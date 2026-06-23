नथिंग कंपनीची नवीन 'B' सीरीज: Nothing Phone 4b फोन लवकरच होणार लॉंच
नथिंग कंपनीने नवीन 'B' सीरीज सुरू केली आहे. यातील पहिला फोन Nothing Phone 4b जुलै ७ रोजी भारतात लॉन्च होणार आहे.
Published : June 23, 2026 at 3:46 PM IST
मुंबई :नथिंग कंपनीनं (Nothing) आपल्या उत्पादन रेंज विस्तारित करण्यासाठी नवीन 'B' सीरीज सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कार्ल पेई यांच्या नेतृत्वाखालील ही कंपनी सोमवारी नवीन 'B' सीरीजच्या पहिल्या डिव्हाइसबद्दल सूचना देत असल्याचं दिसून आलंय. यातील पहिला स्मार्टफोन म्हणजे Nothing Phone 4b. कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी यांनी 'B' सीरीजची पोजिशनिंग आणि डिझाइन फिलॉसॉफी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. हा फोन भारतात 7 जुलैला लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
Nothing is launching the Phone (4b) on July 7— Noah Cat (@Cartidise) June 23, 2026
It’s a budget phone with possibly a single camera pic.twitter.com/p6U62jCJhU
नथिंगची 'B' सीरीज 'A': नथिंग इंडिया कंपनीचे को-फाउंडर आणि प्रेसिडेंट अकिस इव्हान्गेलिडिस यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट करून 'B' सीरीजबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, “B सीरीज A सीरीजच्या यशावर आधारित आहे. ही नवीन सेगमेंटमध्ये विस्तार करेल.” कंपनीनं नंबरिंग सिस्टमबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. नंबर जनरेशन दर्शवतात, तर शेवटी असलेलं अक्षर उत्पादन सेगमेंट दर्शवतात. यामुळं सफिक्सेसचा अतिरेक टाळता येईल आणि पोर्टफोलिओ वाढत असताना नावांची रचना अधिक स्पष्ट होईल. 'B' सीरीज 'A' सीरीजच्या खालील एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये स्थान घेईल, ज्यामुळं अधिक किफायतशीर पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहेत.
Nothing Phone 4b ची अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि लॉंच डेट : टिप्स्टर नोहा कॅट (@Cartidise) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Nothing Phone 4b भारतात 7 जुलै रोजी लॉंच होणार आहे. हा फोन Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. त्यात किमान दोन RAM आणि स्टोरेज व्हेरिएंट असतील. Nothing Phone 4a च्या तुलनेत Phone 4b ची किंमत 3,000 ते 5,000 रुपये कमी असेल. Phone 4a मार्चमध्ये 31,999 रुपये पासून सुरू झाला होता (8GB + 128GB व्हेरिएंट). त्यामुळं Phone 4b ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 27,000 ते 29,000 रुपयांच्या आसपास राहू शकते, ज्यामुळं तो अधिक स्पर्धात्मक होईल.
डिझाइन : डिझाइनबद्दल बोलायचं झालं तर, Phone 4b मध्ये सिंगल रिअर कॅमेरा सिस्टम असेल. कंपनीची सिग्नेचर ट्रान्सपेरंट रिअर पॅनल, उघड्या स्क्रूज आणि इतर कंपोनेंट्स दिसतील. फ्लॅट बॅक आणि राउंडेड कॉर्नर्ससह हा फोन Phone 4a सारखाच आकर्षक दिसेल. Nothing ची डिझाइन फिलॉसॉफी कायम ठेवत कंपनी किफायतशीर सेगमेंटमध्येही प्रीमियम फील देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Nothing Phone 4a ची मुख्य वैशिष्ट्ये : Phone 4a मध्ये 6.78 इंचाचा LTPS Flexible AMOLED डिस्प्ले आहे. 1,224×2,720 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस यासह तो उत्कृष्ट व्हिज्युअल अनुभव देतो. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट त्याला पॉवर देतो.
नवीन 'B' सीरीजमुळं Nothing कंपनीचा पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत होईल. mid-range आणि entry-level सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढेल. ग्राहकांना डिझाइन, ट्रान्सपेरन्सी आणि सॉफ्टवेअर अनुभव याबाबत Nothing नं नेहमीच वेगळेपणा दिला आहे. Phone 4b नेही हाच वारसा कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे.
(b)usted. pic.twitter.com/b42Lk709lM— Nothing India (@nothingindia) June 21, 2026
हे वाचलंत का :