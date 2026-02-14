ETV Bharat / technology

नथिंगचं भारतातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर बेंगळुरूत सुरू

नथिंगनं बेंगळुरूत भारतातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर सुरू केलंय. सीईओ कार्ल पेई आणि अकिस इव्हँजेलिडिस यांनी याचं उद्घाटन केलं.

Nothing Store
नथिंग स्टोअर (Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 2:53 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगळुरू/कर्नाटक : लंडनस्थित कन्झ्युमर टेक कंपनी नथिंगनं (Nothing India) शनिवारी भारतातील आपलं पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर बेंगळुरूत (Nothing flagship store Bengaluru) सुरू केलंय. स्टोअरचं उद्घाटन कंपनीचं सीईओ कार्ल पेई आणि सह-संस्थापक अकिस इव्हँजेलिडिस यांच्या हस्ते करण्यात आलं आहे. कंपनीनं म्हटलं की, या लॉंचमुळं भारतात कंपनीचा विस्तार आणि ग्राहकांना सेवा केंद्र उपलब्ध होणार आहे. बेंगळुरूमधील सुरू झालेलं स्टोअर नथिंगच्या जागतिक विस्ताराला बळकटी देत असून, लवकरच न्यूयॉर्क आणि टोकियोमध्येही स्टोअर्स उघडणार आहेत. नथिंगचं हे स्टोअर इंडिरानगरमध्ये 660/1, 100 फीट रोडवर आहे. 5,032 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या स्टोअरमध्ये नथिंग आणि सीएमएफ उत्पादनं तसंच अधिकृत मर्चंडाइज (अ‍ॅपेरलसह) उपलब्ध आहेत. स्टोअर दररोज सकाळी 11 ते रात्री 9 पर्यंत खुलं राहील.

भारत बाजार आणि रिटेल धोरण
कार्ल पेई (Carl Pei) यांनी भारताला नथिंगसाठी सर्वात मोठ्या बाजारांपैकी एक म्हटलं आहे. “आमचे बरेच युजर्स भारतात आहेत आणि भारतातही बेंगळुरूमध्ये सर्वाधिक युजर्स आहेत. त्यामुळं आणि येथून सुरुवात करणे स्वाभाविक होतं,” असं ते म्हणाले. भारतीय सरकारच्या धोरणांचं कौतुक करताना त्यांनी सांगितलं की, भारताला कन्झ्युमर टेक इंडस्ट्रीत आघाडीवर नेण्याची सरकारची स्पष्ट धोरणे आहेत. देशांतर्गत बाजार मजबूत आहे, वाढ वेगानं होत आहे. भविष्यातील गुंतवणुकीबाबत ते म्हणाले, “आम्ही भारतातील इकोसिस्टममध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहोत. हे स्टोअर त्याचा पुरावा आहे.” ऑफलाइन स्टोअर्सच्या महत्त्वावर ते म्हणाले, “ऑफलाइन स्टोअर्स केवळ विक्रीसाठी नव्हे, तर ब्रँडची पोहोच आणि विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. उत्पादनात समस्या आल्यास ग्राहकांना मदत मिळेल, असं ते म्हणाले.

“अ‍ॅपलची कॉपी ”
पेई यांनी अ‍ॅपल स्टोअर्सनंतर इतर ब्रँड्सनी त्याची नक्कल केल्यानं बाजार कंटाळवाणा झाल्याचं सांगितलं. नथिंगचे स्टोअर वेगळं आहे कारण विक्रीपेक्षा स्पेसशी ग्राहकांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. स्टोअरला ब्रँडचं प्रतिबिंब बनवलं आहे. आर अॅण्ड डी आणि फॅक्टरीतून प्रेरणा घेऊन डिझाइन केलं आहे. स्टोअरमध्ये ‘मेटाफॉरिकल’ टेस्टिंग स्टेशन्स आहेत. वॉटर जेटद्वारे वॉटरप्रूफनेस, लाखो प्लग-इन सिम्युलेशन, स्क्रॅच टेस्ट देखील आहे. कम्युनिटींसाठी हाय-क्वालिटी अनबॉक्सिंग आणि सोशल मीडिया कंटेंट शूट करण्याचे डेडिकेटेड स्टुडिओ आहे. वरच्या मजल्यावर कम्युनिटी लाऊंज आहे जिथं ड्रिंक घेऊन हँगआऊट करता येतं. स्टोअरच्या समोर ब्रँडच्या थीमचा भाग असलेला मोठा मेटल ‘फ्लाय’ डिस्प्ले आहे.

एआय आणि फोल्डेबल ट्रेंड
एआयबाबत पेई यांनी 2028 मध्ये फीचर फोन ते स्मार्टफोनसारखा क्रांतिकारी बदल दिसेल. फोल्डेबल फोनबाबत ते म्हणाले, “आम्ही कधीच फोल्डेबलवर काम केलं नाही. आमच्या युजर्सचं सरासरी वय भारतात 24 आहे, जागतिक 26 स्तरावर फोल्डेबल घेणाऱ्यांचं वय 45 आहे.”

हे वाचलंत का :

  1. भारतनेट जगातील सर्वात मोठा सरकारी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प : ज्योतिरादित्य सिंधिया
  2. India AI Impact Summit 2026 : इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये कोण होणार सहभागी?, वाचा संपूर्ण यादी..
  3. अँड्रोमेडा गॅलेक्सीतील विशाल तारा गायब : ब्लॅक होलमध्ये पतन
Last Updated : February 14, 2026 at 3:08 PM IST

TAGGED:

NOTHING
NOTHING FLAGSHIP STORE IN INDIA
NOTHING FLAGSHIP STORE BENGALURU
नथिंग
NOTHING FIRST FLAGSHIP STORE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.