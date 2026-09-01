फोनपेचा मोठा धमाका: आता इंटरनेटशिवाय पैसे पाठवता येणार!
फोनपेनं फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी इंटरनेटशिवाय युपीआय पेमेंट सेवा लाँच केली. फोनपे युपीआय 123पे 200दशलक्षाहून (PhonePe UPI 123Pay) अधिक लोकांना डिजिटल पेमेंटची सोय देईल.
Published : September 1, 2026 at 9:44 AM IST
मुंबई : फोनपेनं आज फोनपे युपीआय 123पे या (PhonePe UPI 123Pay) सेवेची सुरुवात केलीय. यामुळं भारतातील फीचर फोन वापरकर्ते आता इंटरनेटशिवायही युपीआय पेमेंट करू शकतील. फोनपे हा प्रमुख तृतीय-पक्ष अॅप प्रदाता (टीपीएपी) ठरला आहे, ज्यानं देशातील 200 दशलक्षाहून अधिक फीचर फोन वापरकर्त्यांपर्यंत युपीआय पोहोचवलं आहे. ही आर्थिक समावेशनाच्या दिशेनं एक मोठी झेप आहे.
India changed the way it pays.— PhonePe (@PhonePe) August 31, 2026
But millions were still left out simply because they use a feature phone.
Now, UPI comes to them too. No internet needed.
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नोकीया, लाव्हा आणि इतर ब्रँड्समध्ये प्री-बंडल सेवा : ही सेवा नोकीया, एचएमडी, लाव्हा इंटरनॅशनल आणि इटेल मोबाइल – ट्रान्शन होल्डिंग्ज यांच्या डिव्हायसेसवर आधीच बसवलेली असेल. इतर हँडसेट निर्मात्यांसोबतही लवकरच भागीदारी होणार आहे. फोनपेने फीचर फोनसाठी विशेष तंत्रज्ञान स्टॅक तयार केलं आहे, जे युपीआय पेमेंट्ससाठी अनुकूल आहे.
एसएमएसवर आधारित मजबूत आर्किटेक्चर : फोनपे युपीआय 123पे हे एसएमएस-आधारित मजबूत आर्किटेक्चर वापरतं. त्यामुळं मर्यादित 2जी कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागांतही व्यवहार यशस्वी होतात. वापरकर्ते मोबाइल नंबर किंवा युपीआय आयडीद्वारे पीअर-टू-पीअर (पी२पी) ट्रान्सफर करू शकतात. तसंच युपीआय आयडी आणि क्यूआर कोड स्कॅन करून पीअर-टू-मर्चंट (पी२एम) पेमेंटही करता येतं.
बॅलन्स चेक, आणि नवीन सुविधा : फीचर फोन वापरकर्ते आता खातं व्यवस्थापन, बॅलन्स तपासणे आणि व्यवहार इतिहास पाहू शकतात. लवकरच बिल पेमेंट, रिचार्ज आणि आधार-आधारित युपीआय ऑनबोर्डिंगसारख्या प्रगत सुविधाही येणार आहेत. यापूर्वी फीचर फोनवर अशा गोष्टी उपलब्ध नव्हत्या.
आवाज-आधारित एआय हेल्पलाइन : सेटअप आणि अॅक्टिव्हेशनसाठी फोनपेनं व्हॉइस-फर्स्ट, एआय-पॉवर्ड हेल्पलाइन सुरू केली आहे. हा संवादात्मक आवाज सहाय्यक इंग्रजी आणि 12 भारतीय भाषांत मदत करतं. कठोर आयव्हीआर मेनूऐवजी ती स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन देते आणि युपीआयविषयी मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देते.
“गेल्या दशकात युपीआयनं भारतात पेमेंटची पद्धत पूर्ण बदलली. फोनपेनं सुरुवातीपासूनच या प्रवासात भाग घेतला. आता पुढचं पाऊल म्हणजे फीचर फोनपर्यंत युपीआय पोहोचवणे आहे. फोनपे युपीआय 123पेद्वारे आम्ही देशातील प्रत्येक भागात डिजिटल पेमेंटचे फायदे नेत आहोत. ही खरी भारतसाठी बांधणी आहे.” -समिर निगम, संस्थापक आणि सीईओ, फोनपे
ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांसाठी खास उपाय : ही सेवा ग्रामीण, अर्ध-शहरी भागातील शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचते. जिथे स्मार्टफोन आणि विश्वासार्ह इंटरनेट अजूनही कमी आहे, तिथं फोनपे डिजिटल पेमेंट प्रत्येक भारतीयासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न कंपनी कतेय.
फीचर फोनवर नोंदणी आणि वापर कसा करायचा? : यावर नोंदणी करणं सोपं आहे. यासाठी स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटची गरज नाही. फीचर फोनवरील प्री-इंस्टॉल्ड फोनपे अॅप उघडा. अटी, शर्ती स्वीकारा. बँक निवडा. डेबिट कार्डचे शेवटचे 6 अंक आणि एक्सपायरी डेट टाका. युपीआय पिन सेट करा. युपीआय आयडी सक्रिय झाल्यावर लगेच पेमेंट सुरू करता येतं. पेमेंटसाठी स्कॅन अँड पे, कॉन्टॅक्ट बुक, मोबाइल नंबर किंवा युपीआय आयडी वापरता येतो. व्हिज्युअल ट्यूटोरियल उपलब्ध : सेटअप आणि वापरासाठी स्टेप-बाय-स्टेप व्हिज्युअल मार्गदर्शनासाठी वापरकर्ते हा व्हिडिओ पाहू शकतात.
नोंदणी कशी करावी : तुमच्या सुसंगत 'फीचर फोन'वर (साध्या बटणवाल्या फोनवर) आधीपासून इन्स्टॉल केलेलं PhonePe ॲप उघडा. अटी व शर्ती वाचा आणि त्या मान्य करा (यामुळं डिव्हाइसची स्वयंचलित नोंदणी पूर्ण होईल).
- यादीतून तुमची बँक निवडा.
- तुमच्या डेबिट कार्डचे शेवटचे 6 अंक आणि त्याची मुदत संपण्याची तारीख (expiry date) प्रविष्ट करा.
- तुमचा UPI PIN सेट करा.
- तुमचा UPI ID त्वरित सक्रिय होईल आणि तुम्ही पेमेंट करण्यास सुरुवात करू शकाल.
पेमेंट कसे करावे:
- PhonePe ॲप उघडा.
- पेमेंटचा पर्याय निवडा: Scan & Pay (कॅमेरा असलेल्या फोनसाठी), Contact Book, Mobile Number किंवा Pay to UPI ID.
- प्राप्तकर्ता (recipient) निवडा (आवश्यकतेनुसार मोबाईल नंबर किंवा UPI ID प्रविष्ट करा).
- तपशील तपासा, रक्कम प्रविष्ट करा आणि तुमचा UPI PIN वापरून व्यवहार निश्चित (confirm) करा.
- यशस्वी पेमेंट झाल्यावर तुम्हाला पुष्टीकरण (confirmation) दिसेल.
या सेवेमुळं फीचर फोन वापरणारे लाखो भारतीय आता सहज डिजिटल पेमेंटचा अनुभव घेऊ शकतील. फोनपेनं तंत्रज्ञान, भाषा आणि उपलब्धतेच्या अडथळ्यांना पार करून खऱ्या अर्थानं “सर्वांसाठी युपीआय” चं स्वप्न साकारलं आहे.
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