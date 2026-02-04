ओकले मेटा व्हॅंगार्ड स्मार्ट ग्लासेस भारतात लाँच: किंमत 52,300 पासून सुरू, फिटनेस ट्रॅकिंगसह अॅक्शन कॅमेरा
ओकले मेटा व्हॅंगार्ड स्मार्ट ग्लासेस भारतात लाँच झाले. रिअल-टाइम फिटनेस ट्रॅकिंग, 12 एमपी अॅक्शन कॅमेरा, IP67 रेटिंगसह ते एंड्युरन्स अॅथलीट्ससाठी परफेक्ट आहेत.
Published : February 4, 2026 at 2:46 PM IST
नवी दिल्ली : ओकले आणि मेटा यांच्या सहकार्यातून तयार झालेले ओकले मेटा व्हॅंगार्ड स्मार्ट ग्लासेस आता भारतात लाँच झाले आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये जागतिक पातळीवर लाँच झाल्यानंतर हे ग्लासेस भारतात 52,300 पासून उपलब्ध होतील. हे ग्लासेस विशेषतः हाय-इंटेंसिटी स्पोर्ट्स आणि एंड्युरन्स अॅथलीट्ससाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत. यात रिअल-टाइम फिटनेस इनसाइट्स, 12 एमपी अॅक्शन कॅमेरा, इमर्सिव्ह ऑडिओ आणि व्हॉइस असिस्टंटचा समावेश आहे. ते ओकलेच्या थ्री-पॉइंट फिट सिस्टीमसह येत असल्यानं हे ग्लासेस सायकलिंग हेल्मेट किंवा कॅपसोबत आरामदायी बसतात.
प्रकार, किंमत आणि उपलब्धता
- ओकले मेटा व्हॅंगार्डचे चार प्रकार भारतात उपलब्ध आहेत.
- ओकले मेटा व्हॅंगार्ड ब्लॅक विथ प्रिझम 24 K
- ओकले मेटा व्हॅंगार्ड व्हाइट विथ प्रिझम ब्लॅक
- ओकले मेटा व्हॅंगार्ड ब्लॅक विथ प्रिझम रोड
- ओकले मेटा व्हॅंगार्ड व्हाइट विथ प्रिझम सफायर
किंमत
या स्मार्ट ग्लासेसची किंमत 52,300 पासून सुरू होतेय. हे ग्लासेस सनग्लास हट, लेंसक्राफ्टर्स आणि निवडक ऑप्टिकल स्टोअर्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
ओकले मेटा व्हॅंगार्ड हे परफॉर्मन्स-केंद्रित स्मार्ट ग्लासेस आहेत, जे सामान्य वापरापेक्षा अॅथलीट्स आणि एंड्युरन्स युजर्सना लक्ष्य करतात. यात ओकलेची थ्री-पॉइंट फिट सिस्टीम आहे, जी तीन बदलता येणाऱ्या नोज पॅड्ससह येते (लो-ब्रिज आणि हाय-ब्रिज पर्यायांसह). हे डिझाइन हेल्मेट किंवा कॅपसोबत उत्तम बसते. IP67 रेटिंगमुळं धूळ, पाणी, घाम आणि पावसातही हे ग्लासेस टिकतात. फिटनेस ट्रॅकिंग हे या ग्लासेसचं प्रमुख वैशिष्ट्ये आहे. मेटा AI गार्मिन आणि इतर फिटनेस अॅप्ससोबत ते इंटिग्रेट होतात. या ग्लासेसनं व्हॉइस कमांडनं हार्ट रेट,पेस आणि परफॉर्मन्स मेट्रिक्स तपासता येतात.यात हँड्स-फ्री अॅक्शन कॅमेराही आहे. 12 एमपी कॅमेरा 122 डिग्री वाइड-अँगल लेन्ससह 3K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, स्लो मोशन, हायपरलॅप्स आणि अॅडजस्टेबल स्टेबिलायझेशन सपोर्ट करतो. अॅथलीट्सना ट्रेनिंग रिव्ह्यू किंवा शेअरिंगसाठी पॉइंट-ऑफ-व्ह्यू फुटेज मिळवता येतात.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
ओकले प्रिझम लेन्सेस : सूर्यप्रकाश, वारा आणि धूळ रोखतात. ओकले मेटा HSTN पेक्षा मोठे आणि स्पष्ट ओपन-ईअर स्पीकर्स यात मिळतात. पाच मायक्रोफोन अॅरे वाऱ्याचा आवाज कमी करतात. IP67 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट सपोर्ट यात मिळतोय. हेल्मेट-हॅट ऑप्टिमाइझ्ड डिझाइन, तीन बदलता येणारे नोज पॅड्स यात मिळतील. 12 एमपी सेंटर कॅमेरा 3k व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, 9 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ (ऑडिओ प्लेबॅक 6 तास); केससोबत अतिरिक्त 36 तास, फास्ट चार्जिंग, 20 मिनिटांत 50 % चार्ज, गार्मिन डिव्हाइससोबत रिअल-टाइम वर्कआऊट स्टॅटिस्टिक्स यात मिळतं. ओकले मेटा व्हॅंगार्ड हे स्मार्ट ग्लासेस स्पोर्ट्स आणि फिटनेस प्रेमींसाठी फायदेशीर आहेत.
