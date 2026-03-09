ETV Bharat / technology

नोब्रॉकरच्या ConvoZen.AI नं भारतासाठी स्वदेशी फ्रंटियर स्पीच मॉडेल्स केलं सादर

नोब्रॉकरच्या ConvoZen.AI नं अक्षरा (STT) आणि रागिनी (TTS) हे स्वदेशी फ्रंटियर स्पीच मॉडेल्स लॉंच केलं. हे मॉडेल भारतातील 9 प्रादेशिक भाषांतील टेलिफोनिक संवादांसाठी करण्यात आलंय.

Nobroker
नोब्रॉकर (Nobroker)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
मुंबई : नोब्रॉकरच्या एंटरप्राइज कन्व्हर्सेशनल AI एजेंटिक प्लॅटफॉर्म ConvoZen.AI नं त्यांचं स्वदेशी फ्रंटियर स्पीच मॉडेल्स सादर केलंय. यात कन्व्हर्सेशनल AI स्टॅक आणि दोन अत्याधुनिक स्पीच मॉडेल्स अक्षरा (स्पीच-टू-टेक्स्ट) आणि रागिनी (टेक्स्ट-टू-स्पीच) मॉडेलचा समावेश आहे. हे मॉडेल्स नोब्रॉकरच्या वास्तविक संभाषणात्मक आव्हानांवरून विकसित करण्यात आलं असून, भारताच्या बहुभाषिक आणि बहुविध उच्चारांच्या पर्यावरणासाठी विशेषतः तयार केलं गेलं आहे. हे मॉडेल्स विविध क्षेत्रांतील टेलिफोनिक संवादांना शक्ती प्रदान करेल.

अक्षरा आणि रागिनी: भारतासाठी विशेष मॉडेल्स
अक्षरा हे स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडेल आहे जे 9 प्रादेशिक भाषांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतं. पब्लिक बेंचमार्क्स जसं की Indic Voices आणि Swara वर ते भारतीय आणि जागतिक फ्रंटियर मॉडेल्सपेक्षा सरस ठरलं आहे. हे मॉडेल 50,000 तासांहून अधिक वास्तविक टेलिफोनिक ग्राहक संभाषणांवर प्रशिक्षित करण्यात आलं आहे, ज्यामुळं ते भारतातील खऱ्या B2C संवादांसाठी अत्यंत अचूक आहे. ConvoZen नं Indic Conversational AI Voice Benchmark हे नवीन ओपन बेंचमार्क देखील लॉंच केलं आहे, जे खऱ्या टेलिफोनिक संवादांसाठी विशेषतः डिझाइन केलं गेलं आहे. या बेंचमार्कवर अक्षरानं लक्षणीय आघाडी घेतली आहे. रागिनी हे टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडेल आहे, जे 6 भाषांमध्ये कार्य करतं. हे अभिव्यक्तीपूर्ण आणि नैसर्गिक आवाज प्रदान करतं, जे BFSI, ऑटोमोटिव्ह, हेल्थकेअर, D2C आणि एडटेक क्षेत्रांसाठी आदर्श आहे. हे मॉडेल ग्राहकांशी मानवीय संवाद साधण्यासाठी तयार केलं गेलं आहे.

एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्म
ConvoZen.AI हा एक एकीकृत प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यात कोपायलट AI एजेंट्स, सुपरवायझर AI एजेंट्स आणि कस्टमर AI एजेंट्स यांचा समावेश आहे. हे व्हॉइस, चॅट आणि WhatsApp वर मेमरीसह संवाद साधते. अखिल गुप्ता, ConvoZen.AI आणि NoBroker.com चे संस्थापक म्हणाले, “ग्राहक ऑपरेशन्सचे भविष्य मानवी आणि AI एजेंट्सच्या सहअस्तित्वात आहे. भारत हा व्हॉइस-फर्स्ट देश आहे. अक्षरा आणि रागिनीमुळं आम्ही भारताच्या बहुभाषिक पर्यावरणासाठी स्वदेशी फ्रंटियर मॉडेल्स आणत आहोत. आमचं ध्येय AI ला केवळ ऑटोमेटेड नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि संदर्भानुसार जागरूक बनवणं आहे.”

