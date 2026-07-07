नवीन डिझाइन आणि AI क्षमतांसह Nothing Phone 4b थोड्याच वेळात होणार लाँच
नथिंग कंपनी आज भारतात Nothing Phone 4b आणि Nothing Ear 3a इअरबड्स लाँच करत आहे.
Published : July 7, 2026 at 3:08 PM IST
मुंबई : नथिंग कंपनीनं आज भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन Nothing Phone 4b लाँच करणार आहे. या इव्हेंटमध्ये कंपनीनं नथिंग इअर 3ए इअरबड्स देखील सादर करेल. हे कंपनीचं B-सीरीजचं पहिला मॉडेल असेल. बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक डिझाइन आणि मजबूत स्पेसिफिकेशन्ससह हा सर्वात परवडणारा स्मार्टफोन ठरण्याची शक्यता आहे. नथिंग कंपनीची स्वाक्षरी असलेली ट्रान्सपेरंट डिझाइन आणि Glyph इंटरफेस यामुळं हा फोन युवा आणि टेक प्रेमींच्या मनात विशेष स्थान मिळवेल, अशी अपेक्षा आहे. लाँच इव्हेंट नथिंगच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रसारित होणार आहे. लाँचनंतर हा फोन फ्लिपकार्ट, अधिकृत रिटेल पार्टनर्स आणि नथिंगच्या बेंगळुरु स्टोअरद्वारे उपलब्ध होईल.
Nothing Phone 4b किंमत : नथिंगनं अद्याप Nothing Phone 4b ची अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही. मात्र, विविध रिपोर्ट्सनुसार हा फोन 35,000 रुपयांखालील किंमतीत उपलब्ध होईल, जो फोन 4Aपेक्षा अधिक परवडणारा आहे. यामुळं मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
स्टोरेज आणि व्हेरिएंट : फोन 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज आणि 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज या दोन मुख्य व्हेरिएंट्समध्ये हा फोन लॉंच झालाय. काही रिपोर्ट्सनुसार कंपनी चार वेगवेगळ्या रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्स लाँच करू शकते, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय उपलब्ध होतील.
Nothing Phone 4b अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स : नथिंग कंपनीनं फोन 4बीमध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर वापरला आहे. हा प्रोसेसर ऑन-डिव्हाइस AI फीचर्सना सपोर्ट करेल. लीक्सनुसार यात स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 चिपसेट वापरला जाईल, ज्यासोबत 8 जीबी रॅम आणि अँड्रॉइड 16-आधारित नथिंग OS 4.1 असेल.
फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले: हा फोन 6.7 इंचाचा फुल एचडी+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले सोबत येतोय. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटमुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि मल्टिमीडिया अनुभव अतिशय स्मूथ राहील. ब्राइटनेस, कलर अॅक्युरसी आणि व्ह्यूइंग अँगल्समध्ये AMOLED डिस्प्लेचे फायदे ग्राहकांना मिळतील.
कॅमेरा आणि फोटोग्राफी फीचर्स : फोन 4बीमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. यात 50 मेगापिक्सलचा प्रायमरी सेन्सर OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) सह येईल, जो कमी प्रकाशातही स्पष्ट आणि स्थिर फोटो घेण्यास मदत करेल. सोबत 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड अँगल कॅमेरा असेल, ज्यामुळं लँडस्केप आणि ग्रुप फोटोसाठी उपयुक्त ठरेल. सेल्फीसाठी 16 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा दिला जाईल. व्हिडिओ कॉल्स, सेल्फी आणि सोशल मीडिया कंटेंटसाठी हा कॅमेरा चांगला परफॉर्मन्स देईल, अशी अपेक्षा आहे. Glyph इंटरफेसचा वापर करून नोटिफिकेशन्स, रिंगटोन आणि कॅमेरा काउंटडाउनसारख्या फीचर्सना मजेदार रूप दिले जाईल.
बॅटरी आणि चार्जिंग : बॅटरी विभागात भारतीय व्हेरिएंटमध्ये 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी असू शकते, ज्यात 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल. काही लीक्समध्ये 5,400mAh बॅटरीचा उल्लेख आहे. लाँच इव्हेंटमध्ये याची अधिकृत माहिती समोर येईल. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि वेगवान चार्जिंग यामुळे दैनंदिन वापरात सोय होईल.
डिझाइन : Phone 4b चे डिझाइन पूर्णपणे नवीन आहे. यात फ्लॅट रिअर पॅनेल, वरच्या डाव्या कोपऱ्यात ड्युअल-कॅमेरा सेटअप, कंपनीचा वैशिष्ट्यपूर्ण 'Glyph Interface' आणि लाल रंगाचा रेकॉर्डिंग LED यांसारखी मुख्य वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत. डाव्या बाजूला एक अतिरिक्त कस्टमाइज करण्यायोग्य (customizable) बटण देण्यात आलं आहे. हा डिव्हाइस निळ्या (Blue) रंगात उपलब्ध असेल, तर RCB Edition लाल (Red) रंगात येईल; तसेच काळा (Black), पांढरा (White) आणि जांभळा (Purple) या रंगांचे पर्यायही उपलब्ध होण्याची चर्चा आहे.
RCB एडिशन : नथिंगनं रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु (RCB) इन्स्पायर्ड लिमिटेड एडिशन फोन 4बी जाहीर केला आहे. ही विशेष एडिशन केवळ नथिंगच्या बेंगळुरु स्टोअरमध्ये 7 जुलै रोजी दुपारी 4 वाजता उपलब्ध होईल. मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्यानं पहिल्या येणाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल. RCB चाहत्यांसाठी हा फोन खास आकर्षण ठरेल.
नथिंग ब्रँड : नथिंग कंपनी कार्ल पेई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रसिद्ध आहे. OnePlus चे सह-संस्थापक असलेल्या पेई यांनी नथिंगमध्ये नवीन डिझाइन फिलॉसॉफी आणली आहे. Glyph इंटरफेस, ट्रान्सपेरंट डिझाइन आणि क्लीन सॉफ्टवेअर अनुभव यामुळं कंपनीनं जागतिक स्तरावर ओळख मिळवली आहे. भारतात स्मार्टफोन बाजार वेगानं वाढत असल्यानं फोन 4बी सारख्या परवडणाऱ्या मॉडेल्समुळं कंपनीचा बाजार हिस्सा वाढण्यास मदत होईल. युवकांना आकर्षित करणारे डिझाइन, AI फीचर्स, स्मूथ डिस्प्ले आणि विश्वासार्ह कॅमेरा यामुळं फोन 4बी बाजारात चांगली कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :