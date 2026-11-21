NVIDIA आणि Microsoft ची झेप: AI ला क्लाउडवरून थेट Windows PC वर आणलं!
NVIDIA आणि Microsoft नं सहकार्याचा विस्तार केला असून, प्रगत AI तंत्रज्ञान क्लाउडवरून थेट Windows PC वर उपलब्ध करून दिलं आहे.
Published : November 21, 2026 at 12:17 PM IST
मुंबई: जगभरातील कंपन्यांना आधुनिक आणि बुद्धिमान AI ॲप्लिकेशन्स तयार करणे, त्यात बदल करणे आणि ते कार्यान्वित करणे अधिक सुलभ व्हावं, या उद्देशानं NVIDIA आणि Microsoft नं आपल्या भागीदारीचा विस्तार केला आहे. 'Microsoft Ignite' परिषदेत या दोन दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्यांनी AI चा विस्तार Azure क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून औद्योगिक प्रणाली आणि Windows PC पर्यंत केल्याची घोषणा केली. या उपक्रमामुळं NVIDIA चे प्रगत तंत्रज्ञान आणि 'ओपन मॉडेल्स' (open models) वापरणे अत्यंत सोपं होणार आहे.
We are extending our full-stack collaboration with @Microsoft to help organizations build and deploy intelligent applications, from next-gen infrastructure on @Azure to industrial systems and Windows PCs. Announced at #MSIgnite, we're expanding access to Azure VMs powered by NVIDIA Vera Rubin NVL72, bringing NVIDIA open models and customization to Microsoft Foundry, and adding new options for edge AI. Microsoft is also using NVIDIA Dynamo for post-training and RTX PRO 6000 Blackwell GPUs for Bing search models. Learn more: https://t.co/B50K9lPV3q— NVIDIA AI Infrastructure (@NVIDIAAIInfra) November 20, 2026
Azure मध्ये 'NVIDIA Vera Rubin NVL72' ची ताकद: 'NVIDIA Vera Rubin NVL72' ही प्रणाली आता Azure डेटा सेंटर्समध्ये तैनात करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावरील AI मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि जटिल संगणकीय प्रक्रिया हाताळण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत प्रभावी आहे. संवेदनशील डेटा आणि मॉडेल्सची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, दोन्ही कंपन्या आपल्या 'कॉन्फिडेंशियल कम्प्युटिंग' (confidential computing) क्षमतांचा विस्तार करत आहेत. याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटर्सची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी 'NVIDIA MaxLPS' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. अलीकडील MLPerf बेंचमार्क चाचण्यांमध्ये, Azure वरील NVIDIA-सक्षम प्रणालींनी जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली आहे.
Microsoft Foundry द्वारे 'ओपन मॉडेल्स'चा सुलभ वापर: Microsoft Foundry मध्ये नवीन वैशिष्ट्ये जोडण्यात आली आहेत, ज्यामुळं कंपन्या त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार AI मॉडेल्समध्ये बदल (customize) करू शकतात. 'प्रोग्राम्ड ट्रेनिंग' (programmed training) क्षमतेमुळं डेव्हलपर्सना ही मॉडेल्स अधिक अचूक आणि सुधारित करणे सोपं झालं आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, EY (ईवाय) कंपनीनं कॉर्पोरेट खरेदी नोंदींच्या वर्गीकरणात 55% अधिक अचूकता मिळवली आहे, तसंच त्यांच्या खर्चात 15 पटीनं घट केली आहे. याशिवाय, NVIDIA चे नवीन 'Nemotron 3.5' मॉडेल्स, ज्यामध्ये Super, Lightning, Embed, Parse आणि Content Safety यांचा समावेश आहे, ते आता व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध आहे.
Windows PC वर 'एज कम्प्युटिंग' आणि स्थानिक AI: 'Azure Local' चा विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामुळं कंपन्यांना केवळ क्लाउडवर अवलंबून न राहता, त्यांच्या डेटाच्या जवळच AI प्रक्रिया राबवणे शक्य होणार आहे. या विस्तारामध्ये NVIDIA RTX 6000 Ada जनरेशन (Blackwell-रेडी) GPU चा समावेश आहे, तसंच औद्योगिक रोबोटिक्स आणि मशीन व्हिजनसाठी डिझाइन केलेली 'Jetson Thor' आणि 'Jetson Orin' प्लॅटफॉर्म्स देखील समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, एका प्रात्यक्षिकाद्वारे हे दाखवून देण्यात आलं की, NVIDIA RTX तंत्रज्ञानावर आधारित Windows PC वर थेट मोठे AI मॉडेल्स चालवणे शक्य आहे. Windows 365 Cloud PC वापरकर्त्यांसाठी 'Direct Stream' हे नवीन वैशिष्ट्य देखील आणले गेले आहे, जे कमी लेटन्सी (विलंब) प्रदान करते आणि 60 FPS वर दोन 4K डिस्प्लेला सपोर्ट करते.
वैज्ञानिक संशोधनाला गती देणे: औषध शोध (drug discovery), जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील संशोधनाला पाठिंबा देण्यासाठी 'NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit' आणि 'ALCHEMI Toolkit' हे मायक्रोसॉफ्ट डिस्कव्हरी कॅटलॉगमध्ये जोडलं आहेत. हे टूल्स शास्त्रज्ञांना नैसर्गिक भाषेचा वापर करून कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजी (संगणकीय जीवशास्त्र) प्रयोग करण्यास सक्षम करतात. युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टनच्या सहकार्यानं विकसित केलेलं 'RFD4-Proteina' मॉडेल, नवीन प्रथिनं (proteins) आणि अमिनो ॲसिड संरचनांच्या डिझाइनमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
मायक्रोसॉफ्टच्या स्वतःच्या सेवांमध्ये सुधारणा: ग्राहकांसाठी उपाय उपलब्ध करून देण्यासोबतच, मायक्रोसॉफ्ट स्वतःच्या अंतर्गत AI सेवा सुधारण्यासाठी देखील NVIDIA च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. 'Bing' सर्च मॉडेल्ससाठी RTX PRO 6000 Blackwell GPU चा वापर करून आणि पोस्ट-ट्रेनिंग प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी 'NVIDIA Dynamo' सॉफ्टवेअरचा वापर करून, मायक्रोसॉफ्ट आपल्या AI प्रणालींना अधिक जलद आणि कार्यक्षम बनवत आहे.
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