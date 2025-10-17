ओला इलेक्ट्रिकची ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती: 'ओला शक्ती' बॅटरी साठवण प्रणालीचे अनावरण
ओला इलेक्ट्रिकनं 'ओला शक्ती' सादर करत भारताच्या 1 लाख कोटींच्या BESS बाजारपेठेत प्रवेश केलाय. स्वदेशी 4680 भारत सेलद्वारे घरांना स्वच्छ ऊर्जा साठवण आता मिळेल.
Published : October 17, 2025 at 9:42 AM IST
हैदराबाद : ओला इलेक्ट्रिकनं भारताच्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) बाजारपेठेत प्रवेश करत 'ओला शक्ती' या पहिल्या निवासी ऊर्जा उपाययोजनेची घोषणा केली आहे. ही पूर्णपणे स्वदेशी डिझाइन आणि निर्मित प्रणाली भारताच्या ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. ओला शक्ती आपल्या प्रगत 4680 भारत सेल तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोटिव्ह बॅटरी पॅकचा वापर करून घरांना स्वच्छ ऊर्जा साठवण प्रदान करते.
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडनं भारताच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) बाजारपेठेत प्रवेशाची घोषणा केली. कंपनीनं 'ओला शक्ती' ही पहिली निवासी ऊर्जा साठवण प्रणाली सादर केली आहे, जी पूर्णपणे स्वदेशी डिझाइन, अभियांत्रिकी आणि निर्मित आहे. भारताची BESS बाजारपेठ 2023 पर्यंत 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, आणि ओला इलेक्ट्रिक येत्या काही वर्षांत आपली वार्षिक BESS वापर क्षमता 5 गिगावॅट तास (GWh) पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे.
कंपनीच्या नियामक दाखल्यात म्हटलं आहे, “आम्ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी साठी जागतिक दर्जाचे बॅटरी आणि सेल तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. ओला शक्ती ही त्या नवाचाराचा विस्तार आहे, जी घरांना स्वच्छ ऊर्जा साठवण्यास आणि वापरण्यास सक्षम करते.” ओला शक्ती आपल्या 4680 सेल तंत्रज्ञानाचा, गिगाफॅक्टरी उत्पादन क्षमतेचा आणि ओलाच्या देशव्यापी नेटवर्कचा उपयोग करून कोणत्याही अतिरिक्त गुंतवणुकीशिवाय जलद विस्तार सुनिश्चित करते.
ओला इलेक्ट्रिकचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक भाविश अग्रवाल म्हणाले, “भारताला ऊर्जा टंचाईचा सामना करावा लागत नाही; ही ऊर्जा साठवणुकीची संधी आहे. ओला शक्तीच्या माध्यमातून आम्ही त्या संधीला ऊर्जा स्वातंत्र्यात रूपांतरित करत आहोत.” ही प्रणाली भारतातील पहिली स्वदेशी निवासी BESS आहे, जी प्रगत 4680 भारत सेल आणि अत्यंत टिकाऊ, कार्यक्षम ऑटोमोटिव्ह बॅटरी पॅकचा वापर करते.
ओला शक्तीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- तात्काळ वीज स्विचिंग: पारंपरिक इन्व्हर्टर किंवा डिझेल जनरेटरच्या तुलनेत ० मिलिसेकंदात वीज स्विच करते, उपकरणांना सुरक्षित ठेवते.
- स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापन:रिअल-टाइममध्ये ऊर्जा वापराचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करते, वापराच्या पद्धती शिकते, खप ऑप्टिमाइझ करते आणि वीज वाचवते.
- व्होल्टेज संरक्षण: 120V ते 290V च्या विस्तृत व्होल्टेज श्रेणीत कार्य करते, उपकरणांना व्होल्टेजच्या चढ-उतारांपासून संरक्षण देतं.
- सुरक्षित आणि कार्यक्षम: ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड सुरक्षा, 98 टक्क्यांपर्यंत कार्यक्षमता आणि शून्य देखभाल खर्च.
- हवामानरोधक:IP67-रेटेड बॅटरी धूळ, पाणी आणि मुसळधार पावसापासून पूर्णपणे संरक्षित.
- प्रगत वैशिष्ट्ये: टाइम-ऑफ-डे (ToD) चार्जिंग, स्मार्ट बॅकअप प्राधान्य, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, OTA सॉफ्टवेअर अपडेट्स, विस्तार पर्याय आणि अखंड वीज पुरवठ्यासाठी ऑनलाइन ऑपरेशन.
प्रारंभिक किंमत आणि उपलब्धता
ओला शक्ती 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh आणि 9.1kWh क्षमतांमध्ये उपलब्ध आहे. पहिल्या 10,000 युनिट्ससाठी प्रारंभिक किंमती खालीलप्रमाणे आहेत:
- 1.5 kWh:29,999
- 3 kWh: 55,999
- 5.2kWh:1,19,999
- 9.1kWh: 1,59,999
बुकिंग सुरू
999 मध्ये बॅटरीची बुकिंग सुरू झाली असून, पुढील वर्षी मकर संक्रांतीपासून डिलिव्हरी सुरू होईल. ओला शक्ती भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह, ही प्रणाली घरांना स्वच्छ, कार्यक्षम आणि किफायतशीर ऊर्जा साठवण प्रदान करते, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेनं मोठं योगदान मिळेल.
हे वाचलंत का :
ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्स लाँच: जागतिक स्तरावर फक्त 1,200 युनिट्स उपलब्ध
इन्स्टाग्रामने दिवाळीचा उत्साह वाढवला: AI फिल्टर्ससह स्टोरीज आणि व्हिडिओंना बनवा आकर्षक