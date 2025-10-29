नथिंग फोन 3ए लाइट आज होणार लॉंच : स्वस्त दरात नवा पर्याय
नथिंग फोन 3ए लाइट (Nothing Phone 3A Lite) आज भारतासह जागतिक बाजारात लाँच होतोय. स्वस्त किंमतीत ग्लिफऐवजी एक एलईडी लाइटसह नवा पर्याय तुम्हाला पहायला मिळेल.
Published : October 29, 2025 at 10:31 AM IST
हैदराबाद : नथिंग कंपनी आज आपला नवीन स्वस्त स्मार्टफोन ‘नथिंग फोन 3ए लाइट’ (Nothing Phone 3A Lite) भारतासह अनेक जागतिक बाजारपेठांमध्ये लाँच करणार आहे. फोन 3 मालिकेतील हा सर्वात परवडणारा फोन असून, तो नथिंग फोन 3ए पेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होईल. कंपनीनं पूर्ण तपशील उघड केले नसले तरी, फोनच्या मागील बाजूस फक्त एकच एलईडी लाइट असेल. लाँच कार्यक्रम दुपारी 1 वाजता GMT (भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6:30 वाजता) होईल. हा कार्यक्रम थेट सोशल मीडिया किंवा यूट्यूबवर प्रसारित होऊ शकतो.
Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.— Nothing (@nothing) October 27, 2025
Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl
किंमत आणि उपलब्धता (अपेक्षित)
युरोपियन बाजारातील अहवालानुसार, फोन 3ए लाइटची किंमत (Nothing Phone 3A Lite Price ) फ्रान्समध्ये 249.99 युरो (अंदाजे 25,700 रुपये) असू शकते, तर काही देशांत 239.99 युरो (अंदाजे 24,700 रुपये) असू शकते. युरोपमध्ये 4 नोव्हेंबरपासून विक्री सुरू होईल. फोन एकाच 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये काळा आणि पांढरा रंगात उपलब्ध होईल. भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झाली नाही.
वैशिष्ट्ये आणि तपशील (अपेक्षित)
फोनमध्ये 6.77 इंच फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह असेल. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट आणि माली-जी615 एमसी2 जीपीयूसह 8 जीबी रॅम व 128 जीबी स्टोरेज मिळेल. गीकबेंचवर फोननं अँड्रॉइड 15 वर 1,003 (सिंगल-कोर) आणि 2,925 (मल्टी-कोर) गुण मिळवले आहेत. कॅमेर्याबाबत, मागील बाजूस 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी + 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स असलेला ड्युअल कॅमेरा सेटअप, तर समोर 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असेल. ग्लिफ इंटरफेसऐवजी फक्त एक एलईडी लाइट असल्यानं डिझाइन अधिक खास दिसेल.
बॅटरी, चार्जिंग आणि इतर वैशिष्ट्ये
बॅटरी, चार्जिंग आणि इतर वैशिष्ट्यांबाबत कंपनीनं अधिकृत माहिती दिलेली नाही, परंतु मागील मालिकेप्रमाणे वेगवान चार्जिंग आणि आयपी रेटिंग अपेक्षित आहे. नथिंगच्या सॉफ्टवेअर अनुभवाला ‘नथिंग ओएस’आणि स्मूथ परफॉर्मन्ससाठी ओळख जाण्याची शक्यता आहे.
रेडमी, रियलमीशी सामना
25,000 रुपयांखालील सेगमेंटमध्ये नथिंग फोन 3ए लाइटचा सामना रेडमी, रियलमी आणि मोटोरोलासारख्या ब्रँडशी होईल. कमी किंमतीत प्रीमियम डिझाइन, चांगला डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न नथिंग करत आहे. ग्लिफ इंटरफेस नसलं तरी, ब्रँडची ओळख कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शक बॅक आणि मिनिमल डिझाइन कायम आहे. नथिंग फोन 3ए लाइट हा स्वस्त दरातील ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. लाँचनंतर भारतातील किंमत आणि उपलब्धता स्पष्ट होईल. ज्यांना स्टायलिश डिझाइन आणि चांगला परफॉर्मन्स हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा फोन लक्षवेधी ठरेल.
हे वाचलंत का :