 5.2 kWh आणि 4 kWh बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. मास मार्केटमध्ये S1 X+ (4kWh) आणि S1 X (2, 3 आणि 4 kWh) व्हेरिएंट्स आहेत. रोडस्टर X मोटरसायकल 2.5, 3.5 आणि 4.5 kWh बॅटरीसह उपलब्ध आहे. ही नवी स्कूटर दीर्घ रेंज, उच्च वेग आणि किफायतदार किंमत यांच्या जोरावर इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात मोठी चर्चा निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे.
