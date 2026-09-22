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'नथिंग'ची CMF स्वतंत्र भारतीय कंपनी होणार; कार्ल पेई यांची मोठी घोषणा

नथिंगचे सीईओ आणि संस्थापक कार्ल पेई (CEO Carl Pei) यांनी सोमवारी सीएमएफला स्वतंत्र भारतीय कंपनी बनवण्याची घोषणा केली.

CMF
CMF (CMF)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 10:36 AM IST

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मुंबई: लंडनस्थित तंत्रज्ञान कंपनी 'नथिंग'चे (Nothing) संस्थापक आणि सीईओ कार्ल पेई यांनी सोमवारी एक महत्त्वाची घोषणा केली. 'नथिंग'ची उपकंपनी असलेली CMF आता उपकंपनी न राहता, बहुतांश भारतीय मालकी असलेली एक स्वतंत्र कंपनी म्हणून कार्यरत होईल. देशात सर्वसमावेशक संशोधन आणि विकास (R&D) परिसंस्था उभारण्याच्या गरजेवर भर देत, पेई यांनी भारताला जागतिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड्सचं केंद्र (हब) बनवण्याचं आपलं व्हिजन मांडलंय.

Nothing CMF
नथिंग स्टोअर (Nothing)

भारताच्या भविष्याबाबत कार्ल पेई काय म्हणाले? : 'X' प्लॅटफॉर्मवर (पूर्वीचे ट्विटर) शेअर केलेल्या "India is Inevitable" (भारत अपरिहार्य आहे) या लेखात, 'नथिंग'चे सीईओ कार्ल पेई यांनी भारतातील ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या प्रचंड क्षमतेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केलं की, भारत आता जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्मार्टफोन उत्पादक देश बनला आहे आणि देशात विकल्या जाणाऱ्या 99 टक्के स्मार्टफोनचं उत्पादन देशांतर्गतच केलं जातं. या पार्श्वभूमीवर, पेई यांनी घोषणा केली की 'नथिंग' लवकरच CMF ला बहुतांश भारतीय मालकी असलेल्या स्वतंत्र कंपनीच्या रूपात वेगळं करेल. या पुनर्रचनेनंतरही 'नथिंग'चा CMF मधील हिस्सा कायम राहील. CMF चे मुख्यालय आधीच भारतात आहे; या वर्षीच्या जानेवारीत तिची नोंदणी एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी म्हणून करण्यात आली होती आणि त्यानंतर तिचं मुख्यालय भारतात हलवण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, 'नथिंग'नं यापूर्वीच भारतात आपले पहिलं 'फ्लॅगशिप स्टोअर' सुरू केलं आहे.

भारत जागतिक स्तरावरील 'कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स' ब्रँड्स : पेई यांनी भारतात R&D परिसंस्था उभारण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्यांच्या मते, खऱ्या R&D मध्ये उत्पादनाची रचना (डिझाइन), अभियांत्रिकी आणि सतत सुधारणा करण्याची क्षमता स्वतःच्या पातळीवर (इन-हाऊस) विकसित करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी सांगितलं की, जागतिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड्स निर्माण करण्याबाबत भारत जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचं अनुकरण करू शकतो. आपल्या तरुण लोकसंख्येचा आणि लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा वापर करून भारत जागतिक स्तरावर यशस्वी ब्रँड्स उभी करू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, जुलै महिन्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) जाहीर केलं की केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' (MPSE) ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 62,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड्सना पाठिंबा देणे, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वावलंबन (सार्वभौमत्व) प्राप्त करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन क्षमता वाढवणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. 'नथिंग'चा हा निर्णय भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. CMF ची एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी म्हणून स्थापना केल्यानं देशांतर्गत उत्पादन, संशोधन आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. कार्ल पेई यांच्या मते, भारत केवळ एक बाजारपेठ राहण्याऐवजी जागतिक स्तरावरील 'कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स' ब्रँड्स घडवण्याचं केंद्र बनत आहे. या पावलामुळं भारतीय तरुणांसाठी संधी निर्माण होतील आणि देशाची तांत्रिक क्षमता अधिक बळकट होईल.

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NOTHING CMF
CEO CARL PEI
CMF
NOTHING
CARL PEI ON NOTHING CMF

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