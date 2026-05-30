सर्वात स्वस्त इन्व्हर्टर कूलिंग एसी लॉंच, गरमीपासून मुक्ती

भारतात उन्हाळ्यात एसीची मागणी वाढते. दिल्लीच्या ओक्टर कंपनीनं 0.5 टन इन्व्हर्टर स्टुडिओ AC 5000 2026 मॉडेल लाँच (Octor Studio AC 5000 2026) केलं आहे.

Published : May 30, 2026 at 9:43 AM IST

मुंबई : भारतात उन्हाळ्याच्या हंगामात एअर कंडिशनरची मागणी प्रचंड वाढते. मात्र मोठे आणि महागडे एसी सर्वांच्या बजेटमध्ये बसत नाहीत. दिल्लीच्या ओक्टर कंपनीनं हीच गरज लक्षात घेऊन ओक्टर स्टुडिओ AC 5000 ही नवीन 0.5 टन 3-स्टार इन्व्हर्टर विंडो एसी लाँच (Octor Studio AC 5000) केली आहे. ही एसी छोट्या खोल्या, स्टुडिओ अपार्टमेंट, ऑफिस केबिन किंवा स्टडी रूमसाठी विशेषतः डिझाइन केली आहे. प्लग अँड प्ले तंत्रज्ञान, कमी वीज खर्च आणि सोप्या वापरामुळं हे मॉडेल बाजारात वेगळं ठरतं.

प्लग अँड प्ले डिझाइन : या एसीची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याचे पूर्ण प्लग अँड प्ले डिझाइन. यासाठी वेगळी वायरिंग किंवा इलेक्ट्रिशियनची गरज नाही. सामान्य 6 अँपिअरच्या घरगुती किंवा ऑफिस पॉवर सॉकेटवर ही एसी सहज चालते. त्यात बिल्ट-इन सर्ज प्रोटेक्शन देखील आहे. याशिवाय 1200 VA प्युअर साइन वेव इन्व्हर्टरवरही हे एसी आरामात चालू शकते. वारंवार वीज गेल्या तरीही कूलिंग सुरू ठेवण्यासाठी हा आदर्श पर्याय आहे.

इन्व्हर्टर तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा बचत : मागील 2025 मॉडेलमध्ये फिक्स्ड कॉम्प्रेसर होतं, परंतु नवीन 2026 मॉडेलमध्ये कंपनीनं इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीचा वापर केला आहे. यामुळं कूलिंग स्थिर राहतं आणि वीजेची बचत होते. कॉम्प्रेसर सुरू होण्यास शून्य वेळ लागतो आणि सरासरी 500 वॅट वीज खर्च होते. कंपनीचा दावा आहे की ही पारंपरिक एसीच्या तुलनेत 60% कमी वीज वापरते. चालू असताना फक्त 4 रुपये प्रति तास इतका खर्च येतो. म्हणजे दोन तास चालवल्यास केवळ एक युनिट वीज लागते.

हलके वजन आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये : या एसीचे वजन केवळ 22 किलो आहे, जे सामान्य विंडो एसीपेक्षा सुमारे 30% कमी आहे. यामुळं एसी लावणे, हलवणे आणि सर्व्हिसिंग करणं सोपं जातं. यात एंटी-डस्ट फिल्टर,CWRC कूलिंग सिस्टम आणि लो-नॉइज ऑपरेशन सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. CWRC सिस्टममुळं एसीच्या बाहेर पाणी टपकण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होते. हा एसी 75 स्क्वेअर फूटपर्यंतच्या खोल्यांसाठी योग्य आहे आणि भारतातील उच्च आर्द्रता असलेल्या हवामानातही चांगलं काम करतो. स्लीक रिमोट कंट्रोल आणि माउंटिंग फ्रेमसहित येते.

वारंटी आणि किंमत : एसी युनिटवर 1 वर्ष आणि कॉम्प्रेसरवर 5 वर्षांची वारंटी देण्यात आली आहे. ओक्टरचे सीईओ शिशिर गुप्ता यांच्या मते, आजचे भारतीय ग्राहक स्वस्त, ऊर्जा-कार्यक्षम, कॉम्पॅक्ट आणि दैनंदिन वापरासाठी सोपा असा उपाय शोधतो. स्टुडिओ AC 5000 2026 मॉडेल हीच गरज पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या एसीची सुरुवातीची किंमत केवळ 14,499 रुपये + GST आहे. हे ओक्टरच्या अधिकृत वेबसाइट, प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि क्विक कॉमर्स अॅप्सवर उपलब्ध आहे.

ओक्टर स्टुडिओ AC 5000 2026 हे छोट्या जागांसाठी एक परिपूर्ण, किफायतशीर आणि आधुनिक कूलिंग सोल्यूशन आहे. इन्व्हर्टर तंत्रज्ञान, कमी वीजबिल, सोपा वापर आणि विश्वसनीय कामगिरी यामुळं हे मॉडेल ग्राहकांच्या मनात घर करेल, अशी आशा आहे. गरमीसाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

