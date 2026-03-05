Nothing Phone 4a vs Nothing Phone 4a Pro : कोणता आहे सर्वात बेस्ट?
नथिंगनं लंडनमध्ये फोन 4ए आणि 4ए प्रो लाँच केले. दोन्ही फोनची किंमत, डिझाइन, प्रोसेसर, कॅमेरा आणि IP रेटिंगमध्ये फरक आहे. दोन्हीमध्ये काय आहे फरक?
Published : March 5, 2026 at 8:25 PM IST
मुंबई : नथिंग कंपनीनं लंडनमध्ये आयोजित जागतिक कार्यक्रमात Nothing Phone 4a आणि Nothing Phone 4a Pro हे दोन नवीन स्मार्टफोन भारतात लाँच केले आहेत. हे दोन्ही फोन काही सामान वैशिष्ट्यासह येतात, परंतु चिपसेट, डिझाइन, डिस्प्ले आणि वॉटर रेझिस्टन्स यासारख्या बाबतीत ते वेगळे आहेत. आज आपण दोन्ही फोनची तुलना करणार आहोत. ही तुलना नथिंग कंपनीनं लाँचवेळी जारी केलेल्या अधिकृत माहितीवर आधारित आहे. वास्तविक कार्यक्षमतेचं मूल्यांकन पूर्ण रिव्ह्यूनंतरच करता येईल. हे फोन भारतीय बाजारपेठेत बजेट आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवीन पर्याय देत आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना निवडीचं अधिक पर्याय उपलब्ध होत आहेत. नथिंगची पारदर्शक डिझाइन भाषा आणि नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये या फोनमध्येही दिसून येतात, ज्यामुळं ते युवा वर्ग आणि टेक उत्साही लोकांसाठी आकर्षक ठरतात. या बातमीत आम्ही या दोन्ही फोनच्या किंमती, डिझाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कॅमेरा, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर यांची सविस्तर तुलना करणार आहोत.
Nothing Phone 4a vs Nothing Phone 4a Pro: भारतातील किंमत तुलना
नथिंग फोन 4 ए हा दोन्हीपैकी अधिक किफायतशीर पर्याय आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 31,999 आहे. त्यानंतर 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसाठी 34,999 आणि 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसाठी 37,999 रुपय मोजावे लागतील. हे फोन चार रंगांत उपलब्ध आहे. पांढरा, गुलाबी, निळा आणि काळा. नथिंगनं गुलाबी आणि निळ्या व्हेरिएंटमध्ये टिंटेड ग्लासचा वापर केला आहे, ज्यामुळं त्यांचं लुक अधिक आकर्षक दिसतंय.
नथिंग फोन 4ए प्रो
दुसरीकडं, नथिंग फोन 4ए प्रोची सुरुवातीची किंमत 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसाठी 39,999 आहे. त्यानंतर 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसाठी 42,999 आणि 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसाठी 45,999 पर्यंत जाते. हा फोन तीन रंगांत उपलब्ध आहे - काळा, गुलाबी आणि सिल्व्हर. प्रो मॉडेलची किंमत स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा आधारभूत आणि टॉप व्हेरिएंटमध्ये 8,000 रुपये जास्त आहे. ही किंमत फरक प्रो मॉडेलच्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळं न्याय्य ठरतेय.
लाँच ऑफर्स
लाँच ऑफर्समध्ये निवडक बँकांद्वारे फोन 4एसाठी 3,000 पर्यंत आणि फोन 4ए प्रोसाठी 4,000 पर्यंत बँक डिस्काउंट आहे. तसंच, फोन 4एसाठी 4,000 पर्यंत आणि फोन 4ए प्रोसाठी 1,000 पर्यंत एक्सचेंज बेनिफिट्स उपलब्ध आहेत. ग्राहकांना फोन 4एसाठी 9 महिन्यांपर्यंत आणि फोन 4ए प्रोसाठी 12 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय मिळतील. याशिवाय, क्रेडिट कार्ड ईएमआयवर फोन 4एसाठी 4,000 आणि फोन 4ए प्रोसाठी 5,000 डिस्काउंट आहे. या ऑफर्स ग्राहकांना अधिक आकर्षित करतील.
