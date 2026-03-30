ओला इलेक्ट्रिकला ठाणे ग्राहक आयोगाचा दणका: स्कूटर बदला अन्यथा संपूर्ण रक्कम परत करा..
ठाणे उपभोक्ता आयोगाने ओला इलेक्ट्रिकला चांगलाच दणका दिलाय. दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक स्कूटर बदला किंवा ग्राहकाला पूर्ण पैसे परत करा, असं आदेशात म्हटलं आहे.
Published : March 30, 2026 at 5:18 PM IST
ठाणे: ठाण्यातील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगानं (अतिरिक्त) 'ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीस'ला (Ola Electric Technologies) दणका दिलाय. सदोष स्कूटर बदलून द्या किंवा संपूर्ण रक्कम परत करा, असा आदेश दिला कंपनीला दिला आहे. कंपनीनं ग्राहकाची सदोष इलेक्ट्रिक स्कूटर बदलून द्यावी किंवा त्याला खरेदीची संपूर्ण रक्कम परत करावी, असं आयोगानं म्हटलं आहे. आयोगानं हा निकाल देताना, कंपनीवर "सेवेतील गंभीर त्रुटी" आणि "अनुचित व्यापार पद्धती"बद्दल तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहे. ग्राहकानं स्कूटर खरेदी केल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत त्यामध्ये तांत्रिक दोष आढळून आला होता.
स्कूटरमध्ये वारंवार बिघाड; ग्राहकाच्या सुरक्षेला धोका : नवी मुंबईतील एका वकिलानं जुलै 2024 मध्ये 96,997 रुपयांना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केली होती. स्कूटरचा ताबा मिळाल्यानंतर (डिलिव्हरीनंतर) केलेल्या पहिल्याच मोठ्या प्रवासादरम्यान, स्कूटरचा वेग वाढवण्यात अडचणी येणे, वाहतुकीच्या कोंडीत अडकणे आणि बॅटरीची पातळी अचानक कमी होणे अशा समस्या उद्भवल्या. 29 ऑगस्ट 2024 रोजी, अवघ्या 500 मीटरच्या अंतरातच बॅटरीची चार्जिंग पातळी 21% वरून 3% पर्यंत वेगानं खाली आल्यामुळं स्कूटर अचानक थांबली. या घटनेमुळं जीवघेणा अपघात थोडक्यात टळला, असं ग्राहकानं नमूद केलं.
दखल घेण्यास टाळाटाळ: ग्राहकानं ईमेल आणि व्हॉट्सॲपद्वारे कंपनीशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ग्राहकानं सोशल मीडियावर (विशेषतः 'X' या प्लॅटफॉर्मवर) या समस्येबद्दल पोस्ट केल्यानंतरच कंपनीनं अखेर दखल घेतली. त्यानंतर, स्कूटर सर्व्हिसिंगसाठी ताब्यात घेतल्यानंतरही, कंपनीनं नियमानुसार विमा कंपनीला या घटनेची माहिती दिली नव्हती. अनेक महिन्यांनंतर जेव्हा स्कूटर अखेर परत करण्यात आली, तेव्हा ती अत्यंत अस्वच्छ अवस्थेत होती आणि तिच्यावर अनेक ठिकाणी ओरखडे उमटले होते.
प्रकरणाचा निकाल 'एकतर्फी' : आयोगानं असं नमूद केलं की, बॅटरीची पातळी अचानक कमी होणे आणि इतर बिघाड यांसारख्या समस्या स्कूटरच्या पहिल्याच प्रवासापासून स्पष्टपणे दिसून येत होत्या. ग्राहकाला अद्ययावत माहिती (अपडेट्स) देण्यात आलेला अपयश आणि स्कूटर दीर्घकाळापर्यंत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे, या दोन्ही बाबी म्हणजे 'सेवेतील त्रुटी' आणि 'अनुचित व्यापार पद्धती' असल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलं. कंपनीनं या आरोपांवर कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण किंवा उत्तर सादर न केल्यामुळं, या प्रकरणाचा निकाल 'एकतर्फी' (ex parte) म्हणजेच विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत देण्यात आला.
आयोगाचे निर्देश : आयोगानं ओला इलेक्ट्रिकला निर्देश दिलं की, त्यांनी ग्राहकाला अगदी त्याच वैशिष्ट्यांची (specifications) एक कोरी नवीन स्कूटर उपलब्ध करून द्यावी. जर हे करणे शक्य नसल्यास, कंपनीनं ग्राहकाला खरेदीची संपूर्ण रक्कम (96,997 रुपये) आणि त्या रकमेवर 6% वार्षिक दरानं व्याज परत करावे, असा आदेश आयोगानं दिला आहे. शिवाय, आयोगानं कंपनीला मानसिक त्रासापोटी 20,000 आणि कायदेशीर खर्चापोटी 15,000 रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
