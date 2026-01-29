नग्नता दर्शवणारे ॲप्स ॲपल आणि गुगल स्टोअरवर उपलब्ध - अहवाल
अॅपल-गूगल अॅप स्टोअरमध्ये ‘नग्न करणारी’ अॅप्स; महिलांच्या संमतीशिवाय सेक्शुअलाइज्ड प्रतिमा तयार करणाऱ्या डझनभर अॅप्सचा भंडाफोड
Published : January 29, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई : अॅपल आणि गूगल या दोन्ही कंपन्यांनी सेक्शुअल प्रतिमा तयार करणाऱ्या अॅप्सवर सार्वजनिकपणे बंदी घातलीय, मात्र तरी त्यांच्या अॅप स्टोअरमध्ये अशी डझनभर अॅप्स अजूनही उपलब्ध आहेत. या अॅप्समधून महिलांचे सामान्य फोटोवरून नग्न किंवा सेक्शुअलाइज्ड प्रतिमा तयार करता येतात. टेक ट्रान्सपरन्सी प्रोजेक्टच्या नव्या अहवालातून हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साधनांमुळं महिलांवर आणि मुलांवर होणाऱ्या ऑनलाइन शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल विशेष महत्त्वाचा आहे.
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष
टेक ट्रान्सपरन्सी प्रोजेक्टनं अॅपल अॅप स्टोअर आणि गूगल प्ले स्टोअरमधील अॅप्सचा अभ्यास केलाय. त्यात गूगल प्लेवर 55 तर ऍपल स्टोअरवर 47 अशी एकूण 100 हून अधिक अॅप्स आढळली आहेत. या अॅप्सच्या माध्यमातून महिलांचे फोटो किंवा व्हिडिओ नग्न दाखवता येतात. काही अॅप्स पूर्ण नग्न प्रतिमा तयार करतात, तर काही बिकिनी किंवा अंतर्वस्त्रांमध्ये दाखवतात. “nudify” किंवा “undress” असं शब्द अॅप स्टोअरच्या सर्च बारमध्ये टाकले की ही अॅप्स सहज सापडतात.
117 दशलक्ष डॉलरची कमाई
या अॅप्सचं जगभरात 705 दशलक्षाहून अधिक वेळा डाउनलोड्स झालंय. त्यातून सुमारे 117 दशलक्ष डॉलरची कमाई झाली आहे. अॅपल आणि गूगल या कमाईतून आपला हिस्सा घेतात, म्हणजेच ते अप्रत्यक्षपणे नॉन-कॉन्सेंशुअल सेक्शुअल प्रतिमा तयार करणाऱ्या साधनांमधून नफा कमावत आहेत, असं अहवालात समोर आलं आहे.
धोरणांचा भंग तरीही उपलब्धता
गूगलच्या धोरणांनुसार अशा अॅप्सना परवानगी नाही. ऍपलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आक्षेपार्ह, त्रासदायक किंवा सेक्शुअल सामग्री तयार करणाऱ्या अॅप्सना बंदी आहे. तरीही ही अॅप्स रिव्ह्यू प्रक्रियेतून पास होऊन उपलब्ध झाली आहेत. संशोधकांनी AI-निर्मित बनावट प्रतिमांवर या अॅप्सची चाचणी घेतली. फ्री वैशिष्ट्यांनिशीही सेकंदाभरात पूर्ण कपड्यातील महिलांना नग्न किंवा सेक्शुअलाइज्ड करता येते. काही अॅप्सना 9 वर्षांखालील मुलांसाठी योग्य किंवा सर्व वयोगटांसाठी योग्य असं रेटिंग देण्यात आलं आहे. एका टॅपनं किंवा “फोटोला नग्न करा” अशी साधी सूचना देऊनही अॅप्स प्रतिमा बदलतात.
कंपन्यांची प्रतिक्रिया आणि उरलेले अॅप्स
अहवाल कंपन्यांना दाखवल्यानंतर अॅपलनं 28 अॅप्स त्यांच्या प्लेस्टोअरमधून हटवली आहेत. गूगलनं 30 हून अधिक अॅप्सला बंद केलंय. तरीही टेक ट्रान्सपरन्सी प्रोजेक्टनुसार अनेक अॅप्स अजूनही उपलब्ध आहेत.
वाढती चिंता आणि नियामकांचे लक्ष
AI साधनांद्वारे महिलांवर आणि मुलांवर होणाऱ्या नॉन-कॉन्सेंशुअल नग्न प्रतिमांच्या वाढत्या घटनांमुळं अमेरिका आणि युरोपातील नियामकांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, ही समस्या एका अॅप किंवा एका कंपनीपुरती मर्यादित नाही; अॅपल आणि गूगल स्वतःच्या नियमांची योग्य अंमलबजावणी करत नाहीत, ज्यामुळं महिलांविरोधात छळ, अपमान आणि शोषणाची साधने सहज उपलब्ध होतात.
