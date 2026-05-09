NoiseFit Halo 3 स्मार्टवॉच भारतात लाँच; AMOLED डिस्प्ले आणि AI फीचर्ससह आली नवी मालिका
Noise नं Halo सीरीजमध्ये नवे NoiseFit Halo 3 स्मार्टवॉच लाँच केली. 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले आणि Noise AI Pro फीचर्ससह ही घड्याळ उपलब्ध आहे.
Published : May 9, 2026 at 1:09 PM IST
मुंबई: Noise कंपनीनं आपल्या Halo स्मार्टवॉच सीरीजमध्ये नवीन जोड म्हणून NoiseFit Halo 3 स्मार्टवॉच भारतीय बाजारात लाँच केली आहे. 1.43 इंचाच्या गोलाकार AMOLED डिस्प्लेसह आलेल्या या स्मार्टवॉचमध्ये Noise AI Pro सिस्टमद्वारे AI-आधारित प्रोडक्टिव्हिटी फीचर्स देण्यात आले आहेत. क्यूआर कोड स्टोरेज, हेल्थ ट्रॅकिंग, व्हॉइस फीचर्स आणि कस्टमायझेबल स्मार्ट डॅशबोर्डसारख्या सुविधा यात उपलब्ध आहेत. ही स्मार्टवॉच Android आणि iOS दोन्ही डिव्हाइसेसशी सुसंगत आहे.
NoiseFit Halo 3 किंमत आणि उपलब्धता : कंपनीनं दिलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, NoiseFit Halo 3 ची सुरुवातीची लाँच किंमत 5,499 रुपये आहे. Metal Black, Leather Brown, Leather Blue आणि Silicon Black अशा चार आकर्षक व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असलेली ही स्मार्टवॉच सध्या Noise च्या अधिकृत वेबसाइट, Amazon आणि Flipkart वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
NoiseFit Halo 3 वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : NoiseFit Halo 3 मध्ये 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला असून, त्याचा पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स इतका आहे. गोलाकार डायल डिझाइन, इंटिग्रेटेड स्ट्रॅप लेआउट आणि प्रिसिजन-कट डिटेलिंगमुळे स्मार्टवॉचचा लुक प्रीमियम झाला आहे. Noise AI Pro सिस्टममुळं यात व्हॉइस कमांड्स, मॉर्निंग ब्रीफ समरी, AI व्हॉइस ट्रान्सक्रिप्शन आणि Super Notifications सारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. Super Notifications Android डिव्हाइसेसवर OTP, राइड अलर्ट आणि डिलिव्हरी सूचना त्वरित दाखवतात. कस्टमायझेबल Smart Dashboard मध्ये वापरकर्ते पाच widgets पर्यंत जोडू शकतात. यात म्युझिक कंट्रोल्स, AQI अपडेट्स, हायड्रेशन रिमाइंडर आणि स्लीप ट्रॅकिंग यासारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. हेल्थ ट्रॅकिंगसाठी one-tap हार्ट रेट, स्ट्रेस ट्रॅकिंग, SpO2 मॉनिटरिंग आणि पूर्ण दिवसभर continuous हेल्थ ट्रॅकिंग सुविधा देण्यात आली आहे.
सात दिवसांपर्यंत बॅटरी बॅकअप : Noise Vault फीचरद्वारे वापरकर्ते फ्लाइट, मूव्ही तिकिटे, कॉन्सर्ट पासेस यांचे QR कोड्स स्मार्टवॉचमध्ये साठवू शकतात आणि स्कॅन करून सहज प्रवेश मिळवू शकतात. कंपनीचा दावा आहे की एका चार्जवर ही स्मार्टवॉच सात दिवसांपर्यंत बॅटरी बॅकअप देते. Noise नं परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम डिझाइन आणि आधुनिक AI तंत्रज्ञानासह स्मार्टवॉच बाजारात मजबूत उपस्थिती दाखवली आहे. फिटनेस उत्साही आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही घड्याळ एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.
