अर्थसंकल्पात अंतराळ, हरित ऊर्जा, AI आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष भर
आज,1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा भारताचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यामध्ये अंतराळ, हरित ऊर्जा, AI आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष भर अपेक्षित आहे.
Published : February 1, 2026 at 10:22 AM IST
हैदराबाद : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा सार्वजनिक अर्थसंकल्प 2026 सादर करत आहेत.जागतिक पातळीवर भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढलेल्या काळात सरकारचं प्रमुख लक्ष देशाच्या आर्थिक वाढीला मजबूत ठेवण्यावर आहे. मागील अर्थसंकल्पात मोठे सुधारणा आणि गुंतवणूक घोषणा झाल्या होत्या. आता यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून आणखी अपेक्षा वाढल्या आहेत.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा प्राप्तिकराशी संबंधित होती. 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नाला करमुक्त करण्यात आलं होतं, ज्यामुळं मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला होता. तसंच कृषी, एमएसएमई, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि निर्यात वाढीसाठी महत्त्वाचे पावलं उचलण्यात आलं होतं. यंदा या क्षेत्रांना आणखी बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अंतराळ क्षेत्रावर सरकारचा मोठा विश्वास
मागील अर्थसंकल्पात अंतराळासाठी 13,415 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.यातील मोठा वाटा संशोधन आणि भांडवली खर्चासाठी होता. त्याचा परिणामही दिसून आला. 2025 मध्ये इस्रोनं 230 हून अधिक मोहिमा राबल्या आहेत. यात श्रीहरिकोटा येथून 100 वं मिशन, SPADEX मिशन, इस्रो-नासा संयुक्त NISAR मिशन आणि गगनयान कार्यक्रमाच्या महत्त्वाच्या तयारीचा समावेश आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अंतराळ स्टार्टअप्स आणि डीप स्पेस मिशनला आणखी मजबूत पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे.
ईव्ही आणि मोबाईल बॅटरी उत्पादनाला चालना
गेल्या वर्षी इलेक्ट्रिक वाहनं आणि स्मार्टफोन बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले होते. लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अनेक भांडवली वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आलं होतं. तसंच ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ जाहीर करण्यात आलं होतं, ज्याचा उद्देश ‘मेक इन इंडिया’ला नवी गती देणे आहे. हे पाऊल पाहता यंदा ईव्ही, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि स्थानिक उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूक्लियर आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा रोडमॅप
2025 च्या अर्थसंकल्पात 20,000 कोटी रुपयांच्या न्यूक्लियर ऊर्जा अभियानाची घोषणा झाली होती. याचं उद्दिष्ट 2033 पर्यंत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करणे आणि 2047 पर्यंत 100 गीगावॅट न्यूक्लियर क्षमता प्राप्त करणे आहे. खाजगी कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेत भारतानं मोठी झेप घेतली आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 50 टक्क्यांहून अधिक नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमतेचं लक्ष्य गाठलं होतं. एका वर्षात जवळपास 39 गीगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा आपण तयार केली होती. त्यामुळं यंदा हरित ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण प्रणालींसाठी मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत.
तंत्रज्ञान, AI आणि सेमीकंडक्टरवर विशेष जोर
मागील अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. आयआयटी आणि आयआयएस्सीमध्ये संशोधनासाठी 10,000 फेलोशिप जाहीर करण्यात आल्या. पीएलआय योजनेच्या बजेटमध्ये मोठी वाढ झाली, ज्यामुळं मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनाला फायदा झाला. सेमीकंडक्टर अभियानांतर्गत 2025 मध्ये भारतानं पहिल्या ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स सादर केल्या. इंडिया AI अभियानासाठी निधी अनेक पटींनी वाढवला गेला. देशात स्वतःचं लार्ज लँग्वेज मॉडेल (LLM) आणि परवडणारे AI तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गती वाढली आहे. शिक्षणात AI सेंटर ऑफ एक्सलन्सची घोषणाही याच दिशेचा भाग आहे.
अर्थसंकल्प 2026 कडून अपेक्षा
मागील अर्थसंकल्पातील निर्णय स्पष्टपणं दर्शवतात की सरकारचं लक्ष दीर्घकालीन आर्थिक वाढीवर आहे. अंतराळ, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि उत्पादन क्षेत्र येणाऱ्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्या उंचीवर नेऊ शकतात. अर्थसंकल्प 2026 मध्ये या क्षेत्रांसाठी अधिक मजबूत धोरणे आणि गुंतवणूक पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
