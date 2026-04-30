Oben Electric Rorr EVO भारतात लॉंच, केवळ 777 मध्ये बुकिंग सुरू
Oben Electric नं 99,999 मध्ये 'Rorr EVO' लाँच केली; 180 किमी रेंज, फास्ट चार्जिंग, AI राइड मोड आणि विस्तारित वॉरंटी ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत.
Published : April 30, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई : भारतातील आघाडीची स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटरसायकल उत्पादक कंपनी Oben Electric नं आपली नवीन 'Rorr EVO' 99,999 (एक्स-शोरूम) किमतीत लाँच (Oben Electric Rorr EVO) केली आहे. ही किंमत पहिल्या 10,000 ग्राहकांसाठी ठेवण्यात आली आहे. Rorr EVO ची रचना कोणतीही तडजोड न करता असाधारण कामगिरी (performance) करण्यासाठी करण्यात आली आहे; ज्यामुळं दैनंदिन वापरासाठी ही एक परिपूर्ण मोटरसायकल आहे.
Oben Rorr EVO इलेक्ट्रिक डिझाइन: Rorr EVO दिसायला एकदम दणकट (muscular) दिसतेय. प्रमाणबद्ध आकार आणि रस्त्यावरील तिची प्रभावी उपस्थिती यामुळं ती लक्ष वेधून घेते. मोटरसायकलचा समोरील भाग (front profile) विशेष उठून दिसतो; ज्यामध्ये 'प्रोजेक्टर हेडलॅम्प' आणि त्यासोबतच वैशिष्ट्यपूर्ण 'फ्रंट पोझिशन लॅम्प्स' देण्यात आले आहेत. सुबकपणे घडवलेले बॉडी पॅनल्स, उत्कृष्ट दर्जाचे तपशील आणि संतुलित प्रमाणबद्धता यामुळं ती रस्त्यावरील अधिकच खुलून दिसते.
Oben Rorr EVO इलेक्ट्रिक वैशिष्ट्ये (Specs) : Rorr EVO 110 किमी/तास इतका कमाल वेग गाठू शकते आणि 180 किमीची IDC-प्रमाणित रेंज (एका चार्जवर कापले जाणारे अंतर) देते. 'Oben Plug' (फास्ट चार्जर) वापरून, ही मोटरसायकल अवघ्या 90 मिनिटांत 0 ते 80% पर्यंत फास्ट-चार्ज होऊ शकते; याव्यतिरिक्त, दैनंदिन चार्जिंगच्या गरजांसाठी यात 'Oben Port' (ऑनबोर्ड चार्जर) देखील देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मोटरसायकलला स्थिर स्थितीतून (शून्य वेगावरून) 40 किमी/तास वेग गाठण्यासाठी केवळ 3 सेकंद लागतात.
SmartIQ: यात 'SmartIQ' हे वैशिष्ट्य देखील आहे, जो Oben चा नवीन AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित राइड मोड आहे. हे तंत्रज्ञान रायडिंगच्या पद्धतींचं रिअल-टाइममध्ये विश्लेषण करतं आणि पॉवर डिलिव्हरीचं (ऊर्जा पुरवठ्याचे) व्यवस्थापन करतं, ज्यामुळं मोटरसायकलची रेंज 15% पर्यंत वाढवता येते. रायडरच्या (चालकाच्या) वर्तनानुसार आपोआप जुळवून घेत असल्यामुळं, SmartIQ मुळं वारंवार मॅन्युअल बदल करण्याची गरज उरत नाही; परिणामी, मोटरसायकलची कामगिरी आणि कार्यक्षमता यांच्यात एक अखंड आणि सुरळीत समतोल राखला जातो.
Oben Rorr EVO इलेक्ट्रिक मोटरसायकल बॅटरी: या मोटरसायकलला IP68-रेटेड मोटरद्वारे ऊर्जा पुरवली जाते. Rorr EVO मध्ये Oben ची स्वतःची, उच्च-कार्यक्षमता असलेली 3.4 kWh LFP बॅटरी बसवण्यात आली आहे. पारंपारिक लिथियम-आयन बॅटरींच्या तुलनेत, ही बॅटरी 50% अधिक 'थर्मल रेझिस्टन्स' (उष्णता-रोधक क्षमता) आणि दुप्पट (2X) 'लाईफसायकल' (आयुर्मान) प्रदान करते. बाह्य धक्क्यांपासून (physical shocks) अधिक संरक्षण देण्यासाठी, ही बॅटरी अत्यंत मजबूत अशा ॲल्युमिनियमच्या आवरणामध्ये (casing) सुरक्षितपणे बसवण्यात आली आहे; शिवाय, या बॅटरीवर 8 वर्षांची वॉरंटी दिली जात असल्यानं, दीर्घकालीन मालकी हक्काबाबत ग्राहकांचा विश्वास लक्षणीयरीत्या बळकट होतो.
