एनएचएआयचा इशारा: फेक वेबसाइट्सपासून सावध रहा! फास्टॅग ॲन्युअल पास फक्त अधिकृत अॅपवरच उपलब्ध
एनएचएआयचा नागरिकांना महत्त्वाचा इशारा दिलाय. फास्टॅग ॲन्युअल पास फक्त अधिकृत राजमार्गयात्रा अॅपवरच उपलब्ध आहे. बनावट वेबसाइट्स आणि फसव्या लिंक्सपासून सावध रहाण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय.
Published : March 14, 2026 at 5:23 PM IST
हैदरबाद : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं (एनएचएआय) महामार्ग वापरकर्त्यांना फास्टॅग ॲन्युअल पास विक्रीच्या नावाखाली चालणाऱ्या बनावट वेबसाइट्स आणि अनधिकृत लिंक्सपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. फास्टॅगद्वारे सोयीस्कर टोल भरण्याच्या या सुविधेचा गैरफायदा घेण्यासाठी फसवणूक करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सची संख्या वाढली आहे. एनएचएआयनं स्पष्ट केलं आहे की, फास्टॅग ॲन्युअल पास फक्त एकाच अधिकृत माध्यमातून उपलब्ध आहे.
फक्त एकच अधिकृत माध्यम
एनएचएआयनं नमूद केलं आहे की, फास्टॅग ॲन्युअल पास केवळ ‘राजमार्गयात्रा’ अॅपद्वारे खरेदी करता येईल. कोणतीही तृतीय-पक्ष वेबसाइट, सोशल मीडियावरील लिंक किंवा इतर अनधिकृत प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑफर केलेला पास बनावट असतो. अशा माध्यमांतून व्यवहार केल्यास आर्थिक फसवणूक होऊ शकते तसंच वैयक्तिक आणि वाहनाची संवेदनशील माहिती चोरीला जाऊ शकते.
कशाकडं लक्ष द्यावे?
- वापरकर्त्यांनी खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावं:
- व्हॉट्सॲप, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे आलेल्या अनधिकृत लिंक्स ज्यात फास्टॅग ॲन्युअल पासचे सवलतीचे ऑफर असतात.
- एनएचएआयच्या लोगो किंवा नावासारखी नावे असलेल्या बनावट वेबसाइट्सपासून सावध रहा.
- फास्टॅग क्रेडेंशियल्स, वाहन क्रमांक किंवा यूपीआय पिन मागणारे अनवेरिफाइड संदेश टाळा.
- एनएचएआयनं सांगितलं आहे की, अधिकृत अॅप वगळता कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर फास्टॅग किंवा वाहन माहिती शेअर करू नये.
राजमार्गयात्रा अॅपवर फास्टॅग ॲन्युअल पास कसा खरेदी करावा?
1. अॅप डाउनलोड करा: अँड्रॉइड (Google Play Store) आणि iOS (App Store) वर हे अॅपवर उपलब्ध आहे.
अँड्रॉइड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhai.rajmargyatra
iOS: https://apps.apple.com/in/app/rajmargyatra/id6449488412
2. नोंदणी/लॉगिन करा: फास्टॅगशी लिंक असलेल्या मोबाइल नंबरनं अकाउंट तयार करा.
3. ॲन्युअल पास निवडा: होम स्क्रीनवरून विभाग निवडा.
4. वाहन तपशील भरा: वाहन क्रमांक आणि फास्टॅग आयडी तपासा.
5. पेमेंट करा: अॅपमधील सुरक्षित पेमेंट गेटवे वापरा.
6. कन्फर्मेशन सेव्ह करा: टोल प्लाझावर दाखवण्यासाठी स्क्रीनशॉट किंवा डाउनलोड करा.
एनएचएआयनं सर्व महामार्ग वापरकर्त्यांना सतर्क राहण्याचे आणि संशयास्पद फसवणुकीची माहिती अधिकृत हेल्पलाइनद्वारे नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
