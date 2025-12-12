ETV Bharat / technology

निसानची भारतात नवीन कॉम्पॅक्ट MPV:परवडणाऱ्या किमतीसह लवकरच होणार लॉंच

निसान इंडिया 18 डिसेंबर रोजी नवीन MPV सादर (Nissan Unveil New MPV) करणार आहे. नवीन डिझाइन, आणि परवडणाऱ्या किमतीसह ती लवकरच लॉंच होणार आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Nissan)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 5:27 PM IST

1 Min Read
मुंबई : निसान इंडियानं भारतीय बाजारपेठेत मोठी योजना आखली आहे. कंपनीनं नुकतेच आगामी SUV टेक्टॉनचं प्रथम दर्शन घडवलं. आता निसाननं 18 डिसेंबर 2025 रोजी नवीन कॉम्पॅक्ट MPV अनावरण करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही रेनॉल्टसोबतच्या भागीदारीत विकसित केलेलं नवीन उत्पादन आहे. या MPV मुळं निसानची डिझाइन नव्या ब्रँड आयडेंटिटीशी जुळवून घेतली जाईल. हे वाहन भारतीय कुटुंबांसाठी परवडणारे आणि व्यावहारिक असेल, ज्यामुळं कंपनीच्या विक्रीला नवीन गती मिळेल.

डिझाइन आणि स्पाय शॉट्स
या MPV ची चाचणी अनेकदा घेण्यात आली आहे. स्पाय शॉट्समध्ये रेनॉल्ट ट्रायबरसारखी सिल्हूट दिसते, पण फ्रंट फेसिया पूर्णपणे नवीन आहे. नवीन हेडलॅम्प्स, मोठी ग्रिल (हेक्सागोनल पॅटर्नसह), रिडिझाइन फ्रंट बम्पर, रूफ रेल्स आणि नवीन अलॉय व्हील्स यामुळं ती वेगळी दिसते. रियरमध्येही नवीन बम्पर आणि टेल लॅम्प डिझाइन आहे. हे बदल निसानच्या नव्या ब्रँड आयडेंटिटीशी जुळते.

इंटीरियर आणि फीचर्स
इंटीरियरचे तपशील अद्याप गोपनीय आहेत, पण डॅशबोर्डसाठी नवीन मटेरियल आणि अपडेटेड डिझाइन अपेक्षित आहे. ट्रायबरसारखे काही भाग समान राहतील. तीन-रो सीटिंग असेल, ज्यात 5,6 किंवा 7 सीटर कॉन्फिगरेशन उपलब्ध असेल. फीचर्समध्ये 7-इंच TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट (अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले), वायरलेस चार्जिंग पॅड, कूल्ड सेंटर स्टोरेज आणि स्लाइडिंग-रिक्लाइनिंग सेकंड-रो सीट्स असतील.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
ही MPV 1.0-लिटर, 3-सिलेंडर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनने चालेल, जे 72 हॉर्सपॉवर आणि 96 Nm टॉर्क देतं. 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा AMT गियरबॉक्स असेल. निसान इंजिन आणि गियरबॉक्समध्ये ड्रायव्हेबिलिटी सुधारण्यासाठी ऑप्टिमायझेशन करेल, पण मूलभूत सेटअप ट्रायबरसारखंच राहील.

किंमत
निसान ही MPV किफायतशीर ठेवेल, जेणेकरून ग्राहकांना ती परवडेल. सध्याच्या मॉडेल्समध्ये मॅग्नाइट आणि X-ट्रेल आहेत. ही MPV आणि टेक्टॉन SUV सोबत निसानची बाजारातील उपस्थिती वाढवेल. या MPV ची किंमत ट्रायबरच्या जवळपास (6 ते 9 लाख रुपये) राहील, अशी अपेक्षा आहे. लॉंच 2026 च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहे.

