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शक्तिशाली निसान टेक्टन SUV भारतात लॉंच: किंमत 10.49 लाख रुपयांपासून सुरु

Nissan Tekton SUV भारतात लॉंच झालीय. डस्टर-आधारित ही मिड-साइज SUV 10.49 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे. तीची 20 जुलैपासून डिलिव्हरी सुरु होईल.

Nissan Tekton SUV
निसान टेक्टन SUV (Nissan India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 2:56 PM IST

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मुंबई : निसान इंडियानं आपल्या नवीन मिड-साइज Nissan Tekton SUV भारतात अधिकृत लॉंच केली. ही गाडी 10.49 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या एक्स-शोरूम किंमतीत उपलब्ध झाली आहे. रेनॉल्ट डस्टरचा कॉर्पोरेट ट्विन असलेल्या या SUV ची भारतीय बाजारात मोठी चर्चा आहे. टाटा सिएरा, मारुती सुजुकी विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी मुकाबला करणारी ही गाडी 20 जुलैपासून डिलिव्हरीसाठी उपलब्ध असेल. टेक्टन दोन टर्बो-पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह लॉंच झाली आहे, ज्यात 1.0-लीटर आणि 1.3-लीटर इंजिनचा समावेश आहे. ही SUV डिझाइन, फीचर्स, सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत पूर्णपणे आधुनिक आणि रग्ड लूक देते.

Nissan Tekton SUV
निसान टेक्टन SUV (Nissan)

Nissan Tekton SUV डिझाइन आणि स्टाइलिंग : निसान टेक्टनमध्ये SUV ची अपेक्षित उभी स्टँन्स दिसते. त्याचं फ्रंट फेस वाइड ग्रिल, LED हेडलाइट्स आणि C-शेप्ड डे-टाइम रनिंग लाइट्सनं आकर्षक बनलं आहे. फ्रंट बंपर आणि मस्क्युलर बोनेटमुळं गाडी रग्ड आणि मजबूत दिसते. बोनेटवर prominent ‘Tekton’ लेटरिंग दिले आहे. साइड प्रोफाइलमध्ये मोठे व्हील आर्चेस, 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि पुल-स्टाइल डोअर हँडल्स आहेत. मागील बाजूस युनिक टेललॅम्प्स आणि रग्ड बंपर डिझाइन गाडीला आक्रमक लूक देतात. 11 कलर ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत, ज्यात 6 मोनोटोन आणि 5 ड्युअल-टोन शेड्सचा समावेश आहे.

Nissan Tekton SUV व्हेरियंट-वाइज किंमती : निसान टेक्टन विविध ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे.

टॉप व्हेरियंट : टेकना+ T280 DCT – 18.59 लाख

मिड व्हेरियंट्स: N-Connecta, Acenta इ.13.69 लाख ते 17.79 लाख

बेस व्हेरियंट : Visia T160 MT – 10.49 लाख

ती 1.3-लीटर इंजिन DCT ट्रान्समिशनसह आणि 1.0-लीटर इंजिन MT पर्यायासह उपलब्ध आहे.

Nissan Tekton SUV
निसान टेक्टन SUV (Nissan)


1.0-Litre Turbo-Petrol Variants (MT)

Variants (MT)Price
Visia10.49 lakh
Visia Plus 11.14 lakh
Acenta 11.79 lakh
N-Connecta13.69 lakh
Tekna15.39 lakh

1.3-Litre Turbo-Petrol Variants

Variants (MT)Price
N-Connecta (MT)14.99 lakh
Acenta T280 (DCT)14.99 lakh
Tekna T280 (MT)16.39 lakh
N-Connecta T280 (DCT)16.49 lakh
Tekna T280 (DCT)17.79 lakh
Tekna+ T280 (DCT)18.59 lakh

Nissan Tekton SUV इंटीरियर आणि फीचर्स : टेक्टनचे केबिन ड्युअल-टोन अपहोल्स्ट्री आणि चार इंटीरियर थीम्सने सुशोभित आहे. 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 10.25-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर गाडीला प्रीमियम फील देतात.

Nissan Tekton SUV
निसान टेक्टन SUV (Nissan)

Nissan Tekton SUV मुख्य फीचर्स: वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन AC, पॉवरड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, Google Built-in (Google Maps, Gemini), पॅडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट पॉवरड टेलगेट आणि अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल. हे सर्व फीचर्स सहा ट्रिम लेव्हल्समध्ये विभागले गेले आहेत.

Nissan Tekton SUV सेफ्टी फीचर्स : निसान टेक्टनला BNCAP पाच-स्टार रेटिंग मिळालं आहे. सहा एअरबॅग्स, ESP, ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल होल्ड, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ADAS फीचर्स (लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग) यासह ही SUV सेफ्टीमध्ये अग्रेसर आहे.

Nissan Tekton SUV पॉवरट्रेन आणि मायलेज :

  • 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल : 100 hp, 166 Nm, 19.4 kmpl मायलेज
  • 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल: 163 hp, 280 Nm, 18.5 kmpl मायलेज

सिक्स-स्पीड मॅन्युअल आणि सेव्हन-स्पीड DCT ट्रान्समिशन उपलब्ध आहेत.

प्रतिस्पर्धी आणि बाजार स्थान : टेक्टन Renault Duster, Tata Sierra, Maruti Suzuki Victoris, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate यांसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. आकर्षक किंमत, प्रीमियम फीचर्स आणि मजबूत परफॉर्मन्समुळं ती मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार ठरेल. निसान टेक्टन भारतीय ग्राहकांसाठी स्टाइल, सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम कॉम्बिनेशन घेऊन आली आहे. बुकिंग सुरू झाले असून, लवकरच रस्त्यावर दिसणार आहे.

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