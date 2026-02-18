ETV Bharat / technology

निसान ग्रॅव्हिटे 7 सीटर एमपीव्ही भारतात लाँच : जाणून घ्या, व्हेरिएंट्स, किंमती आणि बुकिंग तपशील

निसाननं भारतात सब-4 मीटर 7-सीटर (Nissan Gravite) एमपीव्ही ग्रॅव्हिटे लाँच केली.

निसान ग्रॅव्हिटे 7 सीटर एमपीव्ही (Nissan)
मुंबई : निसाननं भारतात आपली नवीन सब-4 मीटर 7-सीटर एमपीव्ही ‘ग्रॅव्हिटे’ अधिकृतपणे (gravite nissan) लाँच केली आहे. ही गाडी रेनो ट्रायबरवर आधारित असली तरी एक्सटीरियर आणि इंटीरियरमध्ये केलेल्या बदलांमुळं तिची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. डिझाइन अधिक मस्क्युलर झाले आहे, तर इंटीरियर अधिक अपमार्केट वाटतं. इंजिन आणि फीचर्स मात्र मोठ्या प्रमाणात ट्रायबरसारखेच आहेत. या लाँचमुळं निसान भारतातील आपले उत्पादन पोर्टफोलिओ विस्तारत असून एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत प्रवेश करत आहे. ग्रॅव्हिटे ही कुटुंबासाठी परवडणारी आणि व्यावहारिक पर्याय म्हणून बाजारात उतरली आहे.

व्हेरिएंट्स, किंमती आणि बुकिंग तपशील

निसान ग्रॅव्हिटे (Nissan Gravite) चार मुख्य ट्रिम्समध्ये उपलब्ध (nissan gravite price) आहे : व्हिसा, असेंटा, एन-कनेक्टा आणि टेक्ना. एक्स-शोरूम किंमती खालीलप्रमाणे आहेत :

व्हेरिएंटट्रान्समिशनकिंमत (रु. लाखांमध्ये)
व्हिसिया (Visia)5-स्पीड एमटी5.65
असेंटा (Acenta)5-स्पीड एमटी6.59
एन-कनेक्टा (N-Connecta)5-स्पीड एमटी7.20
एन-कनेक्टा (N-Connecta)5-स्पीड एमटी7.80
टेक्ना (Tekna)5-स्पीड एमटी7.91
टेक्ना (Tekna)5-स्पीड एमटी8.49
टेक्ना लाँच एडिशन (Tekna Launch Edition)5-स्पीड एमटी/एएमटी8.93(टॉप व्हेरिएंट)

किंमती शहरानुसार ऑन-रोड बदलू (nissan gravite on road price)शकतात. नवीनतम माहितीसाठी निसान डीलरशी संपर्क साधा. बुकिंग्स सध्या सुरू असून डिलिव्हरी मार्च 2026 पासून सुरू होईल. व्हेरिएंटनुसार फीचर्सची संपूर्ण माहिती लवकरच उघड होईल.

एक्सटीरियर डिझाइन
ग्रॅव्हिटेचं एकूण सिल्हूट रेनो ट्रायबरसारखेच आहे. कारण दोन्ही गाड्या एकाच प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहेत. तरीही निसाननं अनेक स्टायलिंग बदल करून वेगळी ओळख दिली आहे. समोरच्या भागात हनीकॉम्ब पॅटर्नची बोल्ड ग्रिल, बोनेटवर ‘GRAVITE’ लेटरिंग आणि स्लिम एलईडी डीआरएल्सना जोडणारी क्रोम स्ट्रिप आहे.

साइड प्रोफाइलमध्ये ट्रायबरशी साम्य जास्त आहे. डोअर पॅनेल्स, विंडो लाइन, रूफ रेल्स आणि प्रमाणबद्धता तीच आहे. 15 इंच स्टाइल्ड स्टील व्हील्स आहेत. उंच रूफलाइन आणि सरळ स्टॅन्समुळं गाडी प्रशस्त आणि व्यावहारिक वाटते.मागील भागात रॅपअराउंड एलईडी टेल लॅम्प्स क्रोम स्ट्रिपनं जोडलेले आहेत. नंबर प्लेट टेलगेटवर आहे, तर बंपरवर सी-आकाराचे सिल्व्हर अॅक्सेंट्स आहेत.

इंटीरियर आणि आराम
इंटीरियरमध्ये ड्युअल-टोन ब्लॅक-बेज थीम आहे, ज्यामुळं केबिन हवेशीर वाटते. डॅशबोर्ड लेआउट मात्र जुनं ट्रायबरचं आहे. मध्यभागी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि त्याखाली मॅन्युअल एसीसाठी तीन रोटरी नॉब्स आहेत, जे वापरायला सोपं आहेत. थ्री-स्पोक स्टियरिंग व्हीलवर कंट्रोल्स आहेत, तर सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. डोअर पॅड्स आणि सीट्सवर बेज-ब्लॅक काँट्रास्ट आहे. सीट्स लेदरेट फिनिशच्या असून सपाट आणि सरळ आहेत, ज्यामुळं लांब प्रवासात आराम मिळेल असं वाटतं.

फीचर्स आणि सेफ्टी
ग्रॅव्हिटेमध्ये 8 इंच टचस्क्रीन (वायरलेस अॅपल कारप्ले-अँड्रॉइड ऑटो), 7 इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, मॅन्युअल एसी रियर व्हेंट्ससह, कीलेस एंट्री-पुश बटन स्टार्ट, क्रूझ कंट्रोल आणि वायरलेस फोन चार्जर यासारखी फीचर्स आहेत. सेफ्टीमध्ये सहा एअरबॅग्स (स्टँडर्ड), एबीएस विथ ईबीडी, ईएससी, रियर पार्किंग सेंसर्स-कॅमेरा आणि टीपीएमएस आहे.

पॉवरट्रेन आणि मायलेज

ग्रॅव्हिटेमध्ये फक्त एकच 1.0 लीटर थ्री-सिलिंडर नॅचरली अ‍ॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे.

  • पॉवर : 72 पीएस
  • टॉर्क : 96 एनएम
  • ट्रान्समिशन : 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
  • क्लेम्ड मायलेज : 19.3 किमी/ली (एमटी), 19.6 किमी/ली (एएमटी)

ही गाडी रेनो ट्रायबरशी थेट स्पर्धा करते, तर मारुती एर्टिगा, एक्सएल6, किया कॅरेन्स आणि कॅरेन्स क्लॅव्हिसला परवडणारा पर्याय आहे. ग्रॅव्हिटेमुळं निसान एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये रिफ्रेश्ड स्टायलिंग आणि वेगळ्या ओळखीसह प्रवेश करत आहे. फीचर्स आणि इंजिन परिचित असलं तरी ही गाडी परवडणाऱ्या 7-सीटर एमपीव्हीच्या शोधात असलेल्या खरेदीदारांसाठी उत्तम पर्याय ठरेल.

