चीनकरिता कथित माहिती पुरविणाऱ्या महिलेशी संबंध असल्याचे आरोप भोवले! जेन्सेन यांचा सीईओ पदाचा राजीनामा
एनव्हिडिया ( NVIDIA) कॉर्पचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांनी अखेर पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्यावर चीनसाठी कथितपणे गुप्तहेराचं काम करणाऱ्या महिलेशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.
By IANS
Published : November 12, 2026 at 8:59 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 9:48 PM IST
नवी दिल्ली- एनव्हिडिया ( कंपनीच्या माहितीनुसार जेन्सेन हुआंग यांनी कंपनीचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि संचालक मंडळाचे सदस्य या पदांचा त्वरित राजीनामा दिला आहे. एका महिलेसोबतच्या कथित संबंधांमुळे त्यांच्यावर टीका होत होती. त्यानंतर त्यांनी कुटुंबाची माफी मागितली होती. जेन्सेन हुआंग यांच्याशी संबंधित महिलेचे चिनी गुप्तचर यंत्रणेशी संबंध असल्याचे अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांना संशय आहे. त्यामुळे जेन्सेन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
NVIDIA च्या संचालक मंडळानं जेन्सेन हुआंग यांच्या राजीनाम्यानंतर कंपनीच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस यांची अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. कायमस्वरूपी सीईओची नियुक्ती होईपर्यंत कोलेट क्रेस CFO म्हणून आपली जबाबदारी सांभाळण्यासोबतच कंपनीचे नेतृत्वही करतील.
कोलेट क्रेस यांची हंगामी सीईओपदी नियुक्ती- संचालक मंडळाने सांगितलं की त्यांनी कायमस्वरूपी सीईओ शोधण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदासाठी कंपनीच्या आतमधील तसेच बाहेरील अशा दोन्ही प्रकारच्या उमेदवारांचा विचार केला जाईल. कंपनीच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, "NVIDIA च्या सध्याच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस यांनी अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्यास सहमती दर्शवली आहे. कायमस्वरूपी उत्तराधिकारी मिळेपर्यंत, त्या कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी या पदांवर कायम राहूनच अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडतील." कोलेट क्रेस सप्टेंबर 2013 मध्ये NVIDIA मध्ये रुजू झाल्या होत्या. त्यांनी वित्त विभागाचे नेतृत्व केलं आहे. AI चिप निर्मात्या कंपनीत येण्यापूर्वी, त्यांनी सिस्को (Cisco) आणि मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) सारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ वित्तीय पदांवर काम केलं आहे.
संचालक मंडळानं हार्वे सी. जोन्स यांची NVIDIA च्या पहिल्या 'चेअर ऑफ द बोर्ड' (अध्यक्ष) पदी नियुक्ती केली आहे. जोन्स हे एक अनुभवी तंत्रज्ञान कार्यकारी, उद्योजक आणि व्हेंचर इन्व्हेस्टर आहेत. यापूर्वी त्यांनी 'सिनोप्सिस' (Synopsys) कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे. NVIDIA च्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष हार्वे जोन्स यांनी म्हटलं की , "कोलेट यांनी NVIDIA च्या अभूतपूर्व वाढीच्या काळात कंपनीचे नेतृत्व करण्यास मदत केली आहे. त्यांना आमच्या व्यवसायाची, ग्राहकांची, कामकाजाची आणि आर्थिक स्थितीची सखोल जाण आहे." पुढे ते म्हणाले की, “त्यांना एका अनुभवी नेतृत्व टीमचा पाठिंबा आहे. त्यांनी एनव्हीडियाची (NVIDIA) रणनीती राबवण्यात आणि कंपनीच्या तंत्रज्ञान आराखड्याला (technology roadmap) पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. बोर्डाला कोलेट (Colette) आणि त्यांच्या नेतृत्व टीमवर पूर्ण विश्वास आहे. कंपनीचे कामकाज, ग्राहकांशी केलेली वचने आणि उत्पादनांशी संबंधित नियोजित आराखडे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहतील, अशी आम्हाला खात्री आहे.”
माहिती धोक्यात आल्याचे पुरावे नाहीत- 'एनव्हिडिया'नं म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा कंपनीची गोपनीय माहिती धोक्यात आल्याचं मानण्याचं त्यांच्याकडे कोणतंही कारण नाही. तरीही ते चौकशीदरम्यान उपलब्ध सर्व माहितीची तपासणी करतील. हुआंग आणि संबंधित महिलेच्या संबंधांविषयीचे तपशील अस्पष्ट आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांना असे आढळलं आहे की, 'एनव्हिडिया'चे हुआंग आणि ॲलिस हुआंग यांच्यात जवळचे संबंध होते. ती थेट बीजिंगला माहिती पुरवत होती. रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की, एफबीआय (FBI) या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर प्री-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये एनव्हीडियाच्या शेअर्समध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक घसरण दिसून आली.
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