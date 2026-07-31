भारतात Nothing Phone 4a च्या किमतीत वाढ; 1 ऑगस्टपासून नवीन दर लागू
भारतात Nothing Phone 4a च्या किमतीत 1 ऑगस्टपासून वाढ होणार आहे. या फोनच्या सर्व व्हेरिएंट्सच्या किमतीत 3,000 रुपयांची वाढ होणार आहे.
Published : July 31, 2026 at 10:36 AM IST
मुंबई: युके (UK) स्थित लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रँड 'Nothing' चा मिड-रेंज हँडसेट असलेला 'Nothing Phone 4a' भारतीय बाजारपेठेत महाग होणार आहे. एका विश्वसनीय माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या (टिपस्टरच्या) मते, 1 ऑगस्ट 2026 पासून या फोनच्या सर्व रॅम (RAM) आणि स्टोरेज प्रकारांच्या किमती वाढणार आहेत. मार्च 2026 मध्ये भारतात लाँच झालेल्या या फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 (Snapdragon 7) सिरीजचा प्रोसेसर, नवीन 'ग्लीफ बार' (Glyph Bar) लाइटिंग सिस्टम आणि 5,400mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे.
PRICE HIKE ALERT— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 30, 2026
Nothing Phone 4a getting a price hike from August 1st
New pricing
- 8/128GB : ₹42,999
- 8/256GB : ₹46,999
- 12/256GB : ₹49,999
Current pricing
- 8/128GB : ₹39,999
- 8/256GB : ₹43,999
- 12/256GB : ₹46,999
Order now if you don't want to pay ₹3,000 extra
Nothing Phone 4a दरवाढ: सोशल मीडियावरील लोकप्रिय टिपस्टर योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर जाहीर केलं की, 1 ऑगस्टपासून Nothing Phone 4a च्या किमती बदलतील. नवीन किमती खालीलप्रमाणे असतील.
|स्टोरेज प्रकार
|नविन किंमत
|8 GB रॅम + 128 GB स्टोरेज
|42,999
|8 GB रॅम + 256 GB स्टोरेज
|46,999
|12 GB रॅम + 256GB स्टोरेज
|49,999
या बदलामुळं प्रत्येक प्रकाराच्या (व्हेरिएंटच्या) किमतीत सुमारे 3,000 ची वाढ होणार आहे. सध्या बाजारातील किमती अनुक्रमे 39,999, 43,999 आणि 46,999 इतक्या आहेत. तथापि, या फोनची सुरुवातीची लाँच किंमत खूपच आकर्षक होती: 8 GB + 128 GB स्टोरेज प्रकार 31,999 ला उपलब्ध होता, तर 8 GB + 256 GB मॉडेलची किंमत 34,999 आणि टॉप-टियर 12 GB + 256GB मॉडेलची किंमत 37,999 होती. कंपनीनं या दरवाढीला अद्याप अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही आणि या वाढीमागचं कारणही अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. तरीही, नवीन आणि वाढीव दरांचा फटका टाळण्यासाठी इच्छुक ग्राहकांनी त्वरित फोन खरेदीचा निर्णय घेतल्यास फायदा होईल .
नवीन किंमती, जुन्या किंमती आणि दरवाढीचा टेबल
|व्हेरिएंट
|जुनी किंमत (सध्याची)
|नवीन किंमत (1 ऑगस्टपासून)
|दरवाढ (फरक)
|8GB + 128GB
|39,999
|42,999
|3,000
|8GB + 256GB
|43,999
|46,999
|3,000
|12GB +256GB
|46,999
|49,999
|3,000
Nothing Phone (4a) ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Nothing Phone (4a) मध्ये 6.78 -इंचाचा LTPS फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचं रिझोल्यूशन 1,224x 2,728 पिक्सेल इतकं आहे. यात 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 4,500निट्सची पीक ब्राइटनेस, 2,500Hz टच सॅम्पलिंग रेट (गेमिंग मोडमध्ये), 2,160Hz PWM डिमिंग आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चे संरक्षण यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळं पाहण्याचा उत्कृष्ट अनुभव मिळतो.
|वैशिष्ट्ये
|डिस्प्ले
|6.78 इंच LTPS फ्लेक्सिबल AMOLED, 1224 x 2720 रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 2500Hz टच सॅम्पलिंग (गेमिंग), 2160Hz PWM डिमिंग, Corning Gorilla Glass 7i
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7s Gen 4
|RAM / स्टोरेज
|8GB / 12GB LPDDR4x RAM, 128GB / 256GB UFS 3.1 स्टोरेज
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 आधारित Nothing OS 4.1 (3 वर्ष OS + 6 वर्ष सुरक्षा अपडेट्स)
|मुख्य कॅमेरा
|50MP Samsung GN9 (OIS) + 50MP Samsung JN5 पेरिस्कोप टेलिफोटो (OIS, 70x Ultra Zoom) + 8MP Ultrawide (120° FOV)
|फ्रंट कॅमेरा
|32MP Samsung KD1
|बॅटरी
|5400mAh, 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग
|कनेक्टिव्हिटी
|5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C
|रंग
|Black, White, Blue, Pink
|इतर
|Glyph Bar लाइटिंग सिस्टम
Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट: हा फोन Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे. यात 12GB पर्यंत LPDDR4x रॅम (RAM) आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेजचा पर्याय मिळतो. Nothing OS 4.1 (Android 16 वर आधारित) वर चालणारा हा फोन तीन वर्षांचे Android OS अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचे आश्वासन देतो.
कॅमेरा: Nothing नं या डिव्हाइसमध्ये एक प्रभावी कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यात ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टम आहे, ज्यामध्ये 50MP चा Samsung GN9 मुख्य सेन्सर (OIS सह), 50MP चा Samsung JN5 पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा (OIS आणि 70x अल्ट्रा-झूमसह) आणि 8MP चा Sony IMX355 अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा (120-डिग्री FOV) यांचा समावेश आहे. सेल्फीसाठी यात 32MP चा Samsung KD1 फ्रंट सेन्सर देण्यात आला आहे.
कनेक्टिव्हिटी: कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ड्युअल सिम, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS आणि USB Type-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. याची 5,400mAh बॅटरी 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.
रंगांचे पर्याय: हा फोन काळा (Black), पांढरा (White), निळा (Blue) आणि गुलाबी (Pink) अशा रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Nothing Phone (4a) नं त्याच्या डिझाइन, डिस्प्ले, कॅमेरा आणि कामगिरीमुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये बरीच चर्चा निर्माण केली आहे. तथापि, किंमतीतील वाढीमुळं त्याचं आकर्षण काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. ग्राहकांसाठी 31 जुलैपूर्वी उपलब्ध सवलती आणि ऑफर्सचा लाभ घेऊन खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल. कंपनीकडून अधिकृत अपडेटची प्रतीक्षा आहे.
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