उपलब्धता
फोन 4ए आणि फोन 4ए प्रो 13 मार्चपासून फ्लिपकार्ट, रिलायन्स डिजिटल, विजय सेल्स, क्रोमा आणि सर्व प्रमुख रिटेल स्टोअर्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. ऑनलाइन विक्रीपूर्वी, नथिंग बेंगळुरूतील नथिंग स्टोअरमध्ये 7 मार्च दुपारी 6 वाजता विशेष फर्स्ट ड्रॉप आयोजित करेल. पहिल्या 100 ग्राहकांना स्पेशल एन्ग्रेव्हड एडिशनचा फोन 4ए आणि कॉम्प्लिमेंटरी इअर (ए) मिळेल. उपस्थितांना सीएमएफ बड्स 2 प्लस 999 मध्ये खरेदी करता येईल, ही केवळ लाँच ऑफर आहे. अशा कार्यक्रमांमुळं ब्रँडची लोकप्रियता वाढते आणि ग्राहकांमध्ये उत्साह निर्माण होतो.
नथिंग फोन 4ए विरुद्ध नथिंग फोन 4ए प्रो: डिझाइन
नथिंग फोन 4ए नथिंगच्या पारदर्शक डिझाइन भाषेचा वारसा पुढे नेतो. त्याच्या मागील पॅनल मुख्यतः ग्लासचे आहे, ज्याद्वारे आतील भाग दिसतो. यात प्लास्टिक फ्रेम आहे, समोर गोरिला ग्लास 7आय आणि आयपी64 रेटिंग आहे, म्हणजे धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशेसपासून संरक्षण मिळतं. नथिंग फोन 4ए प्रो अधिक प्रीमियम मटेरिअल्सचा वापर करतो. यात मेटल युनिबॉडी बिल्ड आहे, ज्याची जाडी 7.95 मिमी आहे आणि आयपी68 रेटिंग आहे, ज्यामुळं तो 1.5 मीटर पाण्यात 30 मिनिटांपर्यंत टिकू शकतो. प्रोच्या मागील पॅनल मुख्यतः अपारदर्शक आहे, केवळ कॅमेरा बार भागात पारदर्शकता आहे. हे डिझाइन अधिक मजबूत आणि प्रीमियम दिसते, जे हाय-एंड यूजर्सना आवडेल. ग्लिफ लाइटिंग सिस्टममध्ये फरक आहे. फोन 4ए मध्ये ग्लिफ बार आहे, ज्यात 63 मिनी-एलईडी सात झोनमध्ये व्यवस्थित आहेत. हे नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग प्रोग्रेस आणि लाइव्ह अॅक्टिव्हिटी अपडेट्स दाखवते. फोन 4ए प्रोमध्ये ग्लिफ मॅट्रिक्स आहे, ज्यात 137 एलईडीची घन व्यवस्था आहे, जी फोन 3 पासून घेतली आहे. मॅट्रिक्स ग्लिफ टॉयजला सपोर्ट करते, परंतु फोन 3 प्रमाणे समर्पित फिजिकल बटण नाही. हे वैशिष्ट्ये नथिंगच्या युनिक सेलिंग पॉइंट्स आहेत, ज्यामुळं फोनचा वापर अधिक मजेदार होतो.
नथिंग फोन 4ए विरुद्ध नथिंग फोन 4ए प्रो: डिस्प्ले
नथिंग फोन 4ए मध्ये 6.78 इंचाचा एमओएलईडी डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 1224x2720 पिक्सेल आणि 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे. तो एचडीआर10+ सपोर्ट करतो आणि गोरिला ग्लास 7आय संरक्षणासह 3000 निट्स पीक ब्राइटनेसपर्यंत पोहोचतो.नथिंग फोन 4ए प्रोमध्ये थोडा मोठा 6.83 इंचाचा एमओएलईडी पॅनल आहे, ज्याची 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि गोरिला ग्लास 7आय संरक्षणासह स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा जास्त पीक ब्राइटनेस आहे. रिझोल्यूशनही जास्त आहे. कागदावर, प्रो मॉडेलचा हाय रिफ्रेश रेट स्क्रोलिंग अधिक स्मूथ करतो आणि ब्राइटनेस सुधारतो. हा फरक दैनंदिन वापरात दिसून येतील, विशेषतः गेमिंग आणि व्हिडिओ वॉचिंगमध्ये.
