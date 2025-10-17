निसान मॅग्नाइट सीएनजी AMT व्हेरिएंट भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत...
निसान मॅग्नाइटचं सीएनजी AMT व्हेरिएंट भारतात लॉंच झालं आहे. किफायतशीर किंमत, सुधारित फ्यूल लिड आणि 3 वर्षांच्या वॉरंटीसह ही SUV तुमच्यासाठी आकर्षक पर्याय आहे.
Published : October 17, 2025 at 12:48 PM IST
हैदराबाद : निसाननं आपल्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट SUV निसान मॅग्नाइटचं नवीन सीएनजी AMT व्हेरिएंट भारतात लॉंच केलं. ही कार आता मॅन्युअल आणि ऑटोमेटेड मॅन्युअल ट्रान्समिशन (AMT) पर्यायांसह उपलब्ध आहे. सीएनजी किट आता डीलरशिपवर उपलब्ध असून, सीएनजी फिलिंग व्हॉल्व्ह आता फ्यूल लिडमध्ये हलवण्यात आलं आहे, ज्यामुळं रिफ्युएलिंग अधिक सोयीस्कर झालं आहे. निसान मॅग्नाइट सीएनजी 3 वर्षे/1 लाख किलोमीटरच्या वॉरंटीसह येते.
निसान मॅग्नाइट सीएनजी
निसान मॅग्नाइटच्या सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी सीएनजी फिलिंग इंजन कंपार्टमेंटमध्ये करावी लागत होती, परंतु आता फिलिंग व्हॉल्व्ह फ्यूल लिडमध्ये हलवण्यात आलं आहे. यामुळे सीएनजी भरणे पेट्रोल भरण्याइतके सोपं आणि सुरक्षित झालं आहे. ही सुधारणा ग्राहकांसाठी मोठी सोय ठरली आहे. याशिवाय, कारवर 3 वर्षे किंवा 1 लाख किलोमीटरची मानक वॉरंटी देण्यात आली आहे.
नवीन AMT गिअरबॉक्स
नवीन AMT गिअरबॉक्सच्या समावेशामुळं ही कार शहरातील ट्रॅफिकमध्ये ड्रायव्हिंग करणाऱ्यांसाठी अधिक आकर्षक बनली आहे. यापूर्वी मॅग्नाइट सीएनजी फक्त मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह उपलब्ध होती, परंतु AMT पर्यायामुळं आता ग्राहकांना स्वयंचलित ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळेल. ही SUV 11 व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये मॅन्युअल आणि AMT दोन्ही पर्यायांचा समावेश आहे. याची किंमत 6.34 लाखांपासून सुरू होऊन 9.70 लाखांपर्यंत जाते.
इंजन आणि सीएनजी किट
निसान मॅग्नाइट सीएनजी 1.0-लिटर, 72hp नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजनसह येते. या इंजनवर कंपनी-मान्यताप्राप्त सीएनजी किट बसवता येते, जी फक्त निसानच्या अधिकृत डीलरशिपवर उपलब्ध आहे. GST 2.0 च्या नवीन नियमांमुळं सीएनजी किटच्या किंमतीत सुमारे 3,000 ची कपात झाली आहे, आणि आता ही किट 71,999 मध्ये बसवता येते. ही किट कंपनीच्या मानक वॉरंटीअंतर्गत येते, ज्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षितता मिळते.
किंमती आणि व्हेरिएंट्स
निसान मॅग्नाइट सीएनजी एकूण 11 व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. खालील तक्त्यामध्ये मॅन्युअल आणि AMT व्हेरिएंट्सच्या किंमती (एक्स-शोरूम) देण्यात आल्या आहेत.
|व्हेरिएंट
|मॅन्युअल ट्रान्समिशन (MT)
|AMT (ऑटोमेटेड मॅन्युअल ट्रान्समिशन)
|प्रमुख वैशिष्ट्ये
|Visia
|6.34 लाख
|6.89 लाख
|1.0L पेट्रोल इंजन, सीएनजी किट, मॅन्युअल/AC, पॉवर स्टिअरिंग, ड्युअल एअरबॅग्स
|Visia+
|6.79 लाख
|-
|Visia + LED हेडलॅम्प्स, 7-इंच डिस्प्ले, रिव्हर्स कॅमेरा
|Acenta
|7.39 लाख
|7.89 लाख
|Visia+ + क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, 8-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स
|N-Connecta
|8.01 लाख
|8.51 लाख
|Acenta + वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, प्रीमियम इंटीरियर, पुश-बटण स्टार्ट
|Tekna
|8.88 लाख
|9.38 लाख
|N-Connecta + 360° कॅमेरा, TPMS, ऑटो हेडलॅम्प्स, रेन-सेंसिंग वायपर्स
|Tekna+
|9.20 लाख
|9.70 लाख
|Tekna + प्रीमियम लेदर सीट्स, वायरलेस चार्जर, JBL स्पीकर्स
का आहे खास?
निसान मॅग्नाइट सीएनजी आपल्या कमी रनिंग कॉस्ट, उत्कृष्ट मायलेज आणि SUV लूकमुळं आधीच लोकप्रिय आहे. AMT गिअरबॉक्सच्या समावेशामुळं ही कार आता ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंग आणि सीएनजीच्या बचतीचा परिपूर्ण संगम देते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळं भारतात सीएनजी कारांची मागणी झपाट्यानं वाढत आहे. अशा परिस्थितीत निसान मॅग्नाइट सीएनजी AMT हा एक किफायतशीर आणि आधुनिक पर्याय ठरतो. ही कार स्मूद ड्रायव्हिंग, कमी देखभाल खर्च आणि उत्तम मायलेज देते, ज्यामुळं ती शहरी आणि ग्रामीण ग्राहकांसाठी आदर्श आहे.
