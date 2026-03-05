ETV Bharat / technology

नथिंग फोन (4a), फोन (4a) प्रो आणि हेडफोन (a) भारतात लाँच, किंमत, स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नथिंगनं फोन (4a), फोन (4a) प्रो आणि नवीन हेडफोन (a) बाजारात आणले आहेत.

Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro
नथिंग फोन (4a), फोन (4a) प्रो (Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 5:09 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 5:15 PM IST

मुंबई : नथिंग कंपनीनं अखेर 2026 ची सर्वात प्रगत मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज लॉंच केली आहे. नथिंग फोन (4a) (nothing phone 4a) आणि नथिंग फोन (4a) प्रो (nothing 4a pro) हे दोन्ही फोन कंपनीच्या पारंपरिक पारदर्शक डिझाइनसह येत आहेत, पण यात नवीन Glyph फीचर्स आणि काही प्रमुख अपग्रेड्स आहेत. फोन (4a) हे स्टँडर्ड मॉडेल असून त्याची किंमत भारतात 31,999 पासून सुरू होते, तर प्रो व्हेरिएंट अप्पर मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये येत असून त्याची किंमत 39,999 पासून सुरू होतेय. हे फोन फ्लॅगशिप-लेव्हल अनुभव देण्याचा प्रयत्न करतात.

Nothing Phone (4a) series भारतातील किंमत (nothing 4a price)

VariantsNothing Phone (4a) priceNothing Phone (4a) Pro price
8GB + 128GBRs 31,999Rs 39,999
8GB + 256GBRs 34,999Rs 42,999
12GB + 256GBRs 37,999Rs 45,999

नथिंग फोन (4a) प्रो: डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये
नथिंग फोन (4a) प्रो हा कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात ड्रामॅटिक डिझाइन असलेला फोन आहे. यात सेमी-ट्रान्सपेरंट बॅक पॅनल आहे, ज्याच्या अप्पर भागात बरेच काही घडत आहे. ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअपसह फोन (3) मधील Glyph Matrix समाविष्ट आहे. कॅमेरा प्लेसमेंट खूपच अनोखे आहे. एक सेन्सर वर आणि इतर दोन खाली. हे मेटल बॉडी असून, ब्लॅक, सिल्वर आणि पिंक या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

कॅमेरा
प्रोसेसर म्हणून Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट वापरलं आहे, जे चांगलं परफॉर्मन्स देणारे आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा, 50MP पेरिस्कोप कॅमेरा (3.5x ऑप्टिकल झूम) आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे.

बॅटरी
फोनला पॉवर देण्यासाठी यात 5,400mAh ची बॅटरी आहे, जी 50W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. IP65 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं. डिस्प्ले 6.83-इंच 1.5K फ्लेक्सिबल AMOLED आहे, ज्यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये Nothing OS 4.1 (Android 16 वर आधारित) आहे. तीन वर्षे Android अपडेट्स आणि सहा वर्षे सिक्युरिटी पॅचेस मिळतील. क्लीन UI आणि कोणतेही थर्ड-पार्टी अॅप्स नाहीत, ज्यामुळं क्लटर-फ्री अनुभव मिळतो.

नथिंग फोन (4a): प्रमुख अपग्रेड्स
नथिंग फोन (4a) मध्ये 6.78 -इंच LTPS AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यात 30Hz ते 12Hz अॅडाप्टिव्ह रिफ्रेश रेट, 4,500निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 800 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस आहे. Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन आहे. Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट हे Phone (3a) च्या Snapdragon 7s Gen 3 पेक्षा जनरेशनल अपग्रेड आहे, ज्यामुळं परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. LPDDR4X RAM आणि UFS 3.1 स्टोरेजही अपग्रेडेड आहे. बॅटरी 5,400mAh (भारतात), इतर मार्केटमध्ये 5,080mAh असून 50 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. हे चार्जर 64 मिनिटांत फोनला फुल चार्ज करतं. या फोनला IP64 रेटिंग मिळालं आहे. ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, दोन HD माइक्स आणि इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील यात मिळतील.

Essential Key आणि Essential Voice AI
फोन (4a) मध्ये Essential Key आता डाव्या बाजूला आहे. नवीन AI फीचर 'Essential Voice' लवकरच OTA अपडेटद्वारे येईल. हे तुमच्या बोलण्याला क्लियर, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्टमध्ये बदलतं, फिलर वर्ड्स काढतं, चुका दुरुस्त करतं आणि टोन अॅडजस्ट करतं. एका भाषेत बोलून दुसऱ्या भाषेत टेक्स्ट मिळतं. इंग्लिश आणि हिंदीसह 12 भाषा सपोर्ट करतं.

नवीन Glyph Bar
फोन (4a) मध्ये नवीन Glyph Bar आहे. कॅमेराच्या उजवीकडे व्हर्टिकल स्ट्रिपमध्ये रेड रेकॉर्डिंग LEDसह सहा LEDs आणि 63 मिनी-LEDs आहे. हे नोटिफिकेशन्स, अॅप्ससाठी लाइट अप होतं. Glyph Timer, Essential Notifications, Live Notifications, Glyph Torch, Glyph Progress, Bedtime Schedule, Camera Countdown यासारखे फीचर्स आहेत. 10 नवीन रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन साउंड्स आणि जेनरेटिव्ह रिंगटोन्सही आहेत.

पेरिस्कोप कॅमेरा A-सीरीजमध्ये पहिल्यांदा
फोन (4a) मध्ये 50MP Samsung JN5 पेरिस्कोप कॅमेरा (3.5x ऑप्टिकल झूम, 7x इन-सेन्सर झूम, 70x अल्ट्रा झूम) आहे. मुख्य 50MP Samsung GN9 (OIS + EIS) आणि 8MP Sony IMX355 अल्ट्रा-वाइड. हे मिड-रेंजमध्ये एज देतं, विशेषतः झूम आणि पोर्ट्रेट्ससाठी.

उपलब्धता
फोन (4a) साठी प्री-ऑर्डर्स आजपासून सुरू झालीय. Nothing Bengaluru Store वर 4 मार्चला एक्सक्लूसिव्ह ड्रॉप, सामान्य सेल्स 13 मार्चपासून सुरू होईल. प्रो व्हेरिएंट प्री-ऑर्डर 13 मार्चपासून, एक्सक्लूसिव्ह ड्रॉप 21 मार्चपासून असेल आणि सेल्स 27 मार्चपासून सुरू होईल. फोन (4a) अनोखे डिझाइन, वर्सेटाइल कॅमेरा आणि डिसेंट हार्डवेअरसह दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे. मोठ्या बॅटरी किंवा टॉप परफॉर्मन्स हवी असणाऱ्यांसाठी प्रतिस्पर्धी चांगलं आहे. प्रो व्हेरिएंट बेटर परफॉर्मन्स आणि Glyph Matrixसह शिफारसीय आहे.

Last Updated : March 5, 2026 at 5:15 PM IST