सीटची उंची आणि ग्राउंड क्लिअरन्स: Rorr EVO मध्ये तिच्या श्रेणीतील (segment) सर्वात लांब सीट देण्यात आली आहे. या सीटची लांबी 680 मिमी असून, सीटची जमिनीपासूनची उंची 780 मिमी आहे. याव्यतिरिक्त, यात 200 मिमीचा 'ग्राउंड क्लिअरन्स' (जमिनीपासूनचं अंतर) आणि 230 मिमी खोलीपर्यंतच्या पाण्यातून गाडी चालवण्याची (water-wading) क्षमता उपलब्ध आहे. सीटच्या खाली एकूण 10 लिटर साठवणूक क्षमता (storage capacity) देण्यात आली आहे. यामध्ये सीटच्या खालील जागा तसंच 'टँक पॉड' (tank pod) मधील जागेचा समावेश होतो; या 'टँक पॉड'मध्ये दोन USB चार्जिंग पोर्ट्स देखील देण्यात आले आहेत.
Oben Rorr EVO इलेक्ट्रिक वैशिष्ट्ये:सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी हे Rorr EVO च्या अनुभवाचे अविभाज्य घटक आहेत. ही मोटरसायकल 'Fall Alert with Emergency Assist' (पडल्यास तातडीच्या मदतीचा इशारा) नावाचं एक नवीन वैशिष्ट्य सादर करते. हे वैशिष्ट्य मोटरसायकल पडली आहे की नाही (जे अपघाताचे संकेत देते) हे ओळखतं आणि Oben ॲपद्वारे त्वरित सूचना (alerts) पाठवते; आवश्यक असल्यास, ते गाडीमालकानं निश्चित केलेल्या आपत्कालीन संपर्कांनाही (emergency contacts) सूचित करतं. इतर सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये 'Unified Brake Assist' (UBA), 'Driver Alert System' (DAS), सुरक्षित चार्जिंग सुविधा आणि अधिक स्थिरतेसाठी मागील बाजूस रुंद टायर यांचा समावेश होतो.
5-इंचाचा रंगीत TFT डिस्प्ले : Rorr EVO मध्ये 5-इंचाचा रंगीत TFT डिस्प्ले बसवण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले नेव्हिगेशन, प्रवासाची माहिती (ride data) आणि कॉल, संदेश (messages) संगीताशी संबंधित सूचनांसाठी 'स्मार्ट अलर्ट्स' प्रदान करतो. Oben Electric ॲपच्या माध्यमातून, रायडर्सना 'राईड हिस्टरी' (प्रवासाचा इतिहास), 'जिओ-फेन्सिंग', 'रिमोट डायग्नोस्टिक्स', चोरीपासून संरक्षण, 'Find My Rorr' (माझी Rorr शोधा) हे वैशिष्ट्य आणि 24x7 सेवा-सहाय्य (service support) यांसारख्या सुविधांचा लाभ घेता येतो. याव्यतिरिक्त, हे ॲप 68,000 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन्सच्या नेटवर्कपर्यंत पोहोच उपलब्ध करून देते, ज्यामुळं मालकी हक्काचा एक पूर्णपणे जोडलेला (connected) आणि आधुनिक अनुभव सुनिश्चित होतो.
Oben Rorr EVO इलेक्ट्रिक रंग आणि किंमत: Rorr EVO ही मोटरसायकल चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: Pulse Red, Neutron Blue, Magnetic Black आणि Photon White. पहिल्या 10,000 ग्राहकांसाठी, ही मोटरसायकल 99,999 (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहे; त्यानंतर, तिची किंमत 1,24,999 (एक्स-शोरूम) असेल. या मोटरसायकलीचं बुकिंग आता केवळ 777 मध्ये सुरू झाले आहे. टेस्ट राइड्स घेण्याची आणि ग्राहकांना मोटरसायकलची डिलिव्हरी देण्याची प्रक्रिया जून 2026 मध्ये, देशभरातील Oben च्या 150 शोरूम्समध्ये सुरू होईल.
