Nothing Phone 3A Lite : लवकरच होणार लॉंच

Nothing Phone 3A Lite पुढील दोन दिवसात लॉंच होणार आहे. एलईडी नोटिफिकेशन, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300, अँड्रॉइड 15 आणि 8 जीबी रॅम त्यात असण्याची शक्यता आहे.

Nothing Phone 3A Lite
Nothing Phone 3A Lite (Nothing)
हैदराबाद : नथिंग कंपनीनं आपल्या नवीन स्मार्टफोन, नथिंग फोन 3ए लाइटच्या जागतिक लॉंचची तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन 29 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:00 वाजता GMT (भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 6:30) लॉंच होणार आहे. कंपनीनं सोशल मीडियावर एक टीझर पोस्ट शेअर केली असून, यात फोनच्या मागील पॅनेलवर एक एलईडी फ्लॅशलाइट दिसत आहे, जो कदाचित नोटिफिकेशन इंडिकेटर असू शकतो. या फोनच्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमतीबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, परंतु काही अहवालांनुसार, यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेट आणि 8 जीबी रॅमसह अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम असण्याची शक्यता आहे. हा फोन भारतात सीएमएफ फोन 2 प्रोचा रिडिझाईन केलेला व्हेरियंट म्हणून लॉंच होऊ शकतो.

Nothing Phone 3a Lite
Nothing Phone 3a Lite हा नथिंगच्या फोन 3 मालिकेचा नवीनतम स्मार्टफोन आहे. कार्ल पेई यांच्या नेतृत्वाखालील या टेक कंपनीनं X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करत लॉंचची तारीख जाहीर केली आहे. या पोस्टमध्ये फोनच्या मागील बाजूस एक एलईडी लाइट दाखवण्यात आला आहे, जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर असण्याची शक्यता आहे. यामुळं फोनचा डिझाईन आणखी आकर्षक आणि वेगळा दिसेल. कंपनीनं अद्याप फोनच्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमतीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, परंतु गीकबेंच सारख्या बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर या फोनची चाचणी झाल्याचं दिसून आलं आहे.

Nothing Phone 3a Lite स्पेसिफिकेशन्स
अहवालांनुसार, नथिंग फोन ३ए लाइटमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेट असेल, ज्यामध्ये चार 2.50 गीगाहर्ट्झ परफॉर्मन्स कोअर आणि चार 2.0 गीगाहर्ट्झ एफिशियन्सी कोअर असतील. यासोबत माली-जी615 एमसी2 जीपीयू आणि 8 जीबी रॅम असण्याची शक्यता आहे. हा फोन अँड्रॉइड 15 वर चालेल, जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. स्टोरेजच्या बाबतीत, हा फोन 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजच्या एकमेव व्हेरियंटमध्ये येऊ शकतो. हा फोन काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात उपलब्ध असेल.

Nothing Phone 3a Lite किंमत
Nothing Phone 3a Lite ची किंमत नथिंग फोन 3a पेक्षा कमी असेल, ज्याची सुरुवातीची किंमत मार्च 2025 मध्ये 22,999 रुपये होती. भारतात हा फोन सीएमएफ फोन 2 प्रोचा रिडिझाईन केलेला व्हेरियंट म्हणून लॉंच होण्याची शक्यता आहे. सीएमएफ फोन 2 प्रो मध्ये 6.77-इंचाचा फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झपर्यंत आहे. यात 5,000 एमएएच बॅटरी आणि 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा, 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा असलेली ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. नथिंग फोन 3ए लाइटमध्ये यापेक्षा काही वेगळ्या वैशिष्ट्यांची अपेक्षा आहे.

नथिंग फोन 3ए लाइट हा बजेट सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो, विशेषत: तरुण ग्राहकांसाठी जे स्टायलिश डिझाईन आणि नवीन तंत्रज्ञान शोधतात. 29 ऑक्टोबरच्या लॉंच इव्हेंटमध्ये या फोनच्या सर्व वैशिष्ट्यांचा खुलासा होईल, आणि याची किंमत आणि उपलब्धता याबाबत अधिक माहिती मिळेल.