नथिंग फोन 4ए विरुद्ध नथिंग फोन 4ए प्रो: प्रोसेसर
या दोन्ही फोनमध्ये सर्वाधिक फरक प्रोसेसरमध्ये आहे. फोन 4ए क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 नं चालतो, जो 4एनएम प्रोसेसवर आधारित आहे आणि अॅड्रेनो 810 जीपीयू आहे. "7एस" हे क्वालकॉमच्या मिड-रेंज एफिशियंसी-फोकस्ड टियरमध्ये आहे. फोन 4ए प्रो क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चा वापर करतो. नथिंगच्या मते, प्रोचा सीपीयू आणि जीपीयू स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 30 टक्के वेगवान आहे आणि ऑन-डिव्हाइस एआय प्रोसेसिंगमध्ये सुधार आहे. हे चिप फरक दोन्ही फोनमधील सर्वात महत्त्वपूर्ण हार्डवेअर गॅप आहे, ज्यामुळं प्रो मॉडेल मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगमध्ये श्रेष्ठ ठरतं.
नथिंग फोन 4ए विरुद्ध नथिंग फोन 4ए प्रो: कॅमेरा
दोन्ही फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, परंतु सेन्सर्स आणि क्षमता वेगळ्या आहेत. फोन 4ए मध्ये 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा एफ/1.9 अपर्चर, ओआयएस आणि ड्युअल-पिक्सेल पीडीएएफसह; 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स 3.5x ऑप्टिकल झूम आणि 70x डिजिटल झूमसह; आणि सोनी अल्ट्रावाइड आहे. फ्रंट कॅमेरा 32 मेगापिक्सेल आहे. फोन 4ए प्रो ट्रिपल-कॅमेऱ्यासह येतो, परंतु मुख्य सेन्सर सोनी एलवायटी-7000सी आहे, 50 मेगापिक्सेल 3.5x पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स 140x हायब्रिड झूमसह - स्टँडर्ड मॉडेलच्या दुप्पट आहे. अल्ट्रावाइडही 50 मेगापिक्सेल आहे, म्हणजे ऑल-50 मेगापिक्सेल रियर सिस्टम. नथिंगच्या मते, प्रो 4के अल्ट्रा एक्सडीआर व्हिडिओ आणि डॉल्बी व्हिजन रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो. फ्रंट कॅमेरा 32 मेगापिक्सेल आहे. कागदावर, प्रो झूम रेंज, व्हिडिओ क्षमता आणि सेन्सर क्वालिटीमध्ये श्रेष्ठ आहे, जे फोटोग्राफी उत्साहींसाठी आदर्श आहे.
नथिंग फोन 4ए विरुद्ध नथिंग फोन 4ए प्रो: बॅटरी
दोन्ही फोनमध्ये 5,080 एमएएच बॅटरी आणि 50W वायर्ड चार्जिंग आहे. वायरलेस चार्जिंग नाही. नथिंगच्या मते, 50W चार्जिंग फोन 4ए ला 56 मिनिटांत फुल चार्ज करतो. प्रोसाठी वेगळा चार्जिंग वेळ सांगितला नाही. कागदावर, बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंग स्पीड समान आहे, ज्यामुळं दोन्ही फोन दैनंदिन वापरात समान बॅटरी लाइफ देतील.
नथिंग फोन 4ए विरुद्ध नथिंग फोन 4ए प्रो: सॉफ्टवेअर आणि यूआय
दोन्ही फोन नथिंग ओएस 4.1 सह अँड्रॉइड 16 वर चालतात. नथिंगनं दोन्हीसाठी तीन प्रमुख अँड्रॉइड अपग्रेड आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेसची हमी दिली आहे. दोन्हीमध्ये लेफ्ट स्पाइनवर एसेंशिअल की आणि एसेंशिअल स्पेस आहे, ज्यात क्लाउड अॅक्सेस आणि एसेंशिअल अॅप्स आहेत. लाँचवेळी सॉफ्टवेअरमध्ये फरक नाही, ज्यामुळं यूजर एक्सपीरियन्स समान राहतो.
