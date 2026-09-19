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एआयमुळे मानवाचा विनाश होण्याची शक्यता शून्य- एनव्हिडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग

एनव्हिडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांनी एआयमुळे मानवाचा विनाश होऊ शकतो, या भीतीला फेटाळून लावलं आहे. 2030 हे वर्ष जगाच्या अंताचं वर्ष नसेल, असं त्यांनी म्हटलंय.

Nvidia CEO Jensen Huang
एनव्हिडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग (Nvidia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 5:23 PM IST

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मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळं (AI) मानवाच्या विनाशाचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा वारंवार आरोप होतोय. AI या चिंतेबाबत एनव्हिडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग (Nvidia CEO Jensen Huang) यांनी भाष्य केलं आहे. 'सीबीएस न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केलं की, एआयमुळं जागतिक आपत्ती ओढवण्याची शक्यता शून्य टक्के आहे. "2030 हे वर्ष जगाच्या अंताचं नक्कीच नाही. जग संपण्याची शक्यता शून्य टक्के आहे," असं हुआंग म्हणाले.

सुरक्षित विकासावर भर: एआयशी संबंधित धोके सुरक्षितपणे हाताळले जाऊ शकतात, असं हुआंग यांनी सांगितलं. या क्षेत्रात वेगानं प्रगती होणे गरजेचं आहे, परंतु उत्पादनं बाजारात आणण्यापूर्वी ती पूर्णपणे सुरक्षित असणं आवश्यक आहे. "आपण शक्य तितक्या वेगानं पुढं गेलं पाहिजे, परंतु असुरक्षित उत्पादनं कधीही बाजारात आणू नयेत," यावर त्यांनी भर दिला.

नवीन नियमांची गरज नाही: अलीकडील कार्यक्रमांमध्ये हुआंग यांनी वारंवार सांगितलं आहे की, एआयचे धोके व्यवस्थापित केले जाऊ शकतात आणि त्यासाठी नवीन, कठोर नियमांची गरज नाही. एनव्हिडिया ही एआय प्रोसेसर क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असल्यानं, त्यांचं मत या उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण मानलं जातंय.

एआय संशोधकांमधील चिंता: या पार्श्वभूमीवर, 'अँथ्रोपिक' (Anthropic) कंपनीतील कर्मचारी जेकब हिल्टन यांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी त्यांनी इशारा दिला की, एआय संशोधकांचा असा ठाम विश्वास आहे की हे दशक संपण्यापूर्वी एआय मानवाचा विनाश करू शकते. मात्र, हुआंग यांनी अशा भीतींचं थेट खंडन केलं आहे.

जलद प्रगती आणि सुरक्षा दोन्ही आवश्यक: हुआंग यांनी आग्रह धरला की, कंपन्यांनी इतरांकडं न पाहता वेगानं काम केलं पाहिजे, परंतु उत्पादनं तयार करण्यापूर्वी सुरक्षिततेची खात्री केली पाहिजे. एआय सुरक्षा आणि नियमांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत त्यांचं हे विधान महत्त्वपूर्ण आहे. या मुलाखतीचे पूर्ण प्रसारण रविवारी होणार आहे.

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TAGGED:

NVIDIA CEO JENSEN HUANG
एनव्हिडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग
AI CAUSING HUMANITY DESTRUCTION
NVIDIA
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