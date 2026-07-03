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Nothing Phone 4B RCB एडिशन लाँच: 7 जुलैला बेंगळुरू स्टोअरमध्ये एक्सक्लुझिव ड्रॉप इव्हेंट

नथिंग फोन 4B  भारतात 7 जुलैला लाँच होणार आहे. त्याच दिवशी आरसीबी एडिशनची मर्यादित आवृत्ती बेंगळुरू स्टोअरमध्ये एक्सक्लुझिव ड्रॉप इव्हेंटद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Nothing Phone 4B RCB
Nothing Phone 4B RCB (Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 11:10 AM IST

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मुंबई : लंडन-आधारित स्मार्टफोन कंपनी नथिंग (Nothing) भारतात आपला नवीन एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन नथिंग फोन 4B (Nothing Phone 4b) लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचे संस्थापक कार्ल पेई यांच्या नेतृत्वाखालील ही कंपनी 7 जुलै रोजी भारतात फोन लाँच करणार असून, त्याच दिवशी विशेष ‘नथिंग फोन 4B आरसीबी एडिशन’ (Nothing Phone 4B RCB Edition) देखील बाजारात येणार आहे. ही मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असणारी खास आवृत्ती क्रिकेटप्रेमींसाठी खास तयार करण्यात आली आहे.

आरसीबी एडिशनची अनोखी डिझाइन आणि लाँच डिटेल्स : 7 जुलै रोजी दुपारी 3:30 वाजता Nothing Phone 4B चा भारतात लाँचिंग इव्हेंट होणार आहे. त्याच दिवशी सायंकाळी 4 वाजता बेंगळुरूतील नथिंगच्या पहिल्या ब्रँडेड स्टोअरमध्ये आरसीबी एडिशनची (Phone 4B RCB Edition) विशेष विक्री (एक्सक्लुझिव ड्रॉप इव्हेंट) होणार आहे. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, ही मर्यादित प्रमाणातील ‘लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल डिव्हाइस’ असेल आणि ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व’ तत्त्वावर विक्री केली जाईल. आरसीबी एडिशन स्टँडर्ड मॉडेलसारखीच डिझाइन असलेली आहे, मात्र त्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (आरसीबी) थीमचा टच देण्यात आला आहे. फोनच्या मागील पॅनलवर आयपीएल फ्रँचायझी आरसीबीचा लोगो ठळकपणे दिसणार आहे. संपूर्ण फोन रेड कलरमध्ये उपलब्ध असेल, जो आरसीबीच्या जर्सीच्या रंगासारखा आहे. फिजिकल बटणे काळ्या रंगात असतील. ही खास आवृत्ती क्रिकेट चाहत्यांसाठी आकर्षक ठरेल अशी अपेक्षा कंपनीनं व्यक्त केली आहे.

आरसीबीशी भागीदारी आणि भारतातील विस्तार : फेब्रुवारी महिन्यात नथिंग कंपनीनं दोन वेळा आयपीएल चॅम्पियन आरसीबीशी भागीदारी जाहीर केली होती. नथिंग आता आरसीबीचा जर्सी स्पॉन्सर आणि टायटल स्पॉन्सर म्हणून 2026 हंगामासाठी काम करणार आहे. या भागीदारीचा भाग म्हणूनच ही विशेष आरसीबी एडिशन तयार करण्यात आली आहे. बेंगळुरू शहर आरसीबीचं प्रतिनिधित्व करतं आणि त्याच शहरात नथिंगनं आपलं पहिलं ब्रँडेड स्टोअर उघडलं आहे. स्टोअर 100 फीट रोडवर आहे.

फोनची मुख्य वैशिष्ट्ये : नथिंग फोन 4बी हा कंपनीचा पहिला ‘b’ सीरीज स्मार्टफोन आहे. हा फोन किमान ब्लू कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध असेल. कंपनीनं क्वालकॉमच्या अनिर्दिष्ट स्नॅपड्रॅगन चिपसेटचा वापर केल्याचं जाहीर केलं आहे. फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. लाँचच्या दिवशीच खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. कार्ल पेई यांनी टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पूर्वी OnePlus चे सह-संस्थापक असलेल्या पेई यांनी नथिंग कंपनी स्थापन करून डिझाइन, ट्रान्सपेरन्सी आणि इनोव्हेटिव्ह फीचर्सवर भर दिला आहे. Glyph इंटरफेस, अनोखे डिझाइन आणि सॉफ्टवेअर एक्सपीरियन्स यामुळं नथिंग फोन्स चर्चेत राहिला आहे. भारत हा स्मार्टफोन बाजाराचा मोठा देश आहे. नथिंग कंपनी भारतात आपला विस्तार वेगाने करत आहे. पहिल्या ब्रँडेड स्टोअरद्वारे ग्राहकांसोबत थेट संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. आरसीबी एडिशनमुळं क्रिकेट आणि टेक्नॉलॉजी चाहत्यांची संख्या वाढेल अशी आशा कंपनीला आहे.

मर्यादित स्टॉक आणि खरेदीची संधी : कंपनीनं सांगितलं की, आरसीबी एडिशनचा स्टॉक अतिशय मर्यादित आहे. जे ग्राहक लवकर येतील त्यांनाच तो खरेदी करता येईल. बेंगळुरू स्टोअरमध्ये 7 जुलै रोजी सायंकाळी 4 वाजता हा विशेष इव्हेंट होईल. इतर शहरांतील ग्राहकांसाठी फ्लिपकार्टवर स्टँडर्ड मॉडेल उपलब्ध होईल. हे लाँच नथिंगसाठी महत्त्वाचं आहे, कारण भारतात एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र आहे. आकर्षक डिझाइन, आरसीबी थीम आणि आधुनिक स्पेसिफिकेशन्समुळं फोनला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.

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