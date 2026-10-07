हेन्री कागन आणि केन्सो सोई यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर
हेन्री कागन आणि केन्सो सोई यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर..
Published : October 7, 2026 at 3:29 PM IST
मुंबई : 2026 चा रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Chemistry 2026) फ्रेंच शास्त्रज्ञ हेन्री बी. कागन (Henri B. Kagan) आणि जपानी शास्त्रज्ञ केन्सो सोई (Kenso Soai) यांना संयुक्तपणे जाहीर झाला आहे. बुधवारी, रॉयल स्वीडिश ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसनं हेन्री बी. कागन आणि केन्सो सोई यांना त्यांच्या "असममित सेंद्रिय संश्लेषणातील अरेखीय परिणाम आणि स्व-उत्प्रेरणाच्या शोधासाठी" रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर केलाय. गेल्या वर्षी, तीन शास्त्रज्ञांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात वायू अडकवून ठेवण्यास सक्षम असलेल्या नवीन आण्विक संरचना विकसित केल्या होत्या, ज्यामुळे वातावरणातून हरितगृह वायू काढून टाकणे किंवा वाळवंटी वातावरणातून ओलावा काढणे यांसारख्या संभाव्य उपयोगांसाठी पाया घातला गेला.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
या वर्षीच्या पुरस्कारांची सुरुवात वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाने झाली, जे सोमवारी तीन शास्त्रज्ञांना प्रदान करण्यात आले. त्यांच्या कार्यामुळे मेंदू कसे कार्य करतो हे उलगडण्यास मदत करणाऱ्या प्रकाश-आधारित उपकरणाचा विकास झाला. मंगळवारी, भौतिकशास्त्रातील पारितोषिकाने न्यूट्रिनोच्या एका दुर्मिळ गटाभोवतीचे रहस्य उलगडण्याच्या एका शास्त्रज्ञाच्या प्रयत्नांना मान्यता दिली.
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