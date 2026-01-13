ETV Bharat / technology

नॉइजफिट प्रो 6 आर स्मार्टवॉच भारतात लाँच: आकर्षक डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह 30 दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ

नॉइजनं भारतात नॉइजफिट प्रो 6आर स्मार्टवॉच लाँच केली. 1.46 इंच AMOLED डिस्प्ले, 30 दिवस बॅटरी आणि प्रगत हेल्थ फीचर्ससह ही वॉच 6,999 पासून उपलब्ध आहे.

NoiseFit Pro 6 R smartwatch
नॉइजफिट प्रो 6 आर स्मार्टवॉच (Noise)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भारतीय टेक कंपनी नॉइजनं मंगळवारी आपल्या स्मार्टवॉच लाइनअपमध्ये नवीन नॉइजफिट प्रो 6 आर स्मार्टवॉच (NoiseFit Pro 6 R ) लाँच केलीय. ही स्मार्टवॉच आकर्षक राऊंड डायलसह आता भारतात विक्रीस उपलब्ध आहे. ही अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि नॉइजच्या अधिकृत वेबसाइटवर खरेदी करता येईल. लेदर, सिलिकॉन आणि मेटल स्ट्रॅपच्या तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असलेली ही स्मार्टवॉच वेगवेगळ्या कलर ऑप्शन्ससह येते. 42 मिमी राऊंड डायल आणि 1.46 इंच AMOLED डिस्प्लेसह युक्त ही स्मार्टवॉच अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही स्मार्टफोनशी सुसंगत आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, नियमित वापरात ही वॉच सात दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ देते.

NoiseFit Pro 6 R smartwatch

नॉइजफिट प्रो 6आर ची किंमत आणि उपलब्धता
भारतात नॉइजफिट प्रो 6आर ची (NoiseFit Pro 6 R smartwatch) किंमत लेदर आणि सिलिकॉन स्ट्रॅप व्हेरिएंटसाठी 6,999 रुपयांपासून सुरू होते. तर मेटल स्ट्रॅप व्हेरिएंटची किंमत 7,999 रुपये आहे. ही स्मार्टवॉच सध्या अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि gonoise.com या नॉइजच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीस उपलब्ध आहे.

NoiseFit Pro 6 R smartwatch

लेदर स्ट्रॅप व्हेरिएंट
लेदर स्ट्रॅप व्हेरिएंट ब्राउन आणि ब्लॅक कलरमध्ये, मेटल स्ट्रॅप टायटॅनियम आणि क्रोम ब्लॅक शेड्समध्ये, तर सिलिकॉन स्ट्रॅप ब्लॅक आणि स्टारलाइट गोल्ड कलर ऑप्शन्समध्ये येते. विविध स्ट्रॅप आणि कलर पर्यायांमुळं हे स्मार्टवॉच वेगवेगळ्या स्टाइलशी जुळवून घेता येते.

NoiseFit Pro 6 R smartwatch

नॉइजफिट प्रो 6आर ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील
नॉइजफिट प्रो 6आर (NoiseFit Pro 6 R) मध्ये अनेक प्रगत हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्स आहेत. यात हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सिजन लेव्हल ट्रॅकिंग, स्ट्रेस ट्रॅकिंग आणि स्लीप स्कोअर यांचा समावेश आहे. याशिवाय बॉडी रिकव्हरी आणि फिजिकल एक्सर्शनसाठी तयारी मोजणारा रेडिनेस स्कोअर आणि महिलांसाठी मेंस्ट्रुअल सायकल ट्रॅकिंग सुविधा आहे.

100 मीटरपर्यंत पाणी प्रतिरोधक
1.46 इंच AMOLED डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 1,000 निट्सपर्यंत आहे, ज्यामुळं तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दृश्य मिळते. IP68 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित असलेले हे स्मार्टवॉच कंपनीच्या दाव्यानुसार 100 मीटरपर्यंत पाणी प्रतिरोधक आहे. उजव्या बाजूला क्राउन आणि नेव्हिगेशन बटण आहे.

30 दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ
बिल्ट-इन GPS आणि स्ट्रावा इंटिग्रेशनसह ही वॉच नॉइज AI प्रो सपोर्ट करते, जे हेल्थ इनसाइट्स, डिव्हाइस कंट्रोल आणि AI-जनरेटेड वॉच फेसेस उपलब्ध करून देते. नियमित वापरात सात दिवस आणि स्टँडबाय मोडमध्ये 30 दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ मिळते. शून्य ते शंभर टक्के चार्जिंग फक्त दोन तासांत पूर्ण होते.

