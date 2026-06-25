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नथिंग फोन 4बी डिझाइन सादर: ब्लू कलर ऑप्शन आणि नवीन ग्लिफ बारसह लाँचची तयारी सुरू

नथिंग कंपनीनं फोन 4बीचं डिझाइन सादर केलं आहे. ब्लू कलर, ट्रान्सपेरेंट बॅक आणि नवीन ग्लिफ बारसह हा फोन लवकरच बाजारात येणार आहे.

Nothing Phone 4b
नथिंग फोन 4बी (Techno Ruhez X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 12:28 PM IST

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मुंबई : लंडनस्थित तंत्रज्ञान स्टार्टअप कंपनी नथिंगनं आपल्या आगामी स्मार्टफोन नथिंग फोन 4बीचे अधिकृत डिझाइन गुरुवारी जाहीर केलं. फोन 4 सीरीजमध्ये आधीच उपलब्ध असलेल्या फोन 4ए आणि फोन 4ए प्रोच्या जोडीला हा नवीन मॉडेल येणार आहे. कंपनीच्या सिग्नेचर ट्रान्सपेरेंट डिझाइन भाषेसह नवीन ग्लिफ बार इंटरफेस आणि प्रो मॉडेलमधील काही तत्त्वे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये : नथिंग कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत रेंडर्समध्ये फोन 4बीचा आकर्षक ब्लू कलरवेव्ह दिसतो. ट्रान्सपेरेंट रियर पॅनलमुळं फोनच्या अंतर्गत घटक स्पष्ट दिसतात. मध्यभागी टेक्स्चर्ड पॅनल, दृश्यमान स्क्रू आणि इंडस्ट्रियल अॅक्सेंट्स यामुळं फोनला युनिक आणि प्रीमियम लूक मिळतो. कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे, हा फोन नव्या पिढीच्या वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे, तरीही ब्रँडची मूळ ट्रान्सपेरेंट ओळख कायम ठेवली आहे. फोन 4ए प्रोमध्ये प्रथमच सादर केलेल्या रिफाइंड युनिबॉडी कन्स्ट्रक्शनचा वापर यातही करण्यात आला आहे. मागील मॉडेल्समधील सेगमेंटेड ग्लिफ इंटरफेसऐवजी फोन 4बीमध्ये कॉम्पॅक्ट हॉरिझॉंटल ग्लिफ बार देण्यात आला आहे. हा बार कॅमेरा आयलंडच्या खालच्या भागाजवळ स्थित आहे. चार्जिंग इंडिकेटर, व्हिज्युअल नोटिफिकेशन्स आणि अॅप-स्पेसिफिक अलर्ट्स देण्यासाठी हा प्रकाश तत्त्व वापरला जाईल. हे वैशिष्ट्य फोनला अधिक आकर्षक आणि उपयुक्त बनवतं.

टिकाऊपणा आणि वापरकर्ता अनुभव: दोन रियर कॅमेरे उभ्या दिशेने ओव्हल-आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवले आहेत, जी रियर पॅनलच्या टॉप-लेफ्ट कोपऱ्यात आहे. एलईडी फ्लॅश आणि इतर सेन्सर्स कॅमेरा सिस्टीमसोबत आहेत. फ्लॅट फ्रेम आणि कर्व्ड रियर एजेस यांचा सुंदर मेळ फोनला आधुनिक स्वरूप देतो. नथिंग कंपनीनं फोन 4बीमध्ये टिकाऊपणावर विशेष लक्ष दिलं आहे. सुधारित स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आणि सॉफ्ट-टच फिनिशमुळं दीर्घकाळ वापरताना आराम मिळेल. बोल्ड अॅस्थेटिक्स आणि दैनंदिन व्यावहारिकतेचा उत्तम समतोल साधण्याचा प्रयत्न कंपनीनं केला आहे. फोन 4बी फ्लॅगशिप फोन 4 सीरीजच्या खालील स्तरावर असेल, असं कंपनीनं आधीच स्पष्ट केलं आहे. Geekbench वर स्पॉट झालेल्या मॉडेल नंबर A024 नुसार, यात Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर आणि 8 जीबी रॅम असेल. फोन Android 16-आधारित Nothing OS 4 सह लाँच होईल.

नथिंग कंपनीचे संस्थापक कार्ल पेई यांनी एकेकाळी OnePlus च्या सह-संस्थापक म्हणून काम केलं आहे. कंपनीने 2020 मध्ये सुरुवात केल्यापासून ट्रान्सपेरेंट डिझाइन आणि इनोव्हेटिव्ह ग्लिफ इंटरफेसद्वारे बाजारात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. फोन 4बी हा या धोरणाचा पुढचा टप्पा मानला जातो. उपभोक्ते आता फोनच्या पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स, किंमत आणि लाँच तारखेची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. येत्या काही दिवसांत अधिक माहिती जाहीर होण्याची शक्यता आहे. बाजारात मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढत असताना नथिंगचा हा नवा प्रयत्न युवा आणि डिझाइन-कॉन्शस वापरकर्त्यांना आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा आहे. फोन 4बीची ट्रान्सपेरेंट बॅक, ग्लिफ बार आणि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी यामुळं ते केवळ एक स्मार्टफोन न राहता एक स्टाइल स्टेटमेंट बनलं आहे. कंपनी भविष्यात अशा नावीन्यपूर्ण उत्पादनांद्वारे बाजारात आपली मजबूत उपस्थिती वाढवेल, असं वाटतं.

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