Nothing Phone 3a Community Edition भारतात आली, जाणून घ्या किंमत

Nothing Phone 3a Community Edition भारतात सादर झालीय. 700+ सबमिशन्समधून निवडलेल्या चार क्रिएटर्सच्या सहकार्यानं तयार झालेला ही लिमिटेड एडिशन फक्त 1,000 युनिट्समध्ये उपलब्ध आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : लंडन-आधारित स्मार्टफोन कंपनी नथिंगनं नविन नथिंग फोन 3a कम्युनिटी एडिशन भारतात लॉंच केली. हे मिड-रेंज स्मार्टफोनचं एक विशेष व्हेरिएंट आहे, जे जगभरातील 700 हून अधिक सबमिशन्समधून निवडलेल्या चार उभरत्या क्रिएटर्सच्या सहकार्यानं तयार झालं आहे. या फोनमध्ये फॅन-ड्रिव्हन इनोव्हेशन आणि कंपनीच्या पारदर्शक डिझाइन फिलॉसॉफीचा सुंदर संगम दिसतो. हा फोन फक्त 1,000 युनिट्समध्ये उपलब्ध आहे.

कम्युनिटी एडिशन

  • नथिंगचा कम्युनिटी एडिशनसाठी हार्डवेअर, अ‍ॅक्सेसरीज, सॉफ्टवेअर इंटरफेस आणि मार्केटिंग या क्षेत्रांत सबमिशन्स मागवल्या गेल्या. लंडनमधील नथिंग टीमनं 700 हून अधिक एंट्रीजमधून चार विजेत्यांची निवड केली:
  • तुर्की डिझायनर एमरे कायगनाची (Emre Kayganacl) – हार्डवेअर आणि पॅकेजिंगसाठी
  • फ्रेंच जोडी अ‍ॅम्ब्रोजियो टॅकोनी आणि लुईस आयमोनोड (Reveland) – अॅक्सेसरीजसाठी (डाइस सेट)
  • फ्रेंच डिझायनर जॅड झॉक (Jad Zock) – लॉक स्क्रीन आणि वॉलपेपरसाठी
  • भारतीय क्रिएटर सुष्रुत सरकार (Sushruta Sarkar) – मार्केटिंग कॅम्पेनसाठी

या विजेत्यांनी लंडनमधील नथिंग टीमसोबत काम करून फोनला एक अनोखं स्वरूप दिलं. डिझाइन 90 च्या दशकातील गेमिंग गॅजेट्सपासून प्रेरित आहे, ज्यामध्ये रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक व्हायब्स आणि रंगीबेरंगी पारदर्शक बॅक पॅनल आहे.

भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
नथिंग फोन 3a कम्युनिटी एडिशनची भारतात किंमत 28,999 रुपये आहे (12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट). जगभरात फक्त 1,000 युनिट्स बनवल्या जाणार असल्यानं हा फोन दुर्मीळ आहे. भारतात 13 डिसेंबर 2025 रोजी विशेष ड्रॉप इव्हेंटमध्ये तो लॉंच होईल. हा इव्हेंट बेंगळुरूतील 33&ब्रू (प्रेस्टीज टेक्नोस्टार, डोड्डनाकुंडी इंडस्ट्रियल एरिया 2, फेज 1, ब्रूकफील्ड) येथे दुपारी 2 ते 6 वाजेपर्यंत होईल. येथे उपस्थित राहणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य मिळेल. त्यानंतर नथिंगच्या अधिकृत वेबसाइट आणि निवडक पार्टनर्सवर ऑनलाइन उपलब्ध होईल. इतर देशांत स्टॅगर्ड रिलीज होईल, पण युनिट्सची संख्या मर्यादितच राहील.

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
हा फोन स्टँडर्ड नथिंग फोन 3a च्या 12 जीबी + 256 जीबी व्हेरिएंटवर आधारित आहे. यात 6.77 इंच फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले (120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 1080x 2392 रिझोल्यूशन) आहे. प्रोसेसर म्हणून क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s जन 3 चिपसेट आहे, ज्यामुळं मल्टिटास्किंगसाठी 20 जीबी पर्यंत RAM बूस्टर उपलब्ध आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रिअर कॅमेरा (मुख्य + पेरिस्कोप टेलिफोटो + अल्ट्रावाइड) आणि 32 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आहे. बॅटरी 5,000 एमएएचची आहे, जी मध्यम वापरात 2 दिवस टिकते आणि 50W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोन Nothing OS 3.1 वर आधारित Android 15 चालवतो, ज्यात AI फीचर्स जसे Essential Space आहेत. IP64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स, ब्लूटूथ 5.4, ड्युअल नॅनो-सिम आणि आयकॉनिक Glyph LED नोटिफिकेशन लाइट्स देखील आहेत. हा फोन केवळ स्पेसिफिकेशन्समुळं नव्हे, तर कम्युनिटीच्या सहभागामुळं खास आहे. नथिंगनं पुन्हा एकदा दाखवलं की, ग्राहकांना फक्त प्रॉडक्ट नाही, तर प्रोसेसमध्ये सहभागी करून टेकला अधिक मजेदार बनवून दाखवलं आहे.

