निसान ग्रॅव्हिटे एमपीव्ही : जानेवारी 2026 मध्ये भारतात होणार लॉंच, जाणून घ्या टॉप 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
निसान ग्रॅव्हिटे MPV जानेवारी 2026 मध्ये (Nissan Gravita MPV) भारतात लाँच होईल. नव्या डिझाइनसह रेनो ट्रायबर आधारित ही सात आसनी कार मार्चपासून विक्रीस उपलब्ध असेल.
Published : December 18, 2025 at 3:24 PM IST
मुंबई : निसान इंडियाची नवी सात आसनी कॉम्पॅक्ट निसान ग्रॅव्हिटे MPV (Gravita MPV) लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. ही कार रेनो ट्रायबरवर आधारित असून, जानेवारी 2026 मध्ये तीच अनावरण होईल. त्यानंतर ती मार्च 2026 पासून शोरूममध्ये विक्रीस उपलब्ध होणार आहे. निसान भारतात उत्पादन वाढवण्यासाठी परवडणाऱ्या कार लॉंच करत आहे.
लाँच आणि विक्री टाइमलाइन
निसान ग्रॅव्हिटेचं (Nissan Gravita MPV) जानेवारी 2026 मध्ये अधिकृतपणे अनावरण होईल, ज्यात डिझाइन, फीचर्स आणि इंटीरियरची पूर्ण माहिती मिळेल. मात्र, प्रत्यक्ष विक्री मार्च 2026 पासून सुरू होईल. बुकिंग लाँचच्या आधी किंवा त्याचवेळी सुरू होईल.किंमत ट्रायबरच्या जवळपास अपेक्षित आहे.
प्लॅटफॉर्म आणि मेकॅनिकल्स
ग्रॅव्हिटे रेनो ट्रायबरसोबत CMF-A+ प्लॅटफॉर्म शेअर करते. त्यामुळं 1.0 लिटर,3-सिलिंडर नॅचरली अस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन (72एचपी, 96 एनएम टॉर्क) आणि 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा एएमटी गियरबॉक्स मिळेल. डीलर लेव्हलवर सीएनजी किटचा पर्यायही असू शकतो. इंजिन ट्यूनिंगमुळं ड्रायव्हेबिलिटी सुधारू शकते.
डिझाइन आणि एक्स्टीरियर
सिल्हूट ट्रायबरसारखीच असली तरी निसाननं तीला वेगळं स्वरूप दिलं आहे. समोर नवीन ग्रिल, क्रोम अॅक्सेंट्स, शार्प हेडलॅम्प्स विथ प्रोजेक्टर, एलईडी डीआरएल आणि हूड स्कूपसारखी रचना आहे. बाजूला नवे अलॉय व्हील्स आणि रूफ रेल्स, मागे रीडिझाइन टेल लॅम्प्स आणि क्रोम एलिमेंट्स आहेत. एकूण लूक मस्क्युलर आणि मॉडर्न आहे.
इंटीरियर आणि फीचर्स
तीन रांगीची लवचिक सीटिंग (5, 6 किंवा 7 आसने)यात असेल. इंटीरियर ट्रायबरसारखे पण अपमार्केट,नवी कलर थीम, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट (अँड्रॉइड ऑटो, अॅपल कारप्ले), कनेक्टेड टेक, वायरलेस चार्जिंग, कूल्ड स्टोरेज आणि स्लायडिंग-रिक्लायनिंग सीट्स अपेक्षित आहेत.
निसानच्या भारत योजनेचा भाग
ग्रॅव्हिटे निसानच्या नव्या उत्पादन धोरणाची सुरुवात आहे. यानंतर मिड-2026 मध्ये टेक्टॉन SUV (रेनो डस्टर आधारित) आणि 2027 मध्ये सात आसनी C-सेगमेंट SUV येईल. चेन्नई प्लांटमध्ये उत्पादन होईल आणि निर्यातही होईल. हे मॉडेल निसानला मास मार्केटमध्ये मजबूत करेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय. ग्रॅव्हिटे ट्रायबरची थेट स्पर्धक असेल, पण निसानच्या ब्रँडिंग आणि फीचर्समुळं वेगळी ओळख मिळेल.